Economía

Subibaja IA en la bolsa: una de las estrellas del sector cotiza cerca de su valoración más baja en más de una década

El múltiplo sobre beneficios previstos a doce meses bajó de 17 veces, la mitad del nivel de 2025 y por debajo de las más de 25 veces registradas en mayo, según Bloomberg

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La caída de la valoración bursátil de Nvidia está enviando una señal de advertencia sobre las perspectivas del fabricante de chips para mantener el fuerte crecimiento de sus ganancias.

Con una valoración inferior a 17 veces las ganancias previstas para los próximos 12 meses, las acciones de Nvidia cotizan cerca de su nivel más barato en más de una década, según datos recopilados por Bloomberg. El múltiplo es la mitad del que tenía la acción en 2025, cuando el crecimiento de los ingresos y las ganancias de Nvidia era más lento, y está por debajo de las más de 25 veces las ganancias estimadas que registraba apenas en mayo.

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“La acción ha sufrido una reducción bastante significativa de su valoración, lo que sugiere una buena dosis de escepticismo sobre la sostenibilidad de la actual capacidad de generación de ganancias de la empresa”, dijo Eli Horton, gestor sénior de cartera de acciones temáticas y de crecimiento duradero en TCW. “El desempeño de la acción es sorprendente, dado el contexto de fundamentos increíbles, pero indica que el mercado espera menos de lo que actualmente estima el consenso”, destacó.

Nvidia
Cotización de Nvidia

La valoración con descuento de Nvidia persiste incluso después de que las acciones completaran el lunes una racha de cinco sesiones consecutivas de ganancias. El avance se produjo en medio de una recuperación más amplia de las acciones de semiconductores, después de que los llamados de líderes de la IA a desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados inquietaran a los inversionistas y llevaran al índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia, más conocido como SOX, a caer casi 6% el 14 de septiembre.

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El índice avanzó 4,3% el lunes, su mejor jornada desde el 4 de agosto, después de que las primeras señales de éxito del nuevo agente de IA de Meta impulsaran el optimismo sobre la demanda de chips. El índice SOX subió un 0,5 % a las 10:00 en la sesión bursátil de Nueva York del martes, mientras que las acciones de Nvidia se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Aunque existen numerosas preocupaciones sobre las perspectivas generales del gasto en equipos informáticos para IA, en medio de la oposición a la construcción de centros de datos y el fuerte aumento de las tasas de interés, no hay señales de que las inversiones en infraestructura vayan a desacelerarse próximamente.

Se espera que los ingresos y la ganancia neta de Nvidia aumenten 90% y 99%, respectivamente, en el año fiscal 2027, que termina en enero. Esto supone una aceleración frente al crecimiento de 65% de ambas métricas el año anterior. En su reporte de resultados del segundo trimestre del mes pasado, Nvidia proyectó que las ventas crecerían 70% en el año fiscal 2028, muy por encima del avance de 45% que se esperaba.

La baja caída envía una señal de advertencia sobre las perspectivas del fabricante de chips para mantener el fuerte crecimiento de sus ganancias

Las acciones de Nvidia acumulan un avance de 22% en 2026, el segundo mejor desempeño entre los gigantes tecnológicos de las Siete Magníficas, después de la ganancia de 25% de Apple. Sin embargo, el avance palidece frente al de otros fabricantes de semiconductores.

El índice de semiconductores acumula un avance de casi 76% este año, liderado por el fabricante de chips de memoria Micron Technology y los rivales de Nvidia Intel y Advanced Micro Devices, que han ganado más de 180% cada uno. Nvidia es la quinta acción con peor desempeño del índice, que cotiza a 20 veces las ganancias estimadas.

La desconexión entre los sólidos fundamentos de Nvidia y la valoración de sus acciones llevó al director ejecutivo, Jensen Huang, a afirmar que Nvidia es “la primera y única acción de valor y crecimiento del mundo”. También dijo que la empresa es “increíblemente incomprendida” durante una conferencia tecnológica de Goldman Sachs a comienzos de este mes.

“No solo estamos creciendo, sino que al mismo tiempo estamos capturando una mayor participación”, dijo.

Parte del problema es que la rentabilidad de Nvidia está bajo presión, en gran medida debido al aumento de los costos de componentes clave, como los chips de memoria. El margen bruto de Nvidia fue de un elevado 75% en el segundo trimestre, pero se proyecta que disminuya a menos de 72% en el cuarto trimestre antes de recuperarse en los trimestres siguientes, según el promedio de las estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg.

Se espera que los ingresos y la ganancia neta de Nvidia aumenten 90% y 99%, respectivamente, en el año fiscal 2027

El margen bruto de Nvidia es uno de los principales factores que frenan sus acciones, según David Russell, jefe global de estrategia de mercados de TradeStation. Espera que la competencia se intensifique, especialmente a medida que algunos de los mayores clientes de Nvidia desarrollen internamente chips de IA. Meta destacó recientemente sus chips propios, y Alphabet ha convertido los suyos en un importante negocio.

“Las empresas quieren reducir su dependencia de Nvidia, por lo que es muy posible que su posición en el mercado se debilite con el tiempo, y eso significa que es más probable que los márgenes brutos disminuyan en lugar de mejorar, lo que representa un gran problema para los inversionistas”, dijo Russell. “Los múltiplos se expanden cuando las empresas están bien posicionadas y tienen potencial para mejorar, y Nvidia no ofrece eso”, afirmó.

Otro problema es que Nvidia se ha convertido en la empresa más emblemática de la apuesta por la IA después de que un avance de más de 1.600% en el precio de sus acciones durante los últimos cuatro años la convirtiera en la compañía más valiosa del mundo. Sus ventas aumentaron desde unos USD 27.000 millones en el año fiscal terminado en enero de 2023 hasta unos USD 410.000 millones estimados para el actual año fiscal 2027.

“Es prudente tomar distancia y preguntarse si todo este gasto es sostenible, porque los árboles no crecen hasta el cielo”, dijo Horton, de TCW. “Sin embargo, la valoración de Nvidia parece anticipar una desaceleración de la inversión en IA, ya sea porque los hiperescaladores reduzcan el gasto o porque nuevas regulaciones retrasen o frenen su desarrollo”.

Pero ninguno de esos escenarios parece probable, dijo, lo que hace que las acciones de Nvidia parezcan relativamente atractivas.

“Nadie sabe si la acción funcionará, pero la configuración es muy convincente y me gusta cómo están distribuidas las probabilidades”, dijo. “Si la pregunta es si el múltiplo jugará a su favor mediante una revalorización o en su contra, definitivamente elegiría lo primero. Este parece un múltiplo muy favorable como punto de entrada”.

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