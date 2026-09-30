Sociedad

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del pontífice modificará la actividad habitual durante varias jornadas y requerirá operativos especiales de seguridad, transporte y organización en distintas jurisdicciones del país

El Decreto 1103/2026 declaró de interés nacional la llegada del papa León XIV a la Argentina y estableció un esquema de feriados (Kike Rincón/Europa Press)
El Decreto 1103/2026 declaró de interés nacional la llegada del papa León XIV a la Argentina y estableció un esquema de feriados (Kike Rincón/Europa Press)
Guardar

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, tendrá un impacto en el calendario laboral de todo el país y en jurisdicciones puntuales.

El Gobierno nacional oficializó un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, junto con dos jornadas adicionales que regirán de manera local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma declara de interés nacional la llegada del pontífice y contempla un operativo especial para las actividades institucionales, religiosas y protocolares previstas durante sus cuatro días de estadía.

Según informó el Gobierno nacional, estas jornadas fueron definidas por razones de seguridad, circulación y organización de los eventos masivos.

Cuándo es el feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina

El lunes 9 será feriado en las 24 jurisdicciones del país, por lo que la medida alcanzará a trabajadores y estudiantes bajo el régimen habitual de los feriados nacionales.

Ese día se realizará una de las actividades centrales de la visita de León XIV. El programa oficial prevé que, luego de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el pontífice presida una misa a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

PUBLICIDAD

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la realización de la misa central en Palermo (REUTERS/Remo Casilli)
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la realización de la misa central en Palermo (REUTERS/Remo Casilli)

El decreto señala que la cantidad de asistentes esperados y el despliegue de seguridad necesario dificultarían el funcionamiento habitual de la ciudad durante la jornada. A ello se suma la necesidad de ordenar la circulación, los accesos al área del evento y el transporte público.

Además de la misa, la agenda del lunes contempla un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y las vísperas en la Catedral Metropolitana. La jornada concluirá con una cena junto a obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Quiénes tienen feriado el 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre será feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. No se aplicará en el resto del país, donde se mantendrá la actividad laboral, escolar y administrativa habitual.

En Córdoba, la decisión se vincula con la escala que realizará el líder de la Iglesia católica. El programa prevé una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de que el Papa regrese a Buenos Aires.

Papa Leon XIV 24052025
El martes 10 de noviembre la actividad se suspenderá únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)

En tanto, CABA también tendrá feriado debido a que la actividad del pontífice continuará en la ciudad durante la noche. A las 20:15 está prevista una vigilia juvenil, parte de la agenda pastoral de la visita. La medida busca facilitar el operativo logístico y de seguridad asociado a los desplazamientos y a la concentración de fieles.

Quiénes tienen feriado el 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre será feriado solo en la provincia de Buenos Aires. La fecha coincidirá con la última jornada de la visita apostólica y con la misa que el Papa celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La medida no incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que la provincia bonaerense tendrá feriado, en el resto del país la actividad se desarrollará normalmente, salvo disposiciones particulares que puedan adoptar organismos o instituciones.

La provincia de Buenos Aires tendrá feriado el miércoles 11 de noviembre debido al cierre de la gira papal en la Basílica de Luján (REUTERS/Christian Hartmann)
La provincia de Buenos Aires tendrá feriado el miércoles 11 de noviembre debido al cierre de la gira papal en la Basílica de Luján (REUTERS/Christian Hartmann)

La elección de Luján como escenario del cierre de la gira explica el alcance del feriado. El santuario es uno de los principales centros de peregrinación católica del país y se prevé una convocatoria amplia de fieles, con movimientos desde distintos puntos del conurbano bonaerense y del interior del territorio nacional.

Tras la ceremonia religiosa, León XIV partirá a las 14 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima. De esta forma, la provincia de Buenos Aires concentrará los últimos actos y el despliegue operativo final de la visita.

Cómo será la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery. Arribará desde Florida, Uruguay, y su primera actividad será una visita al Monumento al General San Martín, ubicado en Plaza San Martín.

Luego mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde participará en un acto con autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El pontífice mantendrá reuniones con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y con líderes religiosos en el Palacio San Martín (REUTERS/Stephane Mahe)
El pontífice mantendrá reuniones con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y con líderes religiosos en el Palacio San Martín (REUTERS/Stephane Mahe)

La gira continuará el lunes con las actividades en Claypole y Palermo. El martes incluirá el viaje a Córdoba, la misa en la Escuela de Aviación Militar y el regreso a Buenos Aires para la vigilia juvenil. El miércoles, tras la visita al Complejo Penitenciario Federal y la ceremonia en Luján, marcará el final de la estadía del pontífice en la Argentina.

