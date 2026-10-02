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Agustín Rada reveló el costo físico que le produjo actuar en Charlie y la Fábrica de Chocolate: “Estaba demacrado”

El comediante recordó la exigencia de encarnar a Willy Wonka y explicó que, tras finalizar el espectáculo, decidió comenzar terapia

Agustín Rada reveló cuántos kilos perdió tras interpretar a Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolate
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Semanas atrás, Agustín Rada dividió su tiempo entre las grabaciones de Otro Día Perdido y el desarrollo de la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate, lo cual representó un momento de gran éxito para el comediante. Sin embargo, este jueves, el artista reveló el costo físico que esto tuvo en su vida y cómo repercutió en su salud.

Todo comenzó en el programa de Eltrece cuando el humorista reveló que había perdido más de 6 kilos durante su participación en el éxito teatral, un montaje que sostuvo con una rutina de 17 funciones semanales y jornadas de hasta tres presentaciones. El artista habló del desgaste físico que atravesó al terminar la temporada en una charla con Mario Pergolini y Evelyn Botto.

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El conductor recordó que lo había visto afectado al finalizar el trabajo. Rada reconoció que estaba cansado y que las personas de su entorno también habían notado cambios en su aspecto, sobre todo en el rostro. “Estaba muy cansado”, resumió al describir ese período.

Pergolini señaló entonces que, durante la temporada, Rada había minimizado la situación y decía que la pérdida de peso era de alrededor de un kilo o un kilo y medio.

Agustín Rada recordó el día en que miles de personas lo silbaron durante su show

El intérprete explicó que comenzó terapia después de esa experiencia y que ese proceso le permitió reconocer lo que le sucedía. “Dejé de negarlo, básicamente”, afirmó.

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Más allá del impacto de la exigencia, Rada eligió como uno de sus recuerdos centrales del espectáculo el momento en que un niño volaba en un ascensor a 14 metros de altura sobre el público. Según relató, la secuencia incluía láseres que simulaban estrellas y provocaba una reacción emotiva entre los asistentes.

El actor definió esas producciones como experiencias de alta intensidad y señaló que aquella fue la cuarta obra de ese tipo en su carrera. También destacó la dinámica de trabajo que se forma durante una temporada de dos meses, con un equipo de cerca de 250 personas que comparte gran parte de sus días y se despide de manera abrupta al concluir las funciones.

Agustín Rada contó que bajó 6 kilos tras protagonizar Charlie y la Fábrica de Chocolate
Agustín Rada contó que bajó 6 kilos tras protagonizar Charlie y la Fábrica de Chocolate

Botto, quien participó en La sirenita, coincidió al mencionar la exigencia de esos montajes. Para Rada, el final de cada temporada supone dejar atrás una convivencia cotidiana que se construye durante semanas alrededor de la obra.

En otro tramo de la charla, Rada recordó que 150.000 personas lo abuchearon durante un show en Talca, Chile, una experiencia que, según relató, comenzó apenas saludó al público y se extendió durante los 40 minutos que tenía asignados sobre el escenario.

El músico y humorista contó la anécdota en una charla con Mario Pergolini y Evelyn Botto. Rada explicó que había llegado al festival acompañado por sus músicos Pablo, Charly y Juanjo, un guitarrista con el que trabajaba entonces, después de una etapa de presentaciones en territorio chileno que habían tenido buena respuesta.

Antes de aceptar la invitación, colegas de Chile le habían advertido que ese encuentro podía ser difícil. “Me habían dicho: ‘A ese festival no vayas’, porque es complejo”, relató. Aun así, subió a escena ante una convocatoria que cifró en 150.000 espectadores.

El conductor le preguntó qué había ocurrido y Rada situó el comienzo del rechazo en su primera intervención. “En el momento que dije hola”, afirmó entre risas. Según reconstruyó, su saludo de “Buenas noches, Talca” fue recibido con silbidos e insultos desde el público.

Durante la conversación también se reprodujo un fragmento de aquella actuación. En las imágenes, Rada intenta continuar su rutina y hace referencias al recibimiento: “Me habían dicho que el público de Talca era bueno, no sabía que tanto”, dice antes de preguntar si en Chile se entendía la expresión argentina “una masa”.

Pergolini quiso saber cuánto tiempo había permanecido sobre el escenario en esas condiciones. El artista respondió que el contrato establecía una presentación de 40 minutos y que decidió cumplirla junto a sus músicos. “Con los chicos nos la bancamos como unos campeones e hicimos cuarenta minutos”, señaló.

El entrevistado aclaró que el grupo logró moderar la reacción, aunque descartó presentar el episodio como una victoria. “Los acomodamos un poco. No lo dimos vuelta”, sostuvo sobre aquella noche en Talca.

Al describir la hostilidad inicial, Rada dijo que desde el público también recibió amenazas verbales. El recuerdo quedó marcado por el contraste entre sus actuaciones previas en festivales chilenos y la respuesta que encontró en ese escenario ante una multitud.

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