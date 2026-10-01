Sociedad

Un incendio en una escalera mecánica obligó a evacuar y cerrar temporalmente la Estación Constitución

Bomberos y personal del SAME trabajaron en la terminal ferroviaria porteña, donde solo se reportó el traslado de una persona por inhalación de humo

Incendio en una escalera en Constitución
El fuego se inició en una de las escaleras mecánicas de la estación
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Un incendio en una escalera mecánica de la Estación Constitución obligó a desplegar un operativo de emergencia en la terminal ferroviaria, con ingreso por la avenida Brasil. Como consecuencia del episodio, un hombre de 26 años fue trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo.

Según el parte emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el paciente fue el único afectado. No se registraron mujeres ni menores entre las personas asistidas. Además, la avenida Brasil permaneció cortada al tránsito y el subte se encuentra completamente operativo.

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El incendio en Constitución

“Pasó un loco corriendo y gritando ‘se incendia todo’ y a los segundos se cortó la luz, pusimos el candado y nos fuimos para el kiosco. No entró humo, pero sentimos el olor”, relató una de las comerciantes de la estación.

Para la intervención se dispusieron 14 móviles de emergencia. El joven fue derivado al Hospital Penna luego de ser afectado por el humo originado en el incendio.

Por su parte, desde Trenes Argentinos le confirmaron a Infobae que, a las 8.50, “se produjo un principio de incendio en el subsuelo de la estación Plaza Constitución” y que, como consecuencia, “uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado”.

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Además, “personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada”, mientras que las causas son materia de investigación.

Y concluyeron: “El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales”.

Pasadas las 10, personal del SAME se retiró de la estación, mientras efectivos policiales continuaban con las pericias para dar con los motivos del incendio.

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