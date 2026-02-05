Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el próximo martes se conocerán las penas contra el clan Sena

Las penas para el Clan Sena podrían conocerse recién en 2026

El próximo martes a las 9 de la mañana, la jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, realizará la lectura de las sentencias al clan Sena, quienes fueron condenados por un jurado popular el pasado 15 de noviembre de 2025.

La audiencia será íntegramente virtual y los condenados escucharán la pena que le corresponde a cada uno vía zoom. Se trata de Marcela Acuña, César Sena, Emerenciano Sena —para quienes la Fiscalía pidió prisión perpetua—, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, condenados por encubrimiento.

Durante el juicio, César, la ex pareja de Cecilia, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género. Sus padres, Marcela y Emerenciano, fueron declarados culpables en carácter de partícipe primario del mismo delito.

De los otros tres condenados, Obregón fue declarado culpable de encubrimiento agravado, al igual que Fabiana González. Gustavo Melgarejo, por su parte, fue considerado culpable del delito de encubrimiento simple.

Hubo solo una imputada del clan Sena que llegó al debate oral y fue absuelta: Griselda Reynoso, la única declarada no culpable, quien recuperó su libertad inmediatamente después de que finalice la audiencia.

La jueza Dolly Fernández (Edgar Aguirre)

Qué pidieron los condenados antes de conocer su pena

Los miembros del clan Sena hablaron por última vez antes de que se pronuncie la pena en las audiencias de cesura. Al tomar la palabra, los Sena coincidieron en pedir que no los trasladen a otro lugar fuera de Resistencia.

César fue el primero en hablar y dijo: “Quiero adherir en todo lo que ha expresado mi defensa, como así también hacer reserva de todos los recursos pertinente de casación. Como único pedido que puedo realizar, que no se me mueva de mi lugar actual de alojamiento por cuestiones sencillas, como que tengo a toda mi familia radicada en la ciudad presente. Y es todo lo que tengo para decir”.

César Sena en una de las audiencias previas (Edgar Aguirre)

Emerenciano agregó: “No me muevan de aquí, que este es el alojamiento más cercano a mis familiares, amigos, conocidos. No tengo familiares en otro lugar, y son los únicos que me traen mis medicamentos, que no son todos los que necesito, pero por lo menos me ayudan a mantener mi vida por ahora. Solicito eso, trasladarme a cualquier otro lugar sería una pena de muerte. Y no se olviden que yo soy un inocente condenado”.

A su turno, Marcela Acuña dio una extensa exposición en la que le pidió directamente a la jueza que tenga en consideración la situación de su esposo, a quien dijo que lo condenaron sin que haya pruebas contundentes en su contra.

“Quería dejar destacado, teniendo en cuenta todo lo que se habló y que este es el cierre de un proceso tan importante para la provincia de Chaco, que en eso sí coincido, que creo que se tendría que ver en la pena cómo se nos juzgó a nosotros. Puntualmente, a Emerenciano y a mi persona, pero puntualmente a Emerenciano", comenzó diciendo.

Y acotó: “Porque se le dio un jurado no técnico que determinaron hechos con pruebas que creo que ningún estudiante de abogacía puede llegar a tenerlas como válidas. Y que seríamos el hazmerreír de que una persona como Emerenciano, un dirigente social, que sea condenado, y a cadena perpetua, por una esquela que él no la hizo y un audio poco comprobable. Entiendo que es algo que sirve para algunas cuestiones, pero no para una condena a perpetua”.

Marcela Acuña en la audiencia de este viernes (Edgar Aguirre)

Por su parte, Melgarejo, González y Obregón plantearon la necesidad de volver con sus familias y reinsertarse en la vida cotidiana tras el proceso.

El asesinato de Cecilia

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados comenzó el 2 de junio de 2023, cuando Cecilia, de 28 años, desapareció. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia donde asesinaron a la joven, ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400.

Según determinaron los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Desde ya que ese margen horario no es antojadizo, sino que surgió del análisis de las cámaras de seguridad, las antenas del celular y de los testimonios.

Ese fatídico día, Cecilia ingresó 9.15 a la casa de los Sena. No volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y regresos.

César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando sale el hijo del matrimonio solo.

Cecilia Strzyzowski

Datos clave: a las 11.41 César ingresa a la propiedad con su celular, según las pericias. Sin embargo, a las 13.01, cuando sale, lo hace también con el teléfono de Cecilia. Los fiscales sostuvieron que para ese momento la víctima ya había sido asesinada.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, marcado en un croquis de la vivienda de los Sena. En ese plano, presentado en esta nota, se puede observar que la vivienda en cuestión posee en la parte delantera dos grandes garages, un salón de estar de 5,50 x 3,20 metros, luego tres habitaciones con dos baños y en el fondo una cocina comedor con un depósito a la izquierda.

El crimen se dio en la habitación del medio, la que está marcada con el Número 2. De ese cuarto es que se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César.