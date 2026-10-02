Teleshow

El romántico mensaje de Denisse González a Bautista Mascia, tras recibir el alta de su internación: “Más llevadero”

La exGran Hermano dejó una sentida publicación desde la clínica Bazterrica para agradecer el acompañamiento de su pareja durante el nuevo paso de su tratamiento médico por la afección autoinmune

Denisse González recibió el alta médica de la clínica Bazterrica tras permanecer dos días hospitalizada por una baja de plaquetas
Denisse González recibió el alta médica de la clínica Bazterrica tras permanecer dos días hospitalizada por una baja de plaquetas
Guardar

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, recibió el alta médica después de permanecer dos días hospitalizada por una nueva baja en su recuento de plaquetas, cuadro que atraviesa desde hace al menos dos meses. Tras conocerse la noticia, la joven compartió un mensaje cargado de gratitud hacia su pareja, Bautista Mascia, a quien conoció durante su paso por el reality y que la acompañó en cada una de las hospitalizaciones que debió afrontar este año.

“Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, escribió la influencer en una publicación de Instagram, acompañada de una foto en la que ambos posan frente a un espejo dentro de la habitación de la clínica Bazterrica, donde la joven estuvo internada. En la imagen, el músico sostiene el soporte del suero intravenoso mientras González, con el acceso colocado en el brazo, registra el momento con la cámara de su teléfono.

PUBLICIDAD

La exparticipante de Gran Hermano dedicó un mensaje de agradecimiento a Bautista Mascia por acompañarla durante sus internaciones
La exparticipante de Gran Hermano dedicó un mensaje de agradecimiento a Bautista Mascia por acompañarla durante sus internaciones

Fue el propio Bautista, ganador del certamen y de nacionalidad uruguaya, quien confirmó primero la noticia a través de sus redes sociales. “Y nos dieron la tercera alta”, escribió en una historia de Instagram, en la que repostea la publicación de su pareja y expresa el alivio compartido tras un nuevo paso por el centro médico en el marco de este prolongado proceso de salud.

Bautista Mascia confirmó el fin de la tercera internación de González a través de una publicación en sus redes sociales
Bautista Mascia confirmó el fin de la tercera internación de González a través de una publicación en sus redes sociales

La última internación de González se había producido el 29 de septiembre, luego de que un control de rutina detectara una nueva caída en sus valores de plaquetas. “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, había informado la joven en ese momento a través de sus redes, donde también adelantó que los médicos continuarían evaluando alternativas de tratamiento frente a la recurrencia del cuadro.

PUBLICIDAD

Pese a la noticia, Denisse mantuvo el tono positivo que la caracterizó a lo largo de todo el proceso. “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”, había expresado entonces, en una publicación en la que también compartió un video desde la cama del hospital con un comentario irónico sobre la situación: “¿Dónde estará que no responde? Yo, internada por tercera vez”.

La primera hospitalización de la influencer ocurrió el 31 de julio, cuando sus análisis registraron apenas 3.000 plaquetas en sangre
La primera hospitalización de la influencer ocurrió el 31 de julio, cuando sus análisis registraron apenas 3.000 plaquetas en sangre

El cuadro que atraviesa la joven corresponde a una Púrpura Trombocitopénica Inmune, una afección autoinmune en la que el organismo destruye sus propias plaquetas. La primera hospitalización se había producido el 31 de julio, después de que estudios de rutina detectaran apenas 3.000 plaquetas en sangre, muy por debajo de los valores de referencia, que oscilan entre 110.000 y 450.000. Tras permanecer diez días internada, González había recibido el alta y relatado públicamente los detalles de aquella primera experiencia.

El 19 de agosto, la joven debió regresar al centro médico por el mismo cuadro, luego de sufrir un sangrado inusual, lesiones en la boca y una caída de plaquetas que llegó a un mínimo de 1.000 unidades. En esa oportunidad fue sometida a un procedimiento que incluyó la aplicación de una inyección en el abdomen como parte del tratamiento. Semanas más tarde, el 17 de septiembre, había compartido un mensaje esperanzador al señalar que los médicos podrían haber encontrado “el tratamiento ideal” para su cuadro, aunque aclaró que continuaría con estudios, hemogramas semanales y los cuidados necesarios para sostener un esquema ambulatorio.

Con esta tercera alta, González retomó el seguimiento médico que lleva adelante desde julio, mientras continúa con los controles periódicos destinados a estabilizar el recuento de plaquetas y avanzar hacia una recuperación sostenida en el tiempo.

Temas Relacionados

Denisse GonzálezBautista MasciaBauti Mascia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Edith Hermida enfrentó al jurado de MasterChef Celebrity por las críticas a su plato: “No está crudo”

La participante rechazó las devoluciones de los jurados, defendió su preparación y dejó un áspero ida y vuelta por unas tortillas norteñas rellenas

Edith Hermida enfrentó al jurado de MasterChef Celebrity por las críticas a su plato: “No está crudo”

La contundente decisión de la denunciante de Joaquín Levinton tras la renuncia de su abogada

Tras el paso al costado de Adela González, la mujer informó en sus redes sociales el camino a seguir de su defensa legal

La contundente decisión de la denunciante de Joaquín Levinton tras la renuncia de su abogada

La revelación de Robbie Williams sobre su encuentro con una fan argentina: “Me acosté con ella, pero no es la que creen”

Durante su primer show en Buenos Aires después de dos décadas, el cantante británico bromeó con el público y reavivó las referencias a su recordado romance con Amalia Granata

La revelación de Robbie Williams sobre su encuentro con una fan argentina: “Me acosté con ella, pero no es la que creen”

El dolor de Camilota por su sobrino: “Tiene un tumor maligno”

La influencer compartió su angustia por la noticia que recibió y pidió una cadena de oración

El dolor de Camilota por su sobrino: “Tiene un tumor maligno”

Nick Sícaro sorprendió a Lolo Poggio con una romántica propuesta a dos meses de iniciar su relación: “Llegó el día”

El influencer preparó una serie de regalos antes de recibir a la joven tras su función teatral, mientras registraba su reacción sin que ella lo notara

Nick Sícaro sorprendió a Lolo Poggio con una romántica propuesta a dos meses de iniciar su relación: “Llegó el día”

AMÉRICA

La UE se reúne para acordar una respuesta común al alza del diésel ante la presión de Trump para reducir los precios del combustible

La UE se reúne para acordar una respuesta común al alza del diésel ante la presión de Trump para reducir los precios del combustible

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Nuevo delegado de la ONU en Cuba: Pablo Ruiz Hiedra abordará la crisis con el régimen

Cubalex denunció cuatro detenciones durante el juicio contra Anna Bensi y su madre en La Habana

Portación ilegal de armas y rebajas de condena: los dos flancos que el Ministerio de Gobernación de Guatemala quiere blindar

MALDITOS NERDS

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Square Enix vuelve permanente la prueba gratis de ‘Final Fantasy XI’ en PC

Shuhei Yoshida cree que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 deberían durar varios años más

Sega combina arcade y VR en ‘The House of the Dead: Reawakened’

La tercera entrega de ‘Comando Especial′ ya tiene director, guionistas y fecha de estreno en cines

Ember Lab retrasa ‘Kena: Scars of Kosmora’ hasta 2027 para ampliar su pulido

DEPORTES

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

La hipótesis que involucra a Messi detrás del escándalo de Cristiano Ronaldo con Portugal: la lapidaria portada de un medio europeo

Sarmiento presentó a la leyenda del boxeo que lo entrena para su pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV

“Ningún piloto quiere correr en Italia”: el impensado problema que salpica el cierre de temporada de la Fórmula 1