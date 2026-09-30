Un ex intendente cristinista contó por qué se sumó al sector de Kicillof: “Cristina eligió no conducirme”

Declaraciones del exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sobre su alejamiento del espacio que conduce Cristina Kirchner

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Jorge Ferraresi supo ser un intendente de “paladar negro” del kirchnerismo, alguien de la mayor confianza de la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde un primer momento, sorprendió que se haya alejado de ese espacio para sumarse al proyecto político de Axel Kicillof. Ayer, por primera vez, contó con sinceridad por qué tomó esa decisión, durante una charla con militantes en Villa Martelli, en Vicente López.

El ex jefe comunal de Avellaneda -que en los hechos sigue sosteniendo las riendas del municipio como asesor- se refirió al tema al ser consultado por la conducción de CFK, y las diferencias entre el cristinismo y el espacio que encabeza el gobernador bonaerense. En ese marco, Ferraresi explicó sus motivos para alejarse: “En mi caso particular, yo fui vicepresidente del (Instituto) Patria, ¿ta? Y la verdad es que Cristina, ella eligió no conducirme a mí. Yo no elegí, no elegí que ella no me conduzca. No me llamó nunca más”.

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El Instituto Patria es un organismo partidario creado por Cristina Kirchner, una suerte de escuela de cuadros políticos que tenía autonomía de otros sectores del PJ. Ferraresi tuvo la confianza de CFK ser parte de la dirección del organismo, hasta que la relación se quebró.

"No me llamó nunca más”, dijo Ferraresi sobre Cristina Kirchner

Para el dirigente territorial, el motivo de fondo es que la ex presidenta respalda a otro referente en el municipio que gobierno. “En Avellaneda ella tiene otro candidato y está bien que así lo tenga”, dijo, en alusión al senador bonaerense y dirigente de La Cámpora Emmanuel Santalla, que realiza recorridas en el distrito.

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Ferraresi recordó que su familia tiene una trayectoria histórica en el peronismo, al señalar que su padre milita desde el inicio de ese movimiento y estuvo preso, y que lleva él mismo lleva el nombre Jorge por Jorge Luis Pascual, una detenido-desaparecido. Y planteó a la gestión de Avellaneda como “el ejemplo o el modelo mejor de gobierno” del kirchnerismo, aunque planteó que Cristina Kirchner debería liderar a la totalidad del espacio: “Me encantaría que la compañera tome la decisión de conducirnos a todos y no de conducir un solo sector”.

Jorge Ferraresi durante el encuentro con militantes en Villa Martelli, Vicente López

La interna bonaerense y la candidatura de CFK

Ferraresi participó el martes de un encuentro abierto en el Club Atlético La Escuelita, una de las actividades que el “axelista” Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realiza en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El dirigente busca instalar su candidatura para suceder a Axel Kicillof en la gobernación. Actualmente, su esposa, Magdalena Sierra, quedó al frente de la intendencia de Avellaneda.

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Según Ferraresi, Axel Kicillof -como postulante a la Presidencia- está en condiciones de darle “continuidad” a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en medio de la disputa interna de las distintas tribus del peronismo.

“Vino Yrigoyen y a todo eso que habían construido anteriormente le dio continuidad. Vino Perón y todo eso que le dio, le dio continuidad. Vino la resistencia peronista y a todo eso le dio continuidad. Volvió Perón y a todo eso le dio continuidad. Aparecieron Néstor y Cristina y a todo eso le dio continuidad. Y hoy va a aparecer Axel y a todo eso le va a dar continuidad”, afirmó.

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El exintendente planteó que Cristina Kirchner debería conducir a todo el peronismo y no "a un solo sector"

En ese marco, descartó que CFK pueda ser habilitada por la Justicia para ser candidata, pese a la estrategia legal de la ex mandataria ante las Naciones Unidas para que se revise su condena. “Nosotros creemos que no hay ninguna chance de que sea candidata. Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde pueda terminar de candidata, pero no hay ningún dato por el cual lo que dicen que va a salir de las Naciones Unidas sea vinculante para la Argentina”, expresó, sobre las últimas acciones del cristinismo para incidir en la campaña electoral de 2027.

Y agregó: “Cristina lamentablemente tiene una condena por la que no va a poder ser candidata por el resto de su vida, así que tendrá que haber un gobierno que cambie esa situación”.

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Ferraresi busca posicionarse como candidato a suceder a Kicillof en la gobernación

Durante la actividad en Villa Martelli, Ferraresi señaló que se reunió con “vecinos y vecinas que quieren vivir en un país mejor” y que compartieron una visión sobre la etapa que viene. Antes, había visitado en Florida la Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge Nono Lizaso.

En las últimas horas, Ferraresi también recibió a Emir Sader, sociólogo, politólogo y filósofo brasileño integrante del Partido de los Trabajadores (PT) y exasesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos dialogaron sobre los desafíos de América Latina y las vías para alcanzar el desarrollo. “La salud y la educación son derechos y nunca deben ser mercancías. El Estado está al servicio de la mercantilización de la vida o trabaja para ampliar derechos, considerando a las personas ciudadanos en lugar de consumidores”, sostuvo Ferraresi.

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