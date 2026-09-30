El Gobierno anunció que la Argentina volverá a exportar carne a Japón después de 20 años

(Revista Chacra)

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Japón abrió su mercado de carne vacuna a la Argentina por primera vez en 20 años luego de un proceso de negociación iniciado en 2024, según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X. El acuerdo habilita el ingreso de cortes producidos en la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

Las autoridades de ambos países acordaron los requisitos sanitarios para las exportaciones, un punto central para el acceso al mercado japonés. La medida alcanza a la carne bovina y queda sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en ese entendimiento.

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Caputo afirmó que “Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones anuales” y sostuvo que “esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas”. El ministro agregó que el acuerdo “reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario”, antes de concluir: “Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”.

Un mensaje publicado por el ministro Luis Caputo en la red social X informa sobre el acuerdo con Japón para la exportación de carne bovina argentina.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la noticia y dijo que “representa una nueva oportunidad para la carne vacuna argentina y reconoce el trabajo sostenido de los productores argentinos en materia de sanidad, trazabilidad y calidad”.

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“Desde la SRA valoramos esta apertura, fruto del trabajo llevado adelante por la Cancillería, el Ministerio de Economía, el SENASA y el IPCVA, junto con el sector privado. La construcción de confianza sanitaria y comercial constituye un logro importante en materia de apertura de mercados e inserción internacional de toda la cadena de ganados y carnes de la Argentina”, señaló la entidad.

La proyección para las exportaciones de carne

La apertura del mercado japonés se suma a las expectativas del sector ganadero sobre una expansión de las ventas externas de carne vacuna durante 2026. El consultor ganadero y director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, proyectó que las exportaciones argentinas de carne vacuna superarán los USD 3.000 millones en 2026. La estimación se apoya en la suba de los precios internacionales, aun cuando el volumen previsto para el año, de unas 700.000 toneladas, queda por debajo de los registros de 2022 y 2024.

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Según el análisis de Costamagna, la menor disponibilidad de hacienda y el proceso de recomposición de los rodeos redujeron la producción por habitante y limitaron los volúmenes destinados a la exportación. En ese contexto, los mayores precios internacionales adquieren un peso central en la facturación del sector.

Otro punto de relevancia para el sector es el hecho de que la Argentina completó en nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne vacuna con acceso preferencial a Estados Unidos, antes del cierre de 2026. El presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, informó que el volumen asignado por ese mercado fue cubierto antes de lo previsto.

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El desempeño ya se reflejaba en las estadísticas de los primeros siete meses del año. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), los embarques hacia Estados Unidos alcanzaron 65.500 toneladas, el 19,5% del total de carne vacuna exportada en ese período, con un aumento interanual de 211,5%. El precio promedio llegó a USD 8.257 por tonelada, un 13,1% más que un año antes.

En julio, Estados Unidos fue el segundo destino de la carne vacuna argentina, con una participación de 20,8% y ventas por USD 92,8 millones. Tras el cumplimiento anticipado del cupo, el sector espera que la demanda de importadores estadounidenses respalde una eventual ampliación de la cuota para 2027.

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Se cree que habrá condicionantes internos este año para aumentar las exportaciones argentinas (Revista Chacra)

Los datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) muestran que las ventas externas de carne bovina hacia todos los destinos alcanzaron USD 2.768 millones entre enero y julio de 2026. En ese lapso se despacharon cerca de 403.100 toneladas peso producto, con una suba interanual de 6,7% en volumen y de 41,8% en valor.

La diferencia entre ambas variaciones refleja el aumento de los precios internacionales. En julio, el valor promedio de exportación de carne vacuna refrigerada y congelada llegó a USD 7.123 por tonelada, 27,5% por encima del nivel de igual mes de 2025. El indicador también superó en 1,3% al de junio.

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China concentró el 59,8% de los embarques acumulados durante los primeros siete meses del año y se mantuvo como el principal destino de la carne argentina. En julio, las ventas de carne deshuesada al mercado chino sumaron 21.000 toneladas por USD 126,3 millones, con un precio medio de USD 6.010 por tonelada.

El informe también registró una evolución dispar entre otros mercados. Los envíos a Israel crecieron 25% en el acumulado anual y totalizaron 35.200 toneladas, mientras que los despachos a Chile cayeron 17%, hasta 9.100 toneladas. En tanto, las exportaciones de menudencias y preparaciones bovinas sumaron 9.500 toneladas y USD 26,5 millones en julio.

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