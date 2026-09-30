Crimen y Justicia

Detuvieron a un agente penitenciario por vender drogas de uso hospitalario con recetas truchas: lo hacía junto a su esposa e hijastro

El sospechoso fue detenido este miércoles en el marco de un operativo realizado por la Policía Bonaerense en la localidad de General Alvear. Cómo operaba la banda

Varias jeringas plásticas, agujas hipodérmicas en sus empaques, una caja de clenbuterol y el borde de una computadora portátil sobre un mantel
Las ampollas incautadas en el allanamiento
Guardar

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense fue detenido este miércoles en General Alvear tras más de dos meses de investigación que dejaron al descubierto una red de venta ilegal de opioides montada desde adentro del sistema de seguridad provincial.

El arrestado es Walter Olivera, empleado de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), quien cayó en el marco de un operativo ordenado por la UFI N° 20 y el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul. La investigación había arrancado el 17 de julio de 2026, cuando las autoridades detectaron movimientos irregulares de medicamentos controlados en la zona.

PUBLICIDAD

Según supo Infobae, el trabajo de inteligencia policial permitió establecer que Olivera sustrajo el sello profesional de una doctora de apellido Raymundo y lo utilizó para confeccionar recetas falsas de Nalbufina, un opioide de uso exclusivamente hospitalario, que luego comercializaba de manera clandestina.

Varias jeringas plásticas, agujas hipodérmicas en sus empaques, una caja de clenbuterol y el borde de una computadora portátil sobre un mantel
Incautaron jeringas de plástico y agujas empacadas

La maniobra, sostenida durante meses, consistía tanto en la falsificación de documentos médicos como en el manejo de una red de distribución local. Lo llamativo es que esa estructura es que no se limitaba solo a Olivera: Bárbara Suárez, su pareja, y el hijo menor de edad de ella también formarían parte del esquema, del que también participaban compradores y revendedores locales que adquirían el fármaco para consumo propio o para redistribuirlo en el circuito ilegal.

PUBLICIDAD

Durante los procedimientos ejecutados este miércoles, personal de la dependencia policial secuestró una importante cantidad de ampollas de nalbufina y testosterona, además de jeringas descartables y teléfonos celulares que los implicados habrían usado para coordinar las transacciones. La causa ahora quedó a cargo de las autoridades judiciales de Azul.

Varias jeringas plásticas, agujas hipodérmicas en sus empaques, una caja de clenbuterol y el borde de una computadora portátil sobre un mantel
Todo el material quedó a disposición de la Justicia

Qué hacen la nalbufina y la testosterona

La nalbufina es un analgésico opioide sintético de uso estrictamente hospitalario, indicado para el alivio del dolor moderado a severo y como complemento en anestesias pre y postoperatorias.

La droga integra la familia de la morfina y el fentanilo. En este sentido, su uso fuera de contextos médicos controlados puede provocar depresión respiratoria, dependencia física y síntomas de abstinencia severos ante la interrupción abrupta del tratamiento. Por eso la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) regula su comercialización, que requiere receta médica.

Varias jeringas plásticas, agujas hipodérmicas en sus empaques, una caja de clenbuterol y el borde de una computadora portátil sobre un mantel
Los allanamientos fueron realizados por la Policía Bonaerense

La testosterona secuestrada en el operativo responde a un circuito ilegal diferente. Se trata de una hormona con usos médicos legítimos —tratamiento del hipogonadismo masculino, impotencia y algunos tipos de cáncer— pero que fuera del ámbito clínico es ampliamente usada de manera ilícita en el mundo del deporte y el culturismo para aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento físico.

Su obtención en el mercado negro suele producirse mediante el desvío o robo de stock del mercado legal, exactamente el mecanismo que, según la investigación, empleó la banda desarticulada en General Alvear.

