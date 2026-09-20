Alerta meteorológica para 17 provincias: prevén tormentas, vientos, nevadas y fuertes lluvias

Tormentas, ráfagas, viento Zonda y nevadas marcarán el panorama meteorológico en amplias zonas del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por diversos fenómenos meteorológicos para este domingo 20 de septiembre. El panorama incluye tormentas, vientos, viento Zonda, nevadas y lluvias en distintas regiones del país.

La alerta por tormentas abarca sectores del norte de Misiones, Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, además de La Pampa, el este de Río Negro y toda la provincia de Buenos Aires. Los niveles de riesgo y las condiciones previstas varían según la zona.

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El SMN prevé tormentas de variada intensidad, con ráfagas, granizo y lluvias abundantes en cortos períodos

Mientras tanto, en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires rige una alerta naranja. Se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Allí, podrían registrarse precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, ráfagas superiores a los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados”, informó el SMN.

En este contexto, durante el sábado, la ciudad de Córdoba sufrió una intensa granizada, con daños en vehículos y viviendas. El fenómeno también dejó lluvias fuertes en distintos accesos y corredores viales de la provincia.

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La inestabilidad climática continuará seguirá presente el resto del fin de semana (X: @JuaniAyoroaOK)

Alerta por viento

Por otro lado, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento para San Juan, la zona cordillerana de Mendoza, el sur de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

En las zonas cordilleranas se esperan “vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”. Específicamente en las áreas bajas del sur de Mendoza prevén vientos de entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

En el resto de las regiones alcanzadas, el viento soplará del oeste y rotará al sudoeste durante el domingo, con intensidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h. Las condiciones más intensas en el este bonaerense se esperan para el lunes 21.

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También rige una alerta amarilla por viento Zonda en sectores de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. El fenómeno tendrá velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. El Zonda puede reducir la visibilidad, provocar un aumento repentino de la temperatura y generar condiciones de aire muy seco.

El mapa del SMN muestra alertas amarillas y naranjas por tormentas, viento, nevadas y lluvias para este domingo

Alerta por nieve

El ente nacional también emitió alertas amarillas y naranjas por nevadas para la zona cordillerana desde las provincias de La Rioja hasta Santa Cruz. En los sectores bajo nivel amarillo se prevén nevadas de variada intensidad, chaparrones de nieve y tormentas aisladas, con acumulados de entre 30 y 50 centímetros, que podrían ser superados de forma localizada.

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En las áreas alcanzadas por la alerta naranja, las nevadas podrían dejar entre 50 y 90 centímetros de nieve acumulada durante todo el período de vigencia, desde la tarde del sábado hasta la noche del domingo. La mayor intensidad se espera durante la madrugada del domingo.

En la cordillera de Neuquén y Río Negro, en tanto, se esperan nevadas persistentes con acumulados de entre 10 y 20 centímetros, con los valores más altos en los sectores de mayor altura. En las zonas bajas no se descartan precipitaciones en forma de lluvia o nieve mezclada, mientras que en la montaña podría registrarse viento blanco.

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Alerta por lluvia

El SMN anticipó una alerta naranja por lluvias para la provincia de Santa Cruz y una advertencia de menor intensidad para Chubut. La principal amenaza serán las precipitaciones concentradas en poco tiempo, un factor que puede generar anegamientos temporarios en áreas urbanas o dificultades para circular.

“El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local”, informó el SMN para la zona de Chubut. También podrían producirse ráfagas, granizo ocasional y lluvias intensas de corta duración.

En otros sectores, los valores estimados se ubican entre 15 y 30 milímetros, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Hacia áreas con menor intensidad prevista, las tormentas dejarían entre 10 y 20 milímetros, acompañadas por actividad eléctrica, granizo aislado y viento con ráfagas por encima de los 70 km/h.

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El clima en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el domingo comenzará con cielo nublado y una temperatura cercana a los 17 °C. Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado al principio, pero aumentará la inestabilidad: la probabilidad