“La soberanía es la potestad del Estado”: el planteo de un biólogo sobre Malvinas y los recursos del Atlántico Sur

El biólogo Alejandro Winograd definió la soberanía como la potestad del Estado de ejercer sus funciones en un territorio determinado

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Argentina enfrenta definiciones sobre Malvinas, la explotación de hidrocarburos, la Antártida y los recursos del Atlántico Sur. Tierra del Fuego aparece como un punto de apoyo para ampliar servicios, actividad económica y control ambiental en una zona donde el país sostiene su reclamo de soberanía.

Alejandro Winograd, biólogo, afirmó en Infobae A las Nueve que las acciones para frenar proyectos petroleros en la cuenca Malvinas Norte deben incluir una política propia para la Patagonia austral. Su propuesta abarca logística antártica, alimentos, combustibles, residuos, pesca y supervisión marítima.

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“¿Qué es lo que vamos a hacer?”, preguntó Winograd al referirse a las medidas contra empresas que buscan extraer petróleo. El biólogo sostuvo que la Argentina necesita mostrar capacidades propias desde Tierra del Fuego, además de objetar iniciativas de terceros.

Soberanía y las atribuciones del Estado

El biólogo señaló que la sentencia permite revisar el uso del concepto de soberanía. Indicó que distintos sectores usan esa palabra con sentidos diversos.

Para Winograd, la soberanía no funciona como un derecho difuso, como ocurre con el ambiente. “La soberanía es la potestad del Estado de ejercer una serie de funciones en un territorio determinado”, afirmó.

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Al mismo tiempo sostuvo que esa potestad corresponde al Estado. Y recordó que la Cámara Federal de La Plata había interpretado la soberanía como un bien colectivo e indivisible.

El Gobierno argentino busca frenar las actividades de explotación de hidrocarburos de las empresas Rockhopper y Navitas Petroleum en la cuenca Malvinas Norte (Captura de video)

Winograd evitó adherir a una de las posiciones judiciales. Dijo que la Corte Suprema y la Cámara Federal de La Plata expusieron enfoques distintos sobre la legitimidad para reclamar cuestiones vinculadas con la soberanía.

La respuesta argentina ante la cuenca Malvinas Norte

Entre otras cosas, vinculó la situación de Malvinas con Vaca Muerta, el gas licuado, la ley de tierras y los recursos naturales de la Patagonia. Señaló que esos asuntos llegaron al mismo tiempo a la agenda pública.

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El biólogo mencionó a Rockhopper y Navitas Petroleum entre las compañías ligadas a la explotación en la cuenca Malvinas Norte. Según expuso, el Gobierno busca impedir esa actividad y dificultar el traslado del petróleo.

“A lo mejor es lo que el Gobierno tiene que hacer”, expresó. Luego preguntó qué medidas puede impulsar la Argentina desde Tierra del Fuego y la Patagonia para ofrecer una alternativa propia.

El especialista recordó regulaciones pesqueras dictadas por las autoridades de las islas. Señaló que Argentina objetó la capacidad de esas autoridades para legislar sobre una zona que considera parte de su plataforma continental.

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Winograd sostuvo que el país no desarrolló programas similares para administrar sus propios recursos marítimos. “No tenemos programas de ese tipo, ni para una cosa ni para la otra”, afirmó.

Los mares periantárticos ofrecen oportunidades para implementar certificaciones ambientales y controlar la actividad pesquera junto a otros países ribereños

Servicios antárticos desde Tierra del Fuego

Asimismo propuso que Tierra del Fuego ofrezca bienes y servicios para la Antártida y el Atlántico Sur. Basó ese planteo en la ubicación de Ushuaia, la actividad turística y la trayectoria argentina en el continente blanco.

La provincia puede ampliar su presencia con logística, alimentos, combustibles y atención para embarcaciones, según el biólogo. Esa estrategia no reemplaza el reclamo jurídico sobre Malvinas, pero suma actividad argentina en la región.

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“Tierra del Fuego tiene un enorme potencial para proponerse como un país proveedor de bienes y de servicios para toda esa región”, afirmó y resumió esa posibilidad en otra frase: “Tierra del Fuego podría ofrecer” soluciones para bases, barcos y operadores antárticos.

El biólogo indicó que gran parte del turismo antártico parte desde Ushuaia. A la vez, señaló que Tasmania, Nueva Zelanda y Punta Arenas concentran una mayor cantidad de servicios para las bases del continente blanco.

Mencionó el abastecimiento, las reuniones científicas, el tratamiento de residuos y otros apoyos técnicos. Señaló que Tierra del Fuego no ocupa un lugar equivalente en esas tareas, pese a su cercanía geográfica.

