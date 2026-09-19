Maratón de Buenos Aires 2026: cuáles serán los cortes de tránsito y cuándo comenzarán

La Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 reunirá a 16.384 corredores de 64 países el domingo 20 de septiembre en la prueba de 42 kilómetros (RS Fotos)

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Este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026, que reunirá a 16.384 corredores de 64 países en los 42 kilómetros de recorrido. La largada será a las 7 de la mañana en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

La prueba lleva el sello World Athletics Label y contará con una nómina de élite conformada por atletas de Kenia, Etiopía y Ruanda. Del total de anotados, 10.615 son argentinos y 5.769 vienen del exterior. La lista incluye, además, a 5.246 mujeres y a representantes de las 24 jurisdicciones del país.

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Los cortes de calles vigentes desde hoy

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó recientemente los cortes de tránsito que habrá por el evento deportivo.

El tramo comprendido de la avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre la avenida Dorrego y Julio A. Noble, permanecerá cerrado desde las 9 de hoy hasta las 14 del domingo.

Por otro lado, la rama norte de la misma avenida, que comprende entre las vías del Ferrocarril Mitre y la avenida Dorrego, estará vedada al tránsito desde las 22 de este sábado hasta las 14 de mañana.

Un mapa de Buenos Aires detalla los cortes totales de tránsito y cierres de la Autopista Illia previstos para el 19 y 20 de septiembre. (Gobierno de la Ciudad)

Y el acceso y las salidas de la autopista Illia permanecerán cerrados entre las 07 y las 14 del domingo.

Además, el domingo se interrumpirá la circulación en la calle Carlos Pellegrini, entre la avenida Corrientes y Lavalle, de 04:00 a 14:00; en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón, de 03:00 a 14:00; y en la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre la avenida de los Italianos y la avenida Intendente Hernán Giralt, desde las 00:00 hasta las 14:00, según el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.

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La actividad del domingo

Los sanitarios, guardarropas, lockers y el espacio de guarda bicis estarán disponibles desde las 5. Media hora después arrancará la actividad en el escenario, con música, locución y la apertura de los accesos a los corrales y a la manga de largada.

A las 6:28 se presentará una banda en vivo y, a las 6:35, sonará el Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Patricios, con el despliegue de la bandera. Los atletas de élite y los participantes con discapacidad ingresarán a la manga a las 6:40.

La largada principal de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 será a las 7:00, con apertura de servicios desde las 5:00 y cierre oficial a las 13:00 (RS Fotos)

Los corrales laterales cerrarán a las 6:45. A las 6:57 partirán los corredores con discapacidad y, a las 7, se dará la salida principal. La entrega de premios está prevista para alrededor de las 10 y el cierre oficial de la competencia será a las 13.

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La maratón recorrerá algunos de los puntos icónicos de Buenos Aires, incluidos los barrios de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca. El trazado combinará el desafío deportivo con un recorrido turístico por la ciudad. Vecinos y familias acompañarán la competencia desde las veredas, en una escena festiva que se repite cada año.

Por otro lado, la Expo del Maratón de Buenos Aires, que funciona en Parque Sarmiento, abrirá hoy de 9:00 a 16:00.

La salida de los corredores en la maratón de Buenos Aires se organizará en tandas según el tiempo estimado, con partida para atletas con discapacidad a las 6:57

Para retirar el kit, los corredores deberán presentar el número de dorsal, el código QR y el documento con el que realizaron la inscripción, ya sea DNI, pasaporte u otra identificación. La documentación debe estar validada con anterioridad.

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El retiro podrá hacerlo otra persona. En ese caso, deberá presentar el código QR del corredor inscripto, el documento del titular y su propio documento de identidad.

Los corredores largarán en tandas

La largada se organizará de manera escalonada, según el tiempo de carrera declarado por cada participante. El corral P, reservado para atletas con discapacidad, partirá a las 6:57. Los dos grupos de élite saldrán a las 7 y a las 7:01, respectivamente.

El primer grupo partirá tres minutos antes del pelotón principal, mientras los demás corredores avanzarán en tandas definidas por sus tiempos estimados (Jaime Olivos)

Los participantes tendrán puestos de abastecimiento desde el kilómetro 5, con una frecuencia de 2,5 kilómetros. Se alternarán agua y bebida isotónica, mientras que en los kilómetros 20 y 30 también habrá frutas.

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Brasil tendrá 2.769 corredores, casi la mitad de los 5.769 participantes internacionales. Chile aportará 499 atletas; Colombia, 468; Uruguay, 455; Perú, 378; México, 190; Costa Rica, 155; Estados Unidos, 150; Paraguay, 110; y Ecuador, 87.

La Expo del Maratón de Buenos Aires abrirá en Parque Sarmiento el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre para el retiro de kits

Los otros 508 participantes extranjeros llegarán desde 53 países. Entre las naciones representadas figuran Alemania, Armenia, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Canadá, China, Corea del Sur, España, Etiopía, Francia, Guatemala, India, Italia, Japón, Kenia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Ruanda, Sudáfrica, Suiza, Ucrania y Venezuela.

La punta masculina reunirá a diez corredores de Kenia, Etiopía y Ruanda, todos con mejores marcas personales por debajo de las 2 horas y 9 minutos. El registro más bajo pertenece al keniano Bethwel Kibet Chumba, autor de 2 horas, 4 minutos y 37 segundos en Ámsterdam 2023.

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El circuito de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 tendrá puestos de hidratación cada 2,5 kilómetros desde el km 5, con agua, bebida isotónica y banana en los km 20 y 30

Lo seguirán Felix Kiptoo Kirwa (Kenia, 2h04m44s), Deribe Robi Melka (Etiopía, 2h05m58s), John Hakizimana (Ruanda, 2h06m04s), Kipkemoi Kiprono (Kenia, 2h06m45s), Gevin Kipkurui Kerich (Kenia, 2h06m52s) y Vincent Kibor Raimoi (Kenia, 2h06m59s).

Completan la nómina Dechasa Alemu Moreda (Etiopía, 2h08m07s), Embay Goitom Dimtsu (Etiopía, 2h08m19s) y Kelvin Kiptoo Kororia (Kenia, 2h08m58s). Los kenianos Vitalis Kibiwott y Zacharia Krop, junto al etíope Tilahun Amsalu Beyene, oficiarán de pacers en la carrera masculina.

La etíope Sintayehu Lewetegn Hailemichael lidera la lista femenina con una marca de 2 horas, 22 minutos y 36 segundos, lograda en Liubliana en 2022. Le siguen las kenianas Rodah Jepkorir Tanui (2h23m14s) y Rebecca Kangogo Chesir (2h24m25s).

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Brasil aportará la mayor delegación extranjera de la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026 con 2.769 corredores sobre un total de 5.769 participantes internacionales

También correrán Lomi Muleta Tefera (Etiopía, 2h24m39s), Emmah Cheruto Ndiwa (Kenia, 2h25m14s), Agere Adera Tamir (Etiopía, 2h25m47s), Alemtsehay Bimr Zerihun (Etiopía, 2h26m14s) y Tadelech Bekele Nedi (Etiopía, 2h26m23s).