Portación ilegal de armas y rebajas de condena: los dos flancos que el Ministerio de Gobernación de Guatemala quiere blindar

La Policía Nacional Civil incautó nueve armas de fuego tras interceptar un vehículo en Villa Canales. (PNCdeGuatemala)

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El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, insistió a los diputados del Congreso sobre la necesidad de aprobar una reforma que impida otorgar medidas sustitutivas a los capturados por portación ilegal de armas de fuego. El funcionario también pidió excluir ese delito de los beneficios previstos en la Ley de Aceptación de Cargos.

Villeda se refirió a las modificaciones que el Congreso aprobó recientemente al Código Procesal Penal, relacionadas con los plazos de investigación y procesamiento, así como con la prisión preventiva. Aunque valoró esos cambios, cuestionó que la reforma no incluyera restricciones para quienes sean detenidos con armas sin licencia o autorización legal.

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“Me parece positivo”, afirmó sobre las modificaciones procesales. “Sin embargo, lamento que dentro de esa reforma no se haya contemplado esta prohibición de otorgar medida sustitutiva” a las personas capturadas en posesión ilegal de un arma de fuego.

La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a 29 presuntos motoladrones durante el año, de los cuales 15 obtuvieron la libertad mediante medidas sustitutivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta apunta a modificar el artículo 264 del Código Procesal Penal

La iniciativa promovida desde el Ministerio de Gobernación y presentada desde el 30 de julio, plantea una reforma al artículo 264 del Código Procesal Penal.

El objetivo es que las personas detenidas por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva no puedan recuperar la libertad bajo fianza u otras medidas alternativas durante el proceso.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó ambas propuestas ante la Comisión de Gobernación del Congreso, para que las iniciativas sean analizadas. (Organismo Legislativo)

Según Villeda, la medida busca evitar que sospechosos vinculados con delitos violentos o estructuras criminales queden libres poco después de su captura.

El ministro sostuvo que el acceso a medidas sustitutivas complica la estrategia de seguridad, en particular en los casos de robos cometidos desde motocicletas.

El titular de Gobernación indicó que la Policía Nacional Civil (PNC) capturó este año a 29 presuntos motoladrones, de los cuales 15 fueron puestos en libertad o accedieron a medidas sustitutivas. El dato fue utilizado por el funcionario para reforzar su reclamo de una modificación legislativa.

“Estamos interesados en que se haga esta reforma. Es fundamental que se haga”, señaló Villeda al reclamar un cambio que limite las alternativas a la prisión preventiva para los detenidos con armas ilegales.

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El ministro pidió cambios en la Ley de Aceptación de Cargos

Villeda también solicitó que el Congreso modifique la Ley de Aceptación de Cargos para excluir de ese mecanismo la portación ilegal de armas de fuego. Según explicó, algunos capturados aceptan responsabilidad penal y obtienen rebajas de condena que les permiten recuperar la libertad.

El funcionario sostuvo que esa normativa constituye otra vía por la cual personas detenidas con armas sin autorización legal pueden salir de prisión.

“Muchas personas que capturamos luego aceptan cargos y salen en libertad a través de las rebajas de pena”, afirmó.

Las propuestas impulsadas por Gobernación contemplan, además, ampliar el uso del control telemático, mediante grilletes electrónicos, para supervisar a determinados procesados y contribuir a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios.

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El Ministerio de Gobernación pidió excluir el delito de portación ilegal de armas de la Ley de Aceptación de Cargos para evitar reducciones de condena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villeda planteó que ese recurso debe aplicarse en casos que no impliquen riesgos para la seguridad pública.

Gobierno prevé reforzar el anillo de contención en la capital

El ministro anunció que el Gobierno aumentará la presencia de fuerzas de seguridad en la ciudad durante los próximos días. La estrategia incluye coordinación con el Ejército de Guatemala para fortalecer el denominado anillo de contención, operativo que comenzó en junio.

Villeda afirmó que septiembre cerró con una tendencia descendente en la violencia homicida, aunque reconoció que los recientes ataques generan preocupación entre la población.

El funcionario expresó además su respaldo a las familias afectadas por los hechos violentos y sostuvo que las autoridades ajustan sus acciones de seguridad ante ese escenario.

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