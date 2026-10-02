El romántico mensaje de Denisse González a Bautista Mascia, tras recibir el alta de su internación: “Más llevadero”

Denisse González recibió el alta médica de la clínica Bazterrica tras permanecer dos días hospitalizada por una baja de plaquetas

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Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, recibió el alta médica después de permanecer dos días hospitalizada por una nueva baja en su recuento de plaquetas, cuadro que atraviesa desde hace al menos dos meses. Tras conocerse la noticia, la joven compartió un mensaje cargado de gratitud hacia su pareja, Bautista Mascia, a quien conoció durante su paso por el reality y que la acompañó en cada una de las hospitalizaciones que debió afrontar este año.

“Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, escribió la influencer en una publicación de Instagram, acompañada de una foto en la que ambos posan frente a un espejo dentro de la habitación de la clínica Bazterrica, donde la joven estuvo internada. En la imagen, el músico sostiene el soporte del suero intravenoso mientras González, con el acceso colocado en el brazo, registra el momento con la cámara de su teléfono.

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La exparticipante de Gran Hermano dedicó un mensaje de agradecimiento a Bautista Mascia por acompañarla durante sus internaciones

Fue el propio Bautista, ganador del certamen y de nacionalidad uruguaya, quien confirmó primero la noticia a través de sus redes sociales. “Y nos dieron la tercera alta”, escribió en una historia de Instagram, en la que repostea la publicación de su pareja y expresa el alivio compartido tras un nuevo paso por el centro médico en el marco de este prolongado proceso de salud.

Bautista Mascia confirmó el fin de la tercera internación de González a través de una publicación en sus redes sociales

La última internación de González se había producido el 29 de septiembre, luego de que un control de rutina detectara una nueva caída en sus valores de plaquetas. “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, había informado la joven en ese momento a través de sus redes, donde también adelantó que los médicos continuarían evaluando alternativas de tratamiento frente a la recurrencia del cuadro.

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Pese a la noticia, Denisse mantuvo el tono positivo que la caracterizó a lo largo de todo el proceso. “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”, había expresado entonces, en una publicación en la que también compartió un video desde la cama del hospital con un comentario irónico sobre la situación: “¿Dónde estará que no responde? Yo, internada por tercera vez”.

La primera hospitalización de la influencer ocurrió el 31 de julio, cuando sus análisis registraron apenas 3.000 plaquetas en sangre

El cuadro que atraviesa la joven corresponde a una Púrpura Trombocitopénica Inmune, una afección autoinmune en la que el organismo destruye sus propias plaquetas. La primera hospitalización se había producido el 31 de julio, después de que estudios de rutina detectaran apenas 3.000 plaquetas en sangre, muy por debajo de los valores de referencia, que oscilan entre 110.000 y 450.000. Tras permanecer diez días internada, González había recibido el alta y relatado públicamente los detalles de aquella primera experiencia.

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El 19 de agosto, la joven debió regresar al centro médico por el mismo cuadro, luego de sufrir un sangrado inusual, lesiones en la boca y una caída de plaquetas que llegó a un mínimo de 1.000 unidades. En esa oportunidad fue sometida a un procedimiento que incluyó la aplicación de una inyección en el abdomen como parte del tratamiento. Semanas más tarde, el 17 de septiembre, había compartido un mensaje esperanzador al señalar que los médicos podrían haber encontrado “el tratamiento ideal” para su cuadro, aunque aclaró que continuaría con estudios, hemogramas semanales y los cuidados necesarios para sostener un esquema ambulatorio.

Con esta tercera alta, González retomó el seguimiento médico que lleva adelante desde julio, mientras continúa con los controles periódicos destinados a estabilizar el recuento de plaquetas y avanzar hacia una recuperación sostenida en el tiempo.

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