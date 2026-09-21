Pelea y muerte en San Cristóbal: asesinó a un hombre con una lanza en medio de una discusión y se escapó

Pelea y muerte en San Cristóbal: asesinó a un hombre con una lanza en medio de una discusión y se dio a la fuga

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Dos hombres en situación de calle protagonizaron una violenta y trágica pelea el pasado viernes en el barrio porteño de San Cristóbal, donde, por causas que aun se encuentran bajo investigación, mantuvieron una fuerte discusión que derivó en el crimen de uno de los involucrados.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de una estación de servicio de la zona, cuyas imágenes fueron determinantes para identificar al asesino. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, hasta este lunes al mediodía el sospechoso continuaba prófugo y era buscando intensamente por personal de la Policía de la Ciudad.

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El timer del video que encabeza esta nota muestra que eran las 15:34 cuando un hombre, vestido con una remera y zapatillas blancas, y pantalón negro, corrió con una lanza en su mano derecha hacia otro individuo que lucía en cuero.

El momento en que el atacante le asestó un puntazo en el cuello con una lanza a la víctima.

Tras dos intentos fallidos, y mientras un perro les ladraba en plena disputa, el agresor le asestó un puntazo en el cuello y el hombre cayó tendido sobre el asfalto.

Al notar que la víctima se encontraba inmóvil, el atacante se marchó a pie del lugar y la misma cámara de seguridad registró el momento en el que se quitó su remera, en un presunto intento por no ser reconocido durante su fuga.

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El agresor se dio a la fuga y es buscando intensamente por personal de la Policía de la Ciudad.

Tras recibir un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar del hecho y constató que la víctima yacía sobre la calle Combate de los Pozos. Luego, personal del SAME confirmó su fallecimiento mientras era trasladado al hospital Argerich.

La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 9, a cargo del fiscal Lucio Eduardo Herrera, dispuso la intervención a la División Homicidios, que realiza tareas para detener al agresor.