Para coordinar el operativo, el Ejecutivo creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El organismo estará a cargo de planificar y articular las acciones necesarias durante un plazo de hasta 12 meses.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios para colaborar con la organización de los eventos. También indicó que las personas registradas para esas tareas tendrán pasajes sin costo en la red SUBE durante los días de la visita.

Temas Relacionados

Calendario 2026FeriadoFin de semana largoPapa León XIVVisita del papa León XIV a la ArgentinaCABACórdobaBuenos AiresNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron a una mujer de 75 años muerta en su casa de Chaco y detuvieron a un vecino que habría intentado robarle

Según trascendió, el acusado tendría antecedentes penales y consumo problemático de sustancias. Se trataría de un vecino al que la mujer ayudaba

Encontraron a una mujer de 75 años muerta en su casa de Chaco y detuvieron a un vecino que habría intentado robarle

Dialogar con Roca gracias a la IA: historiadores y descendientes le hicieron preguntas al general

Con motivo del centenario de Félix Luna, biógrafo del dos veces presidente de la República, varias personalidades entrevistaron al general a través de la Inteligencia Artificial

Dialogar con Roca gracias a la IA: historiadores y descendientes le hicieron preguntas al general

El asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires: espías chilenos, una “zona liberada” y una explosión en la madrugada

El excomandante del Ejército de Chile, exiliado en Buenos Aires después del golpe de Augusto Pinochet, y su esposa volvían a su casa en los primeros minutos del 30 de septiembre de 1974 cuando un agente de inteligencia hizo estallar un explosivo que previamente habían colocado en su auto. El frondoso prontuario del espía chileno Enrique Arancibia Clavel, su papel en el Plan Cóndor y durante el conflicto del Beagle, y el día que encontró la muerte a manos de un amante ocasional

El asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires: espías chilenos, una “zona liberada” y una explosión en la madrugada

“No se le perdona todo” y “pedimos un juicio justo”: quiénes son y qué piensan los fans de “Pity” Álvarez que siguen el debate

Lo siguen desde hace años y ahora van a Tribunales para acompañarlo durante el juicio por el crimen de Cristian Díaz. Cómo viven el fanatismo frente a la acusación por homicidio y qué esperan de la Justicia

“No se le perdona todo” y “pedimos un juicio justo”: quiénes son y qué piensan los fans de “Pity” Álvarez que siguen el debate

Detuvieron a tres sospechosos por la entradera al reconocido abogado de San Isidro: uno está acusado de otros cuatro robos

Los allanamientos se realizaron en Pilar. Entre los elementos secuestrados está el auto que habría sido utilizado en el asalto y pertenencias de las víctimas. Las otras dos detenidas están señaladas por realizar compras y transferencias con las tarjetas y cuentas robadas

Detuvieron a tres sospechosos por la entradera al reconocido abogado de San Isidro: uno está acusado de otros cuatro robos

DEPORTES

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

De Dorian Yates a Ronnie Coleman: los 5 campeones máximos del Mr. Olympia

Liam Gallagher adelantó detalles sobre la posible sanción al Manchester City: “Fui informado por alguien de una posición muy alta”

Scaloni inicia su segunda renovación en la selección argentina: su primera lista de convocados en 2018 y dónde está cada uno

Marcelo Espina, de ser el primer 10 de la Selección post Maradona al clic para comentar fútbol: “Hay vida después de Messi”

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

TELESHOW

El piropo de Hernán de Malafama a Lizy Tagliani en MasterChef: “No se puede tener frío al lado de esta salamandra”

El piropo de Hernán de Malafama a Lizy Tagliani en MasterChef: “No se puede tener frío al lado de esta salamandra”

Habló Emiliano Tarragona, el denunciante de Maxi Ghione: “No me dejaba salir y sacó dos armas de fuego”

Juana Viale contó por qué volvería a ser madre a los 44 años: "Me encanta, me siento vital"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Celebrity: “Nunca me voy a olvidar que Wanda me secó las lágrimas”

Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con un show acústico en la puerta de su hotel

INFOBAE AMÉRICA

Del Van Gogh pintado en sus últimos días al Cézanne que nadie ve desde hace 50 años: todas las obras de la Colección Blaquier-Arrieta que salen a subasta

Del Van Gogh pintado en sus últimos días al Cézanne que nadie ve desde hace 50 años: todas las obras de la Colección Blaquier-Arrieta que salen a subasta

Encuentran dos salones de banquetes de más de 2.400 años en la antigua escuela de Alejandro Magno, en Grecia

Un vuelo comercial con destino a Israel se desvió a Arabia Saudita tras emitir una llamada de auxilio

Taiwán realizará diez días de maniobras militares en el norte de la isla ante un hipotético ataque del régimen chino

Venezuela y el vía crucis de la transición