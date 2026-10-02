Milei vuelve a correr el arco: ahora dijo en París que se viene “el mejor año de la historia”, pero para 2028

El Presidente prometió que 2028 será "el mejor año de la historia" si es reelecto. (Foto: EFE)

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El 2028 será “el mejor año económico de la historia si soy reelecto”, prometió Javier Milei ayer en París ante inversores. Así dejó atrás otras promesas como la de “crecer como pedo de buzo” que había expresado en 2025 o “los mejores 18 meses del Gobierno” que vaticinó Luis “Toto” Caputo en referencia al tramo final de la gestión.

La expresión del Presidente en buena medida implica reconocer que la actividad no reaccionó como esperaba el Gobierno. Ahora promete que será necesario despejar la incertidumbre electoral para que la economía consiga crecer con todo su potencial. De ese modo, evitó referirse al panorama económico de 2027, un año atravesado por la incertidumbre sobre quién asumirá el gobierno el 10 de diciembre.

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El Presidente puso el foco especialmente en sectores como energía, minería y agroindustria, a los que señaló como motores de la próxima etapa. Según sostuvo, las inversiones que ya están avanzando se acelerarán y también llegarán nuevos capitales a sectores que todavía no desembarcaron en el país. “El mejor momento de apostar por Argentina es ahora”, explicó.

Mientras tanto, el riesgo país saltó a sus máximos anuales, al volver a niveles de 636 puntos básicos, mientras que el dólar también tuvo un leve repunte con una cotización mayorista que cerró a 1.525 pesos. “Esto da cuenta de la creciente intranquilidad a raíz de los malos datos en la economía real y en la confianza en el gobierno. Eso gatilla, a su vez, mayores dudas sobre el resultado electoral, en una contienda que se avizora muy polarizada y entre modelos a priori antagónicos”, aseguró la consultora LCG.

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Tanto Milei como Caputo dejaron en claro que la prioridad del año próximo será evitar la típica volatilidad cambiaria de años electorales. Ambos reiteraron que se mantiene un estricto control de la cantidad de pesos, pero además que existen recursos de sobra para contener una posible presión sobre el dólar.

La cifra total a la que se podría acceder, según resaltan, es de USD 40.000 millones entre los swap de monedas acordados con China y Estados Unidos, junto a USD 15.000 millones en futuros. Y a eso se suman los USD 20.000 millones adquiridos por el BCRA desde las elecciones de 2025 hasta fin de este año.

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La promesa presidencial abre interrogantes, especialmente relacionados con la paciencia de la gente, teniendo en cuenta que se viene prometiendo desde el oficialismo un despegue económico que no llega. El mandatario argentino hizo referencia a las inversiones comprometidas y las nuevas reformas para asegurar un fuerte repunte, pero una vez que haya pasado el proceso electoral.

En alguna medida, las palabras de Milei son un reconocimiento respecto a las dificultades que existen para que la economía acelere su expansión, hoy muy concentrada en el sector agropecuario, minería y energía. En cambio, otros rubros que son fuertes generadores de mano de obra presentan todavía caídas como industria, construcción y comercio.

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Con este diagnóstico, el objetivo del equipo económico es mantener la estabilidad cambiaria y atravesar el año electoral con el menor sobresalto posible. Al mismo tiempo, se apunta a continuar con el proceso de desinflación, aunque es un camino sinuoso.

A C&T Consultores, por ejemplo la estimación del IPC para el Gran Buenos Aires arrojó 1,9 por ciento. Sigue debajo de 2% pero implica un rebote respecto al 1,7% de agosto. La buena noticia a pesar del repunte es que la inflación núcleo arrojó 1,6% en la medición, por debajo de lo que venía dando en los últimos meses.

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La tranquilidad cambiaria y la baja de la inflación serían claves para transitar un 2027 más tranquilo y al mismo tiempo apuntalar la actividad aunque sea gradualmente sin recurrir a un “plan platita” como se hizo en el pasado.