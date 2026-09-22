Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en Chacarita

Maximiliano Luna

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Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito a bordo de su auto este martes por la mañana en el barrio porteño de Chacarita.

Fuentes cercanas al músico precisaron a Infobae que el siniestro ocurrió en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, a pocas cuadras del Cementerio de la Chacarita.

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En ese contexto, el músico, líder y fundador de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados colisionó contra otro auto que estaba cargando nafta.

Según pudo saber este medio, Álvarez no sufrió lesiones y se encontraba en la estación de servicio a la espera de que arribara personal de la Policía de la Ciudad.

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