Temas Relacionados

Servicio Penitenciario BonaerenseVenta de drogasFalsificación de documentosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosario: dos “soldaditos” fueron a buscar a un delincuente que había robado droga de su búnker y mataron a su madre

Facundo Ezequiel Ojeda y Ulises Ariel Peralta fueron acusados este miércoles por el asesinato de la madre del ladrón que fueron a atacar a domicilio el pasado 26 de abril en el barrio Nuevo Alberdi

Rosario: dos “soldaditos” fueron a buscar a un delincuente que había robado droga de su búnker y mataron a su madre

Por qué la Justicia archivó la primera denuncia por abuso de la mujer que acusó a Joaquín Levinton

La decisión fue tomada en 2024 por la jueza Alejandra Provitola y ratificada por la Cámara tras una serie de inconsistencias, contradicciones y ausencias a pericias clave

Por qué la Justicia archivó la primera denuncia por abuso de la mujer que acusó a Joaquín Levinton

"Me mandé una cagada": encontraron muerta a una joven en Tigre y la Justicia busca a su ex novio, que había estado preso por amenazarla

La víctima tenía 20 años y fue hallada por su padre. Estaba ahorcada y semidesnuda en su casa. Creen que se trató de un femicidio y el principal sospechoso es su última pareja, que está prófugo

"Me mandé una cagada": encontraron muerta a una joven en Tigre y la Justicia busca a su ex novio, que había estado preso por amenazarla

Crimen de Matías Berardi: la Justicia rechazó el pedido de una de las condenadas para salir en libertad asistida

Se trata de Jennifer Stefanía Souto Moyano, quien había presentado un recurso a la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar el beneficio

Crimen de Matías Berardi: la Justicia rechazó el pedido de una de las condenadas para salir en libertad asistida

Del sorpresivo llamado a Moria Casán al festejo de la defensa: qué dejó la audiencia que volvió a frenar el juicio a “Pity” Álvarez

El TOC N°29 ordenó una nueva pericia para determinar si el músico puede continuar sometido al proceso. Las dudas de la querella por la entrevista que dio desde el Tornú y el alivio de sus abogados: “Fue un milagro”

Del sorpresivo llamado a Moria Casán al festejo de la defensa: qué dejó la audiencia que volvió a frenar el juicio a “Pity” Álvarez

DEPORTES

Cuál será la primera formación de Argentina en el inicio de la era post Messi: el movimiento de piezas que anticipa el futuro

Cuál será la primera formación de Argentina en el inicio de la era post Messi: el movimiento de piezas que anticipa el futuro

Fue figura en un histórico título de la Premier League, se retiró del fútbol y bromeó sobre su nueva vida: “Soy Uber a tiempo completo”

Explosivo comunicado de Cristiano Ronaldo después de abandonar la concentración de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

La impactante carta de la ex N° 8 del mundo Emma Navarro sobre sus problemas de salud: “Me diagnosticaron deficiencia energética y bajé 9 kilos”

Sobornos y sospechas: la historia del primer gran escándalo que sacudió al Manchester City

TELESHOW

Guido Kaczka habló sobre la situación de Joaquín Levinton luego de conocerse la denuncia en su contra

Guido Kaczka habló sobre la situación de Joaquín Levinton luego de conocerse la denuncia en su contra

Cecilia Roth en Infobae en Vivo: "Moria es una leyenda viviente; interpretarla me enseñó a quererme"

El mensaje de Cazzu a Lali Espósito y a Tini Stoessel luego de su histórico encuentro en River

El recuerdo de Connie Ansaldi a 30 años de la muerte de su mamá: “Todo sucedió ayer”

La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

INFOBAE AMÉRICA

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón

Gobierno de Guatemala presenta a exportadores su programa para conservar agua ante la amenaza de sequía

Estados Unidos: cómo la IA podría ayudar a frenar el avance de las pitones birmanas en los Everglades

¿Dónde se están creando los nuevos empleos en Panamá? Las cifras muestran un crecimiento desigual

El Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones generales de El Salvador para el 28 de febrero de 2027