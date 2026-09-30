Crimen y Justicia

Rosario: dos “soldaditos” fueron a buscar a un delincuente que había robado droga de su búnker y mataron a su madre

Facundo Ezequiel Ojeda y Ulises Ariel Peralta fueron acusados este miércoles por el asesinato de la madre del ladrón que fueron a atacar a domicilio el pasado 26 de abril en el barrio Nuevo Alberdi

Soldaditos mataron a una mujer en rosario
El hecho sucedió en una casa ubicada en Pozos al 2400 en la zona norte de Rosario
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Dos presuntos soldaditos fueron imputados este miércoles en Rosario por haber matado a tiros a una mujer de 51 años el pasado 26 de abril en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de la ciudad. Los fiscales a cargo de la acusación afirmaron que Facundo Ezequiel Ojeda (22) y Ulises Ariel Peralta (18) fueron a buscar a un delincuente que había robado un ladrillo de droga de un búnker y, como no lo encontraron, ejecutaron a tiros a su madre, Mirta Graciela Safaroni.

Los fiscales Patricio Saldutti y Florencia Vergili explicaron ante el juez Rodrigo Santana que el homicidio ocurrió a las 3.25 de ese domingo, cuando los dos presuntos gatilleros llegaron a la casa del supuesto ladrón, ubicada en Pozos al 2400, y comenzaron a gritar desde la puerta el nombre de Damián, a quien querían atacar.

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Según la acusación, Mirta, al escuchar los gritos, se asomó por una de las ventanas que da a la calle. Fue en ese momento cuando Ojeda y Peralta advirtieron el movimiento de una sombra y abrieron fuego con una pistola calibre 9 milímetros. Uno de los disparos impactó en el abdomen de la mujer, que murió de manera instantánea a raíz de una hemorragia masiva.

Policías detenidos Rosario
La policía aprehendió a los dos detenidos

Antes del crimen, de acuerdo con la teoría del caso, Mirta ya había sido intimidada por la presunta estructura que integraban Ojeda y Peralta para que abandonara su hogar. El objetivo era apoderarse del inmueble para instalar allí un búnker de venta de drogas.

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Si bien los dos jóvenes fueron imputados como presuntos coautores, distintas declaraciones afirmaron que fue Peralta el que jaló el gatillo y Ojeda sirvió de chofer.

El juez Santana dio por formalizada la audiencia y ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos.

En paralelo, Peralta y Ojeda también fueron imputados por amenazas contra otra mujer. Según indicó la fiscal Vergili, el pasado 20 de septiembre Peralta llamó desde un número privado al celular de la víctima para amenazarla, mientras que Ojeda la intimidó personalmente.

Luego, ambos se presentaron en la casa de la joven y, desde el exterior, le hicieron señas con las que le indicaban que iban a matarla. A raíz de ese episodio, los dos fueron aprehendidos.

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