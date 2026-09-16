Juicio por Loan: declara el perito que analizó una muestra de ADN hallada en la camioneta de Pérez y Caillava

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este 16 de septiembre en Corrientes con la audiencia número 28 y la declaración de dos peritos que intervinieron en el análisis y la recolección de evidencia durante la investigación.

La nueva jornada tendrá lugar después de una de las semanas más intensas desde el comienzo del debate: tres de los principales acusados —Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel— declararon ante el tribunal, dieron sus propias versiones sobre lo ocurrido y protagonizaron acusaciones cruzadas.

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Este miércoles será el turno de Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.

El testimonio que aparece como más relevante es el de Noeda, quien intervino en el proceso analítico y en la elaboración de las conclusiones del informe pericial realizado sobre muestras obtenidas de la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

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Carlos Pérez y Victoria Caillava en el juicio

Una de ellas, identificada como M10, fue obtenida mediante un hisopado del guardabarro derecho del vehículo. Según consta en la requisitoria de elevación a juicio, el Informe Pericial 541/24 determinó que “había sido posible perfilar una secuencia de ADN nuclear mezcla correspondiente a un ser humano masculino, que resultaba apto para cotejo”, aunque todavía no había sido posible determinar su origen, es decir, si correspondía a una mancha de sangre, un rastro por contacto u otro tipo de fluido.

De acuerdo con información aportada por fuentes judiciales a Infobae, debido a la baja cantidad de ADN se realizaron tres amplificaciones o corridas y se elaboró un perfil consenso apto para comparaciones. Además, quedó material remanente para eventuales estudios complementarios.

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en ese contexto, Noeda fue citado para explicar ante los jueces los alcances científicos del resultado de M10, su aptitud para realizar comparaciones y las posibilidades de determinar si Loan pudo haber sido uno de los aportantes de esa mezcla genética.

La camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez que fue peritada

La requisitoria también consigna que posteriormente el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste analizó la muestra M10 y concluyó que “no se logró obtener material genético analizable”. Como posibles causas mencionó la ausencia de material biológico humano, la baja cantidad o calidad del material o su degradación por problemas en la recolección o conservación.

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En el mismo documento consta que, ante una consulta sobre las luminiscencias detectadas en el guardabarro delantero derecho de la camioneta, el jefe de la División Laboratorio Químico de la PFA informó que “no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana”.

Perros que participaron del peritaje odorológico en la camioneta

La cinta roja hallada durante los rastrillajes

El segundo testigo convocado para este miércoles es Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.

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Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el 20 de junio de 2024, cerca de las 17.30, el especialista concurrió a una zona rural de 9 de Julio donde documentó el hallazgo de una pequeña cinta, tela o hilo de color rojo. El elemento también aparece mencionado en la requisitoria de elevación a juicio.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, Quiroz tomó fotografías del elemento con un testigo métrico, registró las coordenadas del lugar, lo recolectó utilizando guantes y lo colocó en un sobre de papel. El perito conservó la evidencia hasta que fue entregada en la Fiscalía Federal el 5 de julio.

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El juicio por la desaparición de Loan Peña se lleva adelante en un Tribunal de Corrientes

Quiroz también fue convocado en otra oportunidad para fotografiar una pequeña huella. Ante el tribunal deberá reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hallazgo de la cinta roja, precisar su ubicación y estado original y explicar el procedimiento utilizado para recolectarla y preservarla.

Su declaración también permitirá reconstruir la cadena de custodia del elemento hasta su entrega a la Justicia y precisar la ubicación de la huella que documentó durante la investigación.

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La audiencia de este miércoles marcará así un cambio respecto de las últimas jornadas del juicio. Después de las declaraciones de Laudelina Peña, Antonio Benítez y Walter Maciel, el debate volverá a concentrarse en la evidencia recolectada durante la investigación y en las pericias realizadas sobre algunos de los elementos incorporados al expediente.