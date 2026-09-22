Crimen y Justicia

Emerenciano Sena anunció una huelga de hambre y volvió a pedir prisión domiciliaria por problemas de salud

El líder piquetero condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski presentó un escrito ante la Justicia en el que aseguró que su estado físico se deterioró durante su detención. Pidió una junta médica integral y, de manera subsidiaria, ser trasladado a otro sector de la cárcel

foto cesar y emerenciano sena
Emerenciano Sena está alojado en el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia (Villa Barberán), donde comparte celda con su hijo César
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Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, anunció que inició una huelga de hambre y volvió a pedir que le concedan la prisión domiciliaria por problemas de salud.

La medida de protesta comenzó en las últimas horas, según informaron fuentes de su entorno a Infobae. En paralelo, el dirigente piquetero presentó un escrito ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en el que solicitó que se evalúe “con carácter urgente” su situación médica.

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Sena se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 y, en la presentación fechada el 21 de septiembre, aseguró atravesar un “grave y progresivo deterioro” de su estado de salud.

Según la información aportada por su entorno, el condenado refiere, entre otras afecciones, pérdida de audición, dificultades visuales, problemas de memoria, depresión y trastornos gastrointestinales. También sostiene que padece una diabetes de difícil control y que el tratamiento con medicación oral habría dejado de ser suficiente, por lo que habría requerido la utilización de insulina.

Complejo Penitenciario I de Villa Barberán predio
El Complejo Penitenciario I de Villa Barberán (Servicio Penitenciario de Chaco)

Parte de ese cuadro también aparece detallado en el escrito presentado ante la Justicia. Allí, Sena señaló que al momento de su detención ya padecía diabetes y problemas gastrointestinales, además de secuelas pulmonares que atribuyó a haber atravesado Covid-19. Según afirmó, posteriormente comenzó a sufrir episodios de hipertensión que en distintas oportunidades requirieron asistencia de ambulancias y traslados de urgencia.

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El dirigente también cuestionó las condiciones en las que permanece detenido. De acuerdo con su relato, a principios de 2024 fue trasladado al área preventiva del penal, donde permaneció en una celda individual. Hacia fines de 2025 fue alojado en el Pabellón 5, donde, según sostuvo, su estado de salud comenzó a verse especialmente afectado.

En ese sentido, describió falta de ventilación adecuada, humedad, deterioro edilicio, presencia de insectos y olores nauseabundos, circunstancias que consideró perjudiciales debido a sus antecedentes respiratorios y al resto de las patologías que asegura padecer.

La presentación de Emerenciano Sena
La presentación de Emerenciano Sena

Los problemas de salud que enumeró Sena

En su presentación, Sena afirmó que las secuelas pulmonares que le dejó el Covid-19 hacen que los cuadros respiratorios evolucionen con mayor gravedad y aseguró haber padecido reiterados episodios de neumonía. El último, según relató, le provocó una pérdida de conocimiento y debió ser trasladado e internado para recibir atención médica.

También se refirió al “progresivo descontrol” de su diabetes. De acuerdo con su versión, la enfermedad dejó de estar adecuadamente controlada con el tratamiento que recibía y fue necesario incorporar insulina. A su vez, planteó que las dificultades para cumplir con el plan alimentario indicado por los médicos agravan su situación.

El escrito incorpora además otros problemas que, según Sena, surgieron de los estudios que le realizaron: agrandamiento cardíaco y calcificación aórtica. También afirmó que presenta pólipos y divertículos con episodios de sangrado, además de dos hernias inguinales que requieren evaluación médica y una eventual intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información aportada por su entorno, Sena cuenta además con estudios y antecedentes médicos que respaldarían las distintas afecciones denunciadas y estuvo internado en el Hospital Julio C. Perrando durante el 3 y 4 de julio pasado.

El dirigente estuvo internado en el Hospital Julio C. Perrando durante el 3 y 4 de julio pasado
El dirigente estuvo internado en el Hospital Julio C. Perrando durante el 3 y 4 de julio pasado

Ante este cuadro, Sena solicitó a la Cámara que ordene con carácter urgente una junta médica integral, con la participación de especialistas que puedan evaluar su estado actual y analizar sus estudios, informes e historias clínicas.

A partir del resultado de esos estudios, volvió a pedir la prisión domiciliaria. Según argumentó, la medida le permitiría continuar con sus tratamientos, cumplir con el régimen alimentario indicado para su diabetes y recibir los cuidados necesarios en condiciones adecuadas.

Además, planteó una alternativa para el caso de que la Justicia considere que todavía deben realizarse informes o trámites antes de resolver el pedido. En ese supuesto, reclamó ser trasladado de manera urgente a otro sector del establecimiento penitenciario que tenga mejores condiciones de ventilación, higiene y alimentación, además de facilitarle el acceso a controles médicos.

“No solicito privilegios. Solicito condiciones que me permitan preservar mi salud y continuar afrontando mi proceso”, expresó Sena.

El ex piquetero pide prisión domiciliaria
El ex piquetero pide prisión domiciliaria

Los anteriores reclamos de Emerenciano Sena desde la cárcel

El planteo no es nuevo. Sena ya había solicitado la prisión domiciliaria por cuestiones de salud durante el juicio, aunque el pedido fue rechazado.

En mayo pasado, además, presentó un hábeas corpus ante la jueza Dolly Fernández, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en el que cuestionó distintos aspectos de sus condiciones de detención.

En aquella oportunidad también puso el foco en la alimentación dentro del penal. Según sostuvo entonces, los cambios en la dieta habían afectado la calidad y cantidad de las raciones y agravaban sus problemas de salud.

Un plato de comida con zanahorias, calabaza cocida y huesos de carne. A su lado, una carta manuscrita visible, con algunas palabras resaltadas en amarillo
Emerenciano Sena y su compañero de celda Carlos Barraza denunciaron el deterioro de la calidad de la comida que reciben en el penal

“Estoy peleando por mi vida y parte de la pelea es solicitar la domiciliaria”, había escrito en una carta enviada a Infobae.

Dos meses después, en una entrevista concedida desde la cárcel, volvió a declararse inocente y cuestionó la condena a prisión perpetua. “Mi vida acá no vale nada”, afirmó entonces al describir cómo atravesaba su detención.

emerenciano sena en el juicio
Sena durante el juicio en el que fue condenado a prisión perpetua

Ahora, en la nueva presentación, Emerenciano volvió a sostener su inocencia y vinculó su reclamo con la necesidad de continuar ejerciendo su defensa mientras se tramita la apelación de la condena.

“Después de más de tres años de encierro, continúo sosteniendo mi inocencia y mi voluntad de seguir adelante con mi defensa”, manifestó.

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