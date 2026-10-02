Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Una embarcación en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026 (REUTERS/Archivo)

Guardar

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que un buque cisterna fue alcanzado el jueves por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz. El ataque provocó incendios a bordo y la agencia británica reportó que la tripulación fue evacuada y ya se encuentra a salvo,

Hasta el momento, se desconocen la totalidad de los daños causados por el impacto y la situación operativa de la embarcación. El UKMTO no divulgó la bandera del buque ni su destino, y tampoco precisó si transportaba petróleo crudo o gas natural licuado (GNL).

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, medios iraníes informaron incidentes y explosiones cerca de Ormuz. La agencia británica que monitorea la navegación en la zona también notificó varios episodios. La semana pasada, al menos un marinero indio murió después de que un proyectil de origen no identificado impactara contra un buque mercante con bandera de Antigua y Barbuda durante su paso por el estrecho. La embajada de la India en Mascate, Omán, confirmó el fallecimiento.

Un buque cisterna fue atacado el jueves mientras transitaba por el estrecho de Ormuz (@UK_MTO)

El régimen de Irán sostiene que controla el paso y exige a los buques autorización previa y el uso de rutas establecidas por Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en los últimos días que las fuerzas estadounidenses aún mantienen la vigilancia sobre el estrecho estratégico y que por esa ruta se extraen “cantidades enormes” de petróleo.

PUBLICIDAD

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), cuerpo militar que opera en la zona, dejó de responder a los ataques iraníes contra embarcaciones que intentan cruzar el estrecho de Ormuz, en medio de la disputa entre ambos países por el control de esa vía marítima.

“Desde hace mucho tiempo atacamos los buques, me refiero a los barcos pequeños que quieren atravesar (el estrecho de Ormuz), les impedimos pasar, pero EE.UU. no está respondiendo desde hace tiempo”, declaró el portavoz de la fuerza, el general de brigada Hosein Mohebi, a la televisión estatal.

PUBLICIDAD

Los envíos de crudo a través del estrecho promediaron 13,2 millones de barriles diarios durante la última semana, según datos de la consultora marítima Kpler. La cifra equivale a cerca del 77% de los niveles previos a la guerra. Teherán bloquea de facto el estrecho desde el 28 de febrero, cuando comenzó el conflicto. Estados Unidos respondió con un cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes, y a finales de agosto sumó la operación ‘Paria Económico’ para incrementar la presión financiera sobre la República Islámica.

Imagen de archivo de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas (Irán). 28 septiembre 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA vía Reuters)

En este escenario, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, pidió este jueves a los países enfrentados en el estrecho de Ormuz que expresen “voluntad política” para permitir el transporte seguro de fertilizantes y evitar una crisis alimentaria en los Estados que dependen de esos suministros del Golfo.

PUBLICIDAD

Durante una comparecencia ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Moreira da Silva explicó que su equipo diseñó un mecanismo para que un número limitado de buques con fertilizantes atraviese el estrecho bajo condiciones de seguridad.

“Es una forma de asegurar que, mientras esperamos el restablecimiento total de (la navegación en) el estrecho de Ormuz, aún conseguimos tener, a corto plazo y de manera limitada y excepcional, una solución para prevenir una crisis humanitaria”, afirmó.

El responsable de UNOPS advirtió que el organismo todavía no recibió el “mandato necesario de las dos partes en conflicto” para activar el plan. Según señaló, la demora en la circulación de fertilizantes puede derivar en “una tragedia para los países en desarrollo”.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de camiones cisterna estacionados cerca de un muelle de carga en la refinería de petróleo y planta de fertilizantes de Dangote Industries en el distrito de Ibeju Lekki de Lagos, Nigeria (REUTERS/Sodiq Adelakun/Archivo)

Moreira da Silva indicó que el dispositivo podría ponerse en marcha en siete días desde la recepción de la autorización. El sistema contempla una ruta segura con coordenadas GPS, además de mecanismos de verificación e inspecciones en puertos de escala.

“Desde un punto de vista operativo, estamos preparados, pero seguimos dependiendo de la voluntad política de las partes”, sostuvo.

(Con información de AFP y EFE)