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También incluyó la hidroponía, los mejillones, las truchas y la producción de carne entre las actividades posibles. “Eso es mentira. Es equivocado”, dijo sobre la idea de que el clima fueguino impide producir alimentos de calidad.

La Argentina cuenta con cuatro millones de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas en el Atlántico Sur y el mar periantártico

Residuos, combustibles y producción local

El tratamiento de residuos forma parte de las actividades que Winograd propuso para Tierra del Fuego. El biólogo señaló que la Patagonia tiene problemas persistentes con la basura y que la mayoría de su población vive en ciudades.

Winograd sostuvo que las plantas de tratamiento no necesitan grandes dimensiones para funcionar con eficiencia. Por eso, propuso que la provincia evalúe servicios para procesar residuos procedentes de la Antártida.

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El especialista planteó que una parte de esos materiales puede convertirse en combustible derivado de plásticos. Esa alternativa podría servir para embarcaciones que operan en aguas antárticas mientras avanzan otras tecnologías.

Mencionó al hidrógeno verde entre las fuentes que podrían abastecer barcos en el futuro. Aclaró que esa transición requiere tiempo y que Tierra del Fuego puede ofrecer soluciones antes de ese cambio.

El biólogo recordó una propuesta de Julio Popper para fundar Río Grande. Según Winograd, Popper buscaba competir con Malvinas por la atención de los buques que cruzaban el cabo de Hornos.

Señaló que Popper identificaba problemas en las islas por su tamaño, distancia, población, falta de madera y límites para la producción agrícola. Tierra del Fuego, según su lectura, puede aprovechar condiciones distintas.

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Pesca, ambiente y áreas marinas protegidas

Además, propuso una mayor presencia argentina en el control pesquero y la conservación de los recursos vivos del Atlántico Sur. Y planteó certificaciones ambientales para productos extraídos en mares cercanos a la Antártida.

El biólogo sostuvo que ciertos mercados buscan alimentos con garantías sobre su origen ambiental. Consideró que los mares periantárticos pueden ofrecer condiciones para una estrategia de ese tipo.

Winograd nombró cinco países ribereños en esa zona: Argentina, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Chile. “No es las Naciones Unidas”, dijo para describir una mesa de negociación más acotada.

Los mares periantárticos ofrecen oportunidades para implementar certificaciones ambientales y controlar la actividad pesquera junto a otros países ribereños

El especialista sugirió que Argentina puede impulsar acciones sobre conservación de recursos vivos y protección ambiental. También mencionó el seguimiento de poblaciones de fauna marina y el control de las actividades pesqueras.

Winograd enumeró los bancos Burdwood, Yaganes y Namuncurá entre las áreas protegidas argentinas. También citó las aguas cercanas a Península Mitre e Isla de los Estados.

Nombró el proyecto Agujero Azul, frente a Chubut y Santa Cruz. Y agregó que Argentina y Chile proponen un área protegida en el mar de Weddell y alrededor de la península antártica.

Según Winograd, esos espacios reúnen cerca de cuatro millones de kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas. Consideró que la Argentina puede liderar tareas de supervisión y control junto con otros países.

Base naval y área logística para el Atlántico Sur

Al mismo tiempo diferenció la base naval integrada y el área logística internacional que aparecen en los proyectos para Tierra del Fuego. Explicó que cada iniciativa tendría funciones diversas. “Son distintas y tienen funciones distintas”, afirmó.

La base naval puede incorporar actividad aeronáutica, tareas logísticas y vínculos con la Antártida, según el biólogo. También la relacionó con la reactivación de la base Petrel. “Se está hablando de una base integrada donde también habría actividad aeronáutica”.

Winograd vinculó esa infraestructura con el control pesquero, la calidad ambiental y el seguimiento de fauna marina. También señaló que puede apoyar la supervisión de áreas marinas protegidas. “Esa es la función, creo yo, de la base naval”, expresó.

El área logística tendría carácter civil y sectores empresarios fueguinos la impulsan, según explicó. Su objetivo apunta a ofrecer servicios inmediatos para la Antártida y proyectar una actividad con origen antártico hacia otros mercados.

“Hay cosas que son de derecho, hay cosas que son de negocios”, sostuvo Winograd. El biólogo aclaró que vender alimentos a los barcos no resolverá por sí solo el reclamo argentino sobre Malvinas.

Aun así, consideró que la actividad económica puede ampliar la presencia nacional en la región. “Si solamente nos limitamos a ver qué es lo que podemos impedir, estamos fortaleciendo esa especie de empate interminable”, afirmó.

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