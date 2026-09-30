Tiene 14 años y mató a un hombre tras atropellarlo con un tractor en Tucumán

El tractor y los volquetes que fueron secuestrados en el marco de la investigación (Gentileza: Contexto Tucumán)

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Un hombre murió tras ser atropellado por un tractor con cuatro volquetes para el traslado de caña de azúcar durante la madrugada del martes. El vehículo era manejado por un adolescente de 14 años en León Rougès, localidad del departamento Monteros, provincia de Tucumán.

El hecho ocurrió en un camino sin denominación que se conecta con el paraje Huasa Pampa. Actualmente, la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, bajo la carátula de homicidio culposo.

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Luego de que el hombre fuera encontrado sin vida, los efectivos de la Comisaría de León Rougès, perteneciente a la Unidad Regional Este, iniciaron las tareas para establecer cómo se produjo el siniestro.

Por medio de las entrevistas con vecinos, las averiguaciones en la zona y el análisis de registros de videovigilancia, se permitió identificar el vehículo involucrado. De acuerdo con la información obtenida por Contexto Tucumán, se trataba de un tractor naranja que remolcaba cuatro volquetes utilizados para el transporte de caña de azúcar.

La entrada a la localidad de León Rouges, ubicada en el departamento tucumano de Monteros (Gentileza: Vientos Tucumanos Noticias)

Con esos datos, los investigadores recorrieron el paraje Huasa Pampa y ubicaron a los propietarios del rodado. De esta manera, las personas entregaron el tractor y los cuatro volquetes, que quedaron secuestrados por disposición judicial.

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Por otro lado, la investigación determinó que el vehículo era conducido por un adolescente de 14 años y que, según las primeras averiguaciones, habría manejado el tractor por primera vez. A raíz de esto, los policías se presentaron en la vivienda donde reside el menor junto a su madre, quien informó que conocía lo sucedido y puso al menor a disposición de las autoridades.

La fiscal interviniente, Dra. Molina, convalidó el secuestro del tractor y los volquetes, a la vez que ordenó las actuaciones correspondientes y solicitó los exámenes de rigor para el adolescente. Sin embargo, por tratarse de un menor no punible, no se dispusieron medidas privativas de la libertad.

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La Justicia trasladó a un instituto de menores al acusado de prender fuego a su ex pareja en Tucumán

La Justicia de Menores de Tucumán ordenó el traslado a un instituto socioeducativo de un adolescente de 17 años, tras haber sido acusado de intentar matar a su ex pareja al prenderla fuego durante una discusión en una vivienda de Lastenia. La medida dispuso que permanezca detenido durante 30 días.

El joven fue alojado en el Instituto Socioeducativo Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz, luego de una audiencia privada solicitada por su defensa. El juez hizo lugar parcialmente al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había solicitado una medida de tres meses.

El menor pasará alojado en el Instituto Cura Brochero por treinta días (Ministerio de Seguridad de Tucumán)

La causa está a cargo de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, que subroga el fiscal Pedro Gallo. No obstante, la acusación fue presentada por la auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa.

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Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el ataque ocurrió el domingo 13 de septiembre, cerca de las 06:30 horas, en una casa del barrio La Cerámica donde convivían la joven, de 24 años, y el adolescente.

Durante una discusión, que habría comenzado por celos, el imputado presuntamente amenazó con quemar ropa de la víctima. La acusación sostiene que luego tomó una botella de alcohol, le arrojó el líquido en el rostro y encendió un encendedor.

La víctima habría sido atacada durante una discusión motivada por celos

Las quemaduras afectaron el rostro, el cuello y el tórax de la joven, quien fue auxiliada por familiares y trasladada al Hospital Eva Perón. Tras recibir el alta médica, debió volver a ser internada al día siguiente, de acuerdo con la información expuesta durante la audiencia.

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A raíz de esto, la Fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, consideró la utilización del fuego y las zonas del cuerpo afectadas para sostener esa imputación.

Luego de que el MPF solicitara informes, capacitaciones sobre género y tratamiento psicológico para el acusado, dentro de las herramientas previstas por el Régimen Penal Juvenil, el juez ordenó a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF) aplicar las medidas complementarias requeridas, mientras avanza la investigación judicial.