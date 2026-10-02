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Sarmiento presentó a la leyenda del boxeo que lo entrena para su pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV

El exfutbolista confirmó a un reconocido exboxeador argentino como su entrenador de cara al debut sobre el ring, pactado para el 18 de diciembre en el estadio de Platense

El exfutbolista Brian Sarmiento presentó al exboxeador Marcos Chino Maidana como su entrenador para el evento de streaming Párense de Manos 4

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Marcos “Chino” Maidana asumió un nuevo rol dentro del boxeo: será el entrenador de Brian Sarmiento de cara a su debut sobre el ring, pactado para el 18 de diciembre en el estadio de Platense, en Vicente López. El excampeón mundial, que no combate de manera profesional desde 2014, viene de generar gran repercusión entre sus seguidores por el anuncio del lanzamiento de su nueva promotora de boxeo.

La presentación se realizó en Ingeniero Maschwitz, donde el exfutbolista confirmó a Maidana como el responsable de su preparación rumbo a Párense de Manos IV, evento que reúne boxeo amateur con figuras del deporte y el espectáculo. El cruce entre Sarmiento y el cantante Ezequiel Cwirkaluk, conocido como El Polaco, es uno de los combates centrales de la cartelera.

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cartelera sarmiento el polaco

Sarmiento construyó su carrera como futbolista profesional en 17 clubes entre Argentina y el exterior. Tras su retiro de la actividad, continuó vinculado a los medios y al entretenimiento, ámbito desde el cual encaró este nuevo desafío. El exjugador deberá incorporar en pocos meses los fundamentos específicos del boxeo: técnica de golpes, defensa, desplazamientos, resistencia y lectura de situaciones de combate.

Maidana, por su parte, protagonizó algunos de los combates más recordados del boxeo argentino y alcanzó su mayor exposición en 2014, cuando enfrentó en dos oportunidades a Floyd Mayweather en Las Vegas. En agosto de este año ingresó al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada, distinción que reconoció su trayectoria sobre los rings de ese estado.

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En los últimos cuatro meses, el Chino de Margarita, Santa Fe, se muestra abocado completamente al relanzamiento de su promotora de boxeo cuyo cuarto evento se celebrará el próximo 10 de octubre en San Pedro. “Seguimos buscando al próximo campeón y también dándole oportunidades a todos los boxeadores que quieran triunfar”, aseguró Maidana, quien ya cuenta con licencia de promotor y mánager.

Cartelera Chino Maidana Promociones
La cartelera de Chino Maidana Promociones del evento del próximo 10 de octubre en San Pedro (@ChinoMaidana_promociones)

“Es un orgullo que sea el Chino Maidana quien me entrene. Lo voy a noquear. Estoy preparado para este desafío”, aseguró Sarmiento. Maidana, en tanto, expresó: “Estoy muy contento de volver al ring, pero desde otro lugar, acompañando a Brian Sarmiento”.

El anuncio también tuvo un capítulo directo hacia su rival. Durante la presentación oficial, Sarmiento lanzó un desafío verbal a El Polaco: “Escuchame una cosa Pola: deja de llorar, deja de sufrir. Preparate perro, porque te voy a romper todo”, frase que elevó la tensión de un cruce con fuerte componente mediático.

maidana brian sarmiento

Del otro lado del ring, El Polaco lleva adelante su preparación junto a Yésica “Tuti” Bopp, una de las principales referentes del boxeo femenino argentino. Bopp conquistó títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) durante su carrera profesional.

El cantante, con años de trayectoria en la música tropical argentina y presencia en televisión, deberá incorporar las mismas herramientas técnicas que su rival antes del combate. De esta manera, tanto Sarmiento como El Polaco llegan al 18 de diciembre con dos excampeones mundiales detrás de su preparación, un dato que suma atractivo adicional al cruce dentro de la cartelera.

Párense de Manos es organizado anualmente por el equipo del programa de streaming Paren la Mano, de Vorterix, con Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca y Rober Galati al frente. El formato enfrenta a streamers, creadores de contenido, influencers, artistas y celebridades en combates de boxeo amateur.

La expectativa por la cuarta edición creció tras una transmisión especial en vivo del 18 de septiembre, donde se oficializaron los cruces de la cartelera y se realizaron los primeros careos entre los protagonistas que subirán al ring en Vicente López.

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