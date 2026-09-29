La Matanza sangrienta: un custodio de la ministra Monteoliva baleó a delincuentes y recibió un disparo

Gallardo al 800 en González Catán, la cuadra donde ocurrió el hecho

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Otro sangriento intento de robo ocurrió en González Catán, jurisdicción de La Matanza durante la madrugada del martes. Esta vez, la víctima es fue un policía, un suboficial mayor de la Policía Federal, que sufrió un intento de robo a manos de dos delincuentes. El policía, de 61 años, es miembro de la División Seguridad y Custodia, destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la protección de la ministra Alejandra Monteoliva.

En el intento de robo, dos motochorros a bordo de una Yamaha lo cruzaron en la calle Gallardo al 800, mientras viajaba en su camioneta Toyota Etios. Sin mediar palabra, los delincuentes comenzaron a dispararle, según la versión de la Policía Bonaerense, que trabaja para esclarecer el hecho. Una de las balas impactó en el vidrio del asiento del conductor.

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Así, el suboficial tomó su arma y respondió. El policía terminó con un tiro en el hombro. El primer ladrón terminó con un tiro en la espalda. El segundo delincuente se llevó la peor parte; sus familiares lo llevaron al hospital Simplemente Evita, donde le descubrieron cinco impactos de bala. El policía, fuera de peligro, fue también trasladado a un centro médico.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2, trabaja para esclarecer el hecho con la Comisaría 2° Sur de González Catán.

El Hospital Simplemente Evita, donde fue trasladado uno de los delincuentes heridos

Policías remiseros en riesgo

Otro policía de la Federal fue atacado a tiros por delincuentes la semana pasada, también en La Matanza. Ocurrió el jueves pasado en las inmediaciones de Villa Palito, San Justo. la víctima fue un subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal, un joven de 27 años atravesado por más de $13 millones en deudas según datos del Banco Central.

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Al ser asaltado, el policía conducía un auto de alquiler para una aplicación de viajes. El policía, según fuentes del caso, se resistió al asalto y fue baleado: recibió dos disparos en la espalda y otro en una pierna. Los ladrones huyeron. Se recupera hasta hoy en el Hospital Churruca.

Días antes, otro efectivo de la PFA que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes baleó a un joven de 17 años durante un intento de robo que ocurrió en Villa Tranquila, Avellaneda.