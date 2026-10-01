Detuvieron en La Plata a una mujer que fingía ser psicóloga: atendía en un consultorio propio y estafaba a sus pacientes

La mujer fue detenida por la DDI de La Plata

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Una mujer de 37 años fue aprehendida este martes en La Plata tras una investigación que determinó que ejercía la psicología sin título habilitante, al tiempo que, de acuerdo a la causa, utilizaba documentación apócrifa y estafaba a pacientes que le abonaban sesiones de terapia. El procedimiento, ejecutado por personal de la DDI de La Plata, incluyó dos allanamiento simultáneos y el secuestro de diplomas falsos, sellos, credenciales y dispositivos electrónicos.

El caso se inició el 12 de junio de 2026, cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) tomó conocimiento de la situación a través del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires, institución que también encabeza la denuncia. La alerta surgió cuando la madre de una menor presentó un certificado ante autoridades de un establecimiento educativo: fue allí donde se detectó que la firmante ejercía como profesional de la salud mental sin contar con credenciales válidas, indicaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

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Las verificaciones posteriores confirmaron que T.S.R., de 37 años, carecía de título universitario de licenciada en Psicología y tampoco figuraba inscripta en el Registro Nacional de Profesionales de la Salud. Además, se estableció que promocionaba sus servicios en distintas redes sociales como psicóloga y ofrecía diferentes modalidades de terapia a cambio de entre $ 20.000 y $ 30.000 por sesión.

En redes, asegura tener experiencia en “niños , adolescentes y adultos”, formación en psicología social y ofrece “conversación fluida y todas las herramientas que pueda brindarte para un mejor bienestar”. De acuerdo a su ficha, sus especialidades son la “terapia centrada en el cliente, terapia cognitivo conductual y terapia junguiana”. En LinkedIn se presenta como docente y “especialista en adicciones, ansiedad y depresión”.

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Con el domicilio particular y el consultorio de T.S.R. ya identificados, el MPF ordenó dos registros domiciliarios que se ejecutaron de manera simultánea este miércoles.

El primer operativo se desplegó en diagonal 74, entre calles 20 y 21 de La Plata, donde funcionaba el local de atención al público. Al momento del ingreso no había nadie en el lugar. El personal secuestró hojas con informes de diferentes pacientes, cuadernos y carpetas con anotaciones y dibujos, calendarios de turnos, un folio con formularios de informes psicológicos en blanco, un diploma a nombre de la imputada, dos sellos con su nombre y tarjetas de presentación en las que se identificaba como especialista en psicología social.

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El segundo allanamiento tuvo lugar en calle 9, entre 507 y 508, de la localidad de Gonnet. Allí se incautaron una notebook marca Dell de color negro y gris, junto con documentación con anotaciones diversas.

Mientras los procedimientos estaban en curso, personal de guardia de operaciones (G.O.) individualizó a T.S.R. cuando la mujer se hacía presente en el lugar para interiorizarse de los motivos de la presencia policial. Una vez identificada, se materializó su aprehensión. En ese momento también se le secuestraron dos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y una credencial de psicóloga a su nombre.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15, a cargo de la doctora Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata. El MPF avaló lo actuado y requirió que la aprehendida y las actuaciones se presentaran a primera hora judicial del día siguiente.

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Los cargos imputados abarcan el ejercicio ilegal de la profesión de Psicología en concurso ideal con usurpación de títulos y honores, en concurso real con estafa y falsificación de documentación.