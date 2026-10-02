Nuevo delegado de la ONU en Cuba: Pablo Ruiz Hiedra abordará la crisis con el régimen

MONTEVIDEO (URUGUAY), 01/10/2026.- Fotografía del 24 de septiembre de 2026 que muestra al coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, hablando durante una entrevista con EFE, en Montevideo (Uruguay). Ruiz considera que el país tiene "la legitimidad internacional y el capital político" para ofrecerse como eventual mediador de conflictos, un camino que compara con el recorrido de Noruega como facilitador en disputas internacionales. EFE/ Diego Lafalche

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nombró al español Pablo Ruiz Hiedra como nuevo coordinador residente en Cuba, cargo que asumió este jueves, según informó el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

El nombramiento sitúa a Ruiz al frente del equipo de Naciones Unidas en la isla, desde donde representará al secretario general en las tareas vinculadas con el desarrollo y la coordinación de los organismos del sistema multilateral presentes en la isla.

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Dujarric comunicó la designación durante su conferencia de prensa diaria en la sede de la ONU. El portavoz también anunció el nombramiento del estadounidense Brian Williams como coordinador residente en Kirguistán.

Ruiz Hiedra llega desde Uruguay, donde coordinó el equipo de la ONU

Antes de asumir sus nuevas funciones en Cuba, Ruiz trabajó como coordinador residente de la ONU en Uruguay. Allí dirigió el equipo de las Naciones Unidas con el objetivo de respaldar las prioridades nacionales de desarrollo sostenible y fortalecer los vínculos entre el gobierno, el sistema de la ONU y otros actores involucrados.

El funcionario español cuenta con más de 20 años de trayectoria en áreas vinculadas con la gobernanza, la cooperación para el desarrollo, la prevención de crisis y la recuperación posterior a emergencias, de acuerdo con un comunicado del organismo internacional.

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MONTEVIDEO (URUGUAY), 01/10/2026.- Fotografía del 24 de septiembre de 2026 que muestra al coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, posando durante una entrevista con EFE, en Montevideo (Uruguay). Ruiz considera que el país tiene "la legitimidad internacional y el capital político" para ofrecerse como eventual mediador de conflictos, un camino que compara con el recorrido de Noruega como facilitador en disputas internacionales. EFE/ Diego Lafalche

Su experiencia incluye responsabilidades en América Latina, el Caribe, Asia y Oriente Medio. Antes de su destino en Uruguay, fue director nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia.

Durante esa etapa, participó en el apoyo a áreas clave para la implementación del proceso de paz colombiano. Su labor se concentró en iniciativas de desarrollo y en el acompañamiento institucional en un país que atravesaba la implementación de los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Veinte años de trabajo en crisis humanitarias, procesos de paz y recuperación

Ruiz también integró la Oficina de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD en Ginebra, desde donde colaboró con la respuesta humanitaria posterior al terremoto y tsunami que afectó al océano Índico en 2004.

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Aquel desastre dejó más de 200,000 muertos en varios países de Asia y África y provocó una de las mayores operaciones internacionales de asistencia humanitaria de las últimas décadas. En ese contexto, el funcionario participó en tareas de apoyo para la recuperación de las zonas afectadas.

Además, dirigió proyectos regionales relacionados con la gobernanza y la consolidación de la paz en el Centro Regional del PNUD en Panamá. Su recorrido profesional también incluyó funciones como asesor principal de la ONU para los procesos de recuperación en Haití, Líbano y Sri Lanka.

El canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

En esos destinos coordinó iniciativas políticas y programas interinstitucionales de las Naciones Unidas en escenarios marcados por conflictos, catástrofes naturales o crisis institucionales.

Dujarric afirmó que tanto Ruiz como Williams actuarán como representantes del secretario general para el desarrollo sobre el terreno. Ambos estarán al frente de los equipos de Naciones Unidas en sus respectivos países, con la tarea de articular el trabajo de las distintas agencias, fondos y programas del organismo.

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La llegada de Pablo Ruiz Hiedra a La Habana formaliza el relevo en la coordinación residente de la ONU en Cuba, donde deberá encabezar la relación institucional del organismo con el régimen y con los demás sectores vinculados a los programas de cooperación internacional.