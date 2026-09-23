Balearon y atacaron con un arma blanca a dos personas en La Plata: una de las víctimas es un adolescente

El cruce de las calles 412 y 154 marca un sector residencial en la localidad de Arturo Seguí, dentro del partido de La Plata donde dos hombres fueron encontrados heridos (Google Maps)

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Dos denuncias por agresiones callejeras quedaron bajo investigación en Arturo Seguí, partido de La Plata, luego de que la Policía encontrara juntos a dos hombres que afirmaron haber sido atacados en puntos distintos del barrio.

Uno de ellos, de 30 años, tenía una herida de arma de fuego en el muslo derecho; el otro, de 18, presentaba un corte en la cabeza.

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La intervención policial se inició tras un llamado al 911 que ubicó a los efectivos en la zona de las calles 412 y 154. Allí, hallaron al hombre baleado y al joven lesionado, pese a que ambos situaron los episodios que denunciaron en esquinas separadas por varias cuadras.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la Justicia investiga si los dos ataques denunciados en Arturo Seguí estuvieron relacionados o si se trató de hechos independientes. Los dos recibieron atención médica y obtuvieron el alta horas más tarde. Por el momento, la causa fue calificada como “Lesiones”.

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Según la declaración del hombre de 30 años, el ataque ocurrió cuando caminaba por la intersección de las calles 412 y 154. La víctima indicó que tres motos se le cruzaron en el camino y que, durante esa secuencia, recibió un disparo en la pierna.

La bala impactó en su muslo derecho. Tras el aviso recibido por la central de emergencias, personal policial se dirigió al lugar señalado y constató que el hombre necesitaba asistencia sanitaria.

Y junto al hombre baleado se encontraba un joven de 18 años, quien tenía sangre en la cabeza al momento de la llegada de la Policía. Según explicó, había sido agredido en la zona de las calles 411 y 151, una ubicación distinta de aquella en la que el otro denunciante dijo haber recibido el disparo.

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El joven relató que, tras sufrir la lesión, se dirigió a pedir ayuda a la vivienda del hombre de 30 años.

Por el momento, los relatos aportados por los dos hombres son la base inicial de la causa. Las autoridades no comunicaron detalles sobre eventuales testigos, registros de cámaras de seguridad o elementos secuestrados que permitan reconstruir los episodios.

La intersección de las calles 411 y 151 en la localidad de Arturo Seguí, La Plata, señala el lugar donde un joven sufrió heridas en el cuero cabelludo (Google Maps)

Ante la demora de la ambulancia solicitada para asistirlos, los agentes resolvieron trasladar a los dos heridos a un centro de salud. El procedimiento permitió que ambos fueran evaluados por personal médico luego de las lesiones denunciadas.

Ambos fueron atendidos y obtuvieron el alta médica horas después, de acuerdo con la información incorporada al caso.

Las actuaciones también deberán precisar si la presencia del joven lesionado en la casa del hombre baleado fue posterior a un ataque ocurrido de manera autónoma o si existe una conexión entre los hechos.

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La investigación fue caratulada como “Lesiones” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9. En el expediente intervienen además el Juzgado de Garantías N°6 y la Unidad Funcional de Defensa N°21.