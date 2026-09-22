La ONU busca a su próximo líder

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026 REUTERS/MIKE SEGAR

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Mientras la Organización de las Naciones Unidas busca a su próximo líder, diplomáticos afirman que existen cualidades clave que les gustaría ver en el futuro secretario general. Buscan a alguien que coloque proactivamente a la ONU en el centro de la resolución de conflictos globales e imponga reformas y recortes de gastos.

Se espera que la sucesión de António Guterres, cuando este deje el cargo en diciembre, sea un tema de acalorado debate a puerta cerrada esta semana durante las reuniones diplomáticas de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Las conversaciones “definirán en gran medida la suerte de los candidatos y separarán a los verdaderos aspirantes de los que no tienen posibilidades”, señaló Daniel Forti, jefe de asuntos de la ONU en el International Crisis Group.

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Esto es lo que necesita saber:

Una selección de varios meses

El Consejo de Seguridad de la ONU elige al secretario general mediante un proceso de varios meses que comienza con una “votación oficiosa” informal, no vinculante y a puerta cerrada. Los 15 miembros del Consejo votan por los candidatos.

En estas votaciones indican si las candidaturas son “alentadas”, “desalentadas” o si “no se expresa opinión”.

La última votación oficiosa se realizó el 18 de septiembre y, aunque los resultados deben ser confidenciales, se han filtrado a los medios de comunicación.

Una vez que el Consejo acuerde un único nominado, aprobará una resolución y recomendará a la persona ante la Asamblea General, la cual someterá la propuesta a una votación de procedimiento. Para obtener el puesto, el candidato debe contar con al menos nueve votos a favor y ningún veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China).

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Votaciones secretas

Fotografía de archivo en la que se registró una vista general del Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares

De ocho candidatos iniciales, la lista se redujo a siete tras la retirada de la contienda de Michelle Bachelet el viernes debido a sus bajos resultados en las encuestas.

Bachelet, de 75 años, ex presidenta de Chile en dos ocasiones, también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y como directora ejecutiva de ONU Mujeres, una organización centrada en los derechos de las mujeres. En la votación obtuvo un voto de apoyo, 11 en contra y tres abstenciones.

Hasta el momento no ha surgido un favorito claro, según diplomáticos y los resultados filtrados de tres votaciones secretas realizadas por el Consejo de Seguridad. Forti afirmó que es probable que más aspirantes se sumen a la contienda o se retiren antes de la recomendación final del Consejo.

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Diplomáticos señalan que, en selecciones anteriores, para estas fechas ya habrían surgido al menos uno o dos favoritos. Los resultados de los sondeos han sido tan poco concluyentes que, por primera vez, según Forti, diplomáticos y funcionarios de la ONU se preguntan abiertamente qué sucederá si el Consejo no logra ponerse de acuerdo sobre un candidato.

Guterres, de 77 años, ex primer ministro de Portugal que también dirigió la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), ocupa el cargo de secretario general desde 2017 y ha cumplido dos mandatos. Su portavoz, Stéphane Dujarric, afirmó que Guterres no está interesado en permanecer de forma interina y planea estar en su Portugal natal a principios del próximo año.

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El sucesor de Guterres debe ser elegido antes del 31 de diciembre, para asumir la jefatura de la ONU el 1 de enero de 2027.

EEUU y Rusia muestran su descontento

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, observa durante la jornada inaugural de la Conferencia General del OIEA en la sede del organismo en Viena, Austria, el 14 de septiembre de 2026 REUTERS/Lisa Leutner

Diplomáticos y un alto funcionario de la ONU señalaron que Rusia ha indicado que vetaría a uno de los candidatos, Rafael Grossi, director del organismo de control nuclear de la ONU, debido a su disconformidad con el manejo que le dio al estancamiento entre Rusia y Ucrania respecto a la planta nuclear de Zaporiyia.

Por su parte, Estados Unidos ha indicado que bloquearía a Bachelet por sus posturas sobre el aborto. También se opone a Carolyn Rodrigues-Birkett, embajadora de Guyana ante la ONU, por calificar de genocidio la conducta de Israel en Gaza.

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Por costumbre, la ONU rota la oficina del secretario general entre sus cinco regiones reconocidas. Dado que los últimos tres líderes han sido de África, Asia y Europa Occidental, se espera que el nuevo secretario general provenga de América Latina o el Caribe.

Asimismo, la elección de una mujer como secretaria general sería un hito histórico en los 81 años de la organización.

Los candidatos y sus posiciones en los sondeos

Fotografía de archivo del 9 de junio de 2026 que muestra a la candidata a la secretaría general de la ONU, Rebeca Grynspan, hablando en Ginebra (Suiza). EFE/ Cyril Zingaro

nueve votos a favor , cinco en contra y uno sin opinión. Rebeca Grynspan, 70 años. Economista y ex vicepresidenta de Costa Rica, actualmente lidera la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Se apartó de sus funciones para evitar conflictos de interés mientras hace campaña para el máximo cargo de la ONU. Grynspan obtuvo una ligera ventaja en la votación oficiosa más reciente, con, cinco en contra y uno sin opinión.

Carolyn Rodrigues-Birkett, 53 años. Ex ministra de Relaciones Exteriores de Guyana, se ha desempeñado como embajadora de su país ante las Naciones Unidas desde 2020. Como ex miembro del Consejo de Seguridad, cuenta con experiencia de liderazgo en la ONU. Recibió ocho votos a favor , seis en contra y uno sin opinión.

Olara Otunnu, 75 años. Político y diplomático ugandés, se desempeñó como subsecretario general de la ONU bajo la administración de Kofi Annan. Es el candidato de mayor edad en la contienda. Fue embajador de Uganda ante la ONU en la década de 1980 y ministro de Relaciones Exteriores de su país entre 1985 y 1986. Obtuvo cinco votos a favor, siete en contra y tres sin opinión.

Rafael Grossi, 65 años. Diplomático de carrera argentino, dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de vigilancia nuclear de la ONU. Durante los últimos seis años, Grossi ha desempeñado un papel destacado en dos crisis nucleares notables: el conflicto con Irán por su programa nuclear y las amenazas a la planta de Zaporiyia en Ucrania tras la invasión a gran escala por parte de Rusia. Obtuvo cinco votos a favor, ocho en contra y dos sin opinión.

Macky Sall, 64 años. Destacado político senegalés, fue presidente de su país de 2012 a 2024. También fue primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional. Registró cinco votos a favor, nueve en contra y uno sin opinión.

María Fernanda Espinosa, 62 años. Fue ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Defensa de Ecuador. También cuenta con una amplia experiencia en la ONU, tras haber sido embajadora de Ecuador ante el organismo y presidenta de la Asamblea General. Es la directora ejecutiva de GWL Voices, una organización sin fines de lucro enfocada en la igualdad de género, y ha sido asesora de la ONU en cambio climático, biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas. Recibió tres votos a favor, seis en contra y seis sin opinión.

Ivonne Baki, 75 años. Político y diplomática ecuatoriana, fue ministra de Industrias y Productividad y presidenta del Parlamento Andino. Fue la primera mujer de su país en ser embajadora ante Estados Unidos y también se desempeñó como embajadora en Francia y Qatar. Tuvo cero votos a favor, 10 en contra y cinco sin opinión.

© The New York Times 2026.