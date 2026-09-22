Política

El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como secretario de Discapacidad tras la salida de Vilches

La administración libertaria eligió al sucesor en medio del conflicto interno por los ajustes previstos en el Presupuesto 2027. Quién es el nuevo funcionario

Pablo Di Liscia
Pablo Di Liscia
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Casi 24 horas después de que se conociera la renucia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad en medio del conflicto interno por los ajustes en la materia previstos en el Prespuesto 2027. Se trata de un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo recomendó para el cargo.

Di Liscia estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019 y estudió Contador Público en la UADE, aunque no llegó a finalizar la carrera. Previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, argumentaron desde el oficialismo para justificar su nombramiento.

Desde la cartera que conduce Mario Lugones aseguraron que la secretría tendrá como prioridad “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

Asimismo, Di Liscia continuará al frente del proceso de auditoría de pensiones por invalidez laboral iniciada con el objetivo de detectar irregularidades luego de que se detectaran problemas estructurales en lo que supo ser la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Fuentes de Balcarce 50 revelaron que Luis Caputo acercó el nombre debido su perfil técnico y experiencia en IOMA para que revise los números del área. “Es un tipo de orden y reforma administrativa”, sostuvieron ante este medio. Por su parte, el ministro de Salud recibió la propuesta que fue trasladada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y terminó por aprobar el nombramiento.

Este martes por la mañana, Lugones se reunió con el funcionario, al que conocía de su gestión en IOMA, en el edificio de la cartera en la previa a la oficialización de la sucesión. El pasado lunes habían protagonizado un primer encuentro tras el ofrecimiento luego de que Caputo sugierira su nombre tras la salida de Vilches.

El exsecretario presentó su intempestiva renuncia “por motivos personales” a través de una carta el pasado lunes. El movimiento se dio en medio de la tensión abierta en el oficialismo por los nuevos ajustes en Discapacidad, contemplados en el Presupuesto 2027, que generaron malestar en la oposición y dieron pie a cuestionemientos internos.

La primera en marcar el contrapunto fue la senadora Patricia Bullrich, quien sostuvo que se trata de un tema “sensible” para la sociedad y una complicación en el vínculo legislativo con los aliados.

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