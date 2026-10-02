Crimen y Justicia

Una mujer fue encontrada ensangrentada e inconsciente en La Plata: su familia denunció que fue abusada

La víctima tiene 35 años y permanece con asistencia respiratoria tras haber sido operada de urgencia en el Hospital San Martín. Buscarían identificar a los supuestos dos hombres que la habrían atacado

Investigan si la persona captada en la filmación se habría tratado de la víctima (X: @hechosanderecho)
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Una mujer de 35 años, identificada como R. G., permanece internada en el Hospital San Martín de La Plata luego de que fuera encontrada inconsciente y con una importante pérdida de sangre en las inmediaciones de la megatoma de Los Hornos. Su familia sostuvo que podría haber sido víctima de un abuso sexual y reclama avances en la investigación judicial.

Todo habría ocurrido el domingo pasado, cuando varios vecinos de la zona atestiguaron haber visto a dos hombres acercarse a la víctima. Aparentemente, estos le habrían preguntado dónde podían conseguir drogas y luego la convencieron para dirigirse a una vivienda ubicada en 149, entre 69 y 70.

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Según indicó la familia, la mujer tendría problemas de consumo de estupefacientes. Además, deslizaron que se encontraría en una situación de extrema vulnerabilidad y, en este contexto, no contaría con un techo y viviría en la calle.

En línea con este relato, otras personas del barrio señalaron que vieron a la mujer ingresar a la casa y que, poco después, la puerta quedó cerrada con candado. Horas más tarde, apareció tendida en una calle de 72 y 152, aunque por ahora no se determinó cómo llegó hasta ese lugar.

Joven vestida con una camiseta azul de estampado brillante frente a una pared y con el rostro borroso
La víctima permanece internada en estado reservado, mientras su familia exige justicia (Gentileza: 0221)

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, después de que fuera encontrada desangrada e inconsciente en la vía pública, fue inmediatamente trasladada hacia el Hospital San Martín. Poco después de que pudieran identificarla, sus familiares fueron avisados de que había sufrido un accidente.

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Desde ese momento, la mujer permanece con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado. Además, se abrió una causa que quedó caratulada de manera provisoria como “averiguación de ilícito”. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Frente a lo ocurrido, la familia comenzó a hacer una investigación propia con los vecinos del barrio. Fue así que pudieron localizar al propietario del inmueble, en donde creen que la mujer habría sido atacada sexualmente por los dos sospechosos.

Una calle asfaltada con automóviles, camionetas y camiones estacionados a los lados, rodeada de árboles y edificios bajo un cielo despejado
La zona en donde se encontraría la propiedad señalada por los vecinos

Según la versión del dueño de la vivienda, le habría alquilado la casa a dos personas. Incluso, habría revelado que durante la noche escuchó gritos y que, más tarde, ambos se retiraron. Asimismo, los allegados de la víctima habrían entrado a la propiedad, en donde habrían encontrado cuchillos, colchones dañados, vidrios rotos, manchas de sangre y prendas de vestir.

Por otro lado, señalaron que frente a la vivienda funciona un supermercado cuyas cámaras de seguridad podrían aportar elementos a la causa. De hecho, en las últimas horas circuló un video registrado durante la madrugada del lunes 28, en el que se observa a una mujer con características similares a las de la víctima mientras camina con dificultad por la zona.

Encontraron muerta a una nena de 11 años y detuvieron a cuatro de sus familiares

La Justicia de Berazategui investiga la muerte de N. G. P., una nena de 11 años que fue encontrada sin vida en una vivienda de la calle 19. Tras el resultado preliminar de la autopsia, la hipótesis inicial de un suicidio quedó descartada y cuatro familiares fueron detenidos bajo la acusación de abandono de persona seguido de muerte.

La causa está a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3. Los arrestos fueron ordenados luego de que los estudios forenses detectaran lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda y signos de hemorragia interna. También consignaron lesiones que podrían ser compatibles con abuso sexual previo.

Cuatro fotos de dos mujeres y dos hombres con rostros cubiertos de pie frente a un banner oficial de la Policía de Buenos Aires
Los cuatros detenidos por la muerte de la menor de edad

El miércoles, un llamado al 911 alertó sobre la muerte de la niña. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo en el piso de la vivienda. Su abuela relató que la menor se habría quitado la vida con un elemento sujeto al marco de la puerta del baño. También afirmó que un familiar la bajó y trasladó el cuerpo antes de la llegada de los efectivos.

Sin embargo, las primeras diligencias y la autopsia pusieron en duda esa versión. Por ese motivo, la fiscal Mateos ordenó preservar el lugar y dispuso allanamientos de urgencia.

En el terreno donde vivía la niña hay tres construcciones ocupadas por integrantes de su familia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, las personas consultadas no lograron precisar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Durante los procedimientos, realizados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui y Policía Científica, se secuestraron 11 teléfonos celulares, una mochila que pertenecía a la niña y anotaciones de interés para la causa.

Las personas detenidas son la madre de la víctima, de 28 años; la abuela materna, de 53; y dos tíos, de 39 y 25 años. La fiscalía deberá establecer si existieron situaciones previas de violencia o abandono y si el relato sobre un suicidio buscó ocultar las causas de la muerte.

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