A casi dos semanas del crimen del empresario de Misiones, el ex suegro se negó a declarar y quedó imputado

La víctima tenía 48 años y era reconocido por su trayectoria en el Turismo Carretera (TC)

Guardar

La investigación por el crimen de Alberto Wiebel, el empresario y ex piloto de TC asesinado en Misiones, tuvo nuevos avances este martes. Luego de que la Justicia evaluara que Ángel Ramón Zalazar (82), su ex suegro y principal acusado, se encontraba en condiciones de ser indagado, este rechazó responder las preguntas y quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Según indicaron fuentes oficiales de la investigación a Infobae, este martes el acusado fue trasladado desde Puerto Iguazú a Eldorado, para que pudiera comparecer ante los investigadores. Ante la negativa, determinaron que el hombre continuará internado bajo custodia policial en un hospital de esa ciudad.

PUBLICIDAD

Pese a que el caso ya cuenta con una carátula, esta tiene carácter provisorio. “La calificación es provisoria en esta etapa, puede incluso agravarse dependiendo de las pruebas que se produzcan”, indicaron a este medio. Por el momento, no se informó cuándo volverá a ser convocado por la Justicia.

El expediente pasó al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Eldorado, a cargo del juez César Lirussi, después de que Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Penal Nº 3 de Puerto Iguazú, se apartara por un vínculo de parentesco con quien era pareja de la víctima.

La zona en donde fue asesinado el empresario misionero

Hasta este miércoles pasado, Zalazar permanecía internado y no había sido indagado. La Justicia había requerido estudios para determinar si estaba en condiciones de declarar, debido a informes médicos que daban cuenta de problemas de salud y de tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

PUBLICIDAD

El crimen fue reportado el viernes 11 de septiembre, cerca de las 11:15 horas, una llamada alertó a la Policía sobre un hecho ocurrido en un predio situado en la esquina de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en la Zona Industrial de Puerto Iguazú.

Al arribar, los efectivos encontraron a Wiebel tendido en el suelo y sin signos vitales. El médico policial constató su muerte y ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense de Posadas, donde la autopsia determinó que el empresario recibió cinco disparos de arma de fuego. La investigación analiza si los proyectiles fueron efectuados con una pistola calibre 9 milímetros.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la causa, los investigadores pusieron el foco en el entorno cercano de la víctima y avanzaron sobre la situación de su ex suegro. No obstante, la Justicia aún busca establecer el móvil del crimen y, para eso, analizan el contexto familiar.

La policía investiga el asesinato de un empresario en el Barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú, Misiones, con varios vehículos y personal en el lugar. (Noticias Argentinas)

Según supo Infobae, la víctima se había separado unos seis meses antes de la hija de Zalazar, con quien tenía dos hijos. Por este motivo, indagan si surgió un conflicto familiar posterior a esa ruptura relacionado con posibles diferencias económicas, financieras o patrimoniales entre ambos.

Wiebel era socio del estudio aduanero Echeverría y Asociados, encabezado por Zalazar, por lo que también se revisan aspectos vinculados a actividades comerciales e inversiones. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente como la causa del ataque.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, continúan los peritajes sobre el arma secuestrada, la ropa y los teléfonos. Actualmente, la causa procura reconstruir la secuencia previa al homicidio y determinar si existió una discusión previa o un conflicto de mayor alcance.

Durante un allanamiento realizado en la vivienda de Zalazar, los investigadores secuestraron una pistola Glock de 9 milímetros, es decir, el mismo calibre del arma que fue utilizada para asesinar al empresario. Además, incautaron prendas que serán sometidas a peritajes. El resultado de los estudios balísticos será central para determinar si esa arma fue utilizada en el crimen.

Por otro lado, la investigación también reúne declaraciones de personas que estaban en el lugar, registros de cámaras y futuras pericias sobre teléfonos. Pese a que se analizan las hipótesis donde figurarían diferencias económicas, financieras o patrimoniales, además del contexto posterior a la separación de Wiebel con la hija de Zalazar, ninguna línea fue confirmada como móvil del ataque.

PUBLICIDAD