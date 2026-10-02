Crimen y Justicia

La nueva pericia a “Pity” Álvarez ya tiene fecha: cuándo será evaluado y qué puede pasar con el juicio

El Cuerpo Médico Forense citó al músico para el próximo lunes. La entrevista forma parte de la evaluación ordenada por el TOC N°29 para determinar si está en condiciones de continuar el proceso

Pity Alvarez para abrir
"Pity" Álvarez sigue internado en el Tornú
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La nueva evaluación que puede definir cómo continuará el juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, “Pity” Álvarez ya tiene fecha. El Cuerpo Médico Forense solicitó que el músico sea trasladado el próximo lunes 5 de octubre a las 13 a su sede de Lavalle 1429 para realizar el estudio de manera presencial.

La pericia fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 después de resolver que el debate quedara en pausa. El objetivo es establecer si Álvarez, en sus actuales circunstancias, puede continuar sometido al proceso penal sin que se vean afectadas sus garantías constitucionales.

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Según explicó a Infobae Sebastián Queijeiro, uno de los abogados del músico, el lunes se realizará un estudio interdisciplinario del que participarán, como mínimo, un psiquiatra y un psicólogo del Cuerpo Médico Forense, además de los peritos de parte designados por la defensa.

Juicio Pity Álvarez - 26 de agosto
Sebastián Queijeiro, Luciana Comerci, Alejandra Córdoba y Javier Baños: la defensa del músico (RSFotos)

La citación, sin embargo, no implica que ese mismo día vaya a estar terminado el informe. Fuentes judiciales explicaron a este medio que, luego de entrevistar a Álvarez, los profesionales podrían necesitar tiempo para elaborar sus conclusiones o requerir otros elementos antes de remitirlas al tribunal.

La resolución estableció tres días para que las partes propusieran peritos y, una vez vencido ese plazo y aceptados los cargos, otros cinco días hábiles para producir el informe con carácter urgente. Parte de ese trámite ya está cumplido: la defensa designó a Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, mientras que la Fiscalía y la querella informaron que no propondrán peritos de parte y renunciaron al plazo previsto para hacerlo.

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Una vez que el informe esté listo, será enviado al TOC N°29, que deberá poner sus conclusiones en conocimiento de las partes y, a partir del resultado, resolver cómo continúa el juicio.

Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
Desde la izquierda, los jueces del TOC N°29: Juan María Ramos Padilla, el presidente Gustavo Goerner y Hugo Daniel Navarro (RsFotos)

En diálogo con Infobae, Queijeiro cuestionó las diferencias que, a criterio de la defensa, existen entre las distintas evaluaciones sobre el estado del músico. Señaló que mientras en el expediente civil se dispuso su internación y se consideró necesario un abordaje especializado en salud mental, evaluaciones incorporadas al proceso penal habían concluido que Álvarez estaba en condiciones de transitar el juicio. “No puede haber una diferencia tan abismal”, sostuvo.

En ese sentido, el abogado adelantó que junto a Javier Baños, analizan iniciar acciones contra los profesionales del Cuerpo Médico Forense que en la evaluación anterior concluyeron que el músico podía afrontar el debate y contra los médicos del hospital Tornú que intervinieron durante su actual internación. “Jamás reportaron un cuadro de abstinencia”, dijo.

Queijeiro contó además que la clínica Dharma, un centro médico privado especializado en psiquiatría y salud mental ubicado en el barrio de Boedo, aceptó el eventual traslado de Álvarez, aunque el ingreso quedó condicionado a una batería previa de estudios que, según explicó, podría demorar alrededor de un mes. Por el momento, el músico continúa internado en el Hospital Tornú bajo custodia policial.

"Pity" Álvarez y su intento de fugarse del hospital Tornú

El juicio quedó frenado este miércoles, cuando el tribunal consideró necesario contar con una nueva evaluación a raíz de los cambios producidos en la situación de Álvarez desde el examen anterior del Cuerpo Médico Forense. Hasta entonces, 27 testigos habían declarado en el debate por el homicidio de Díaz.

El resultado de esta nueva evaluación será clave para el próximo paso: si los especialistas concluyen que Álvarez está en condiciones de continuar sometido al proceso, el tribunal podrá avanzar hacia la reanudación del debate. Si el informe señala lo contrario, el TOC N° 29 deberá resolver cómo proceder frente a ese nuevo escenario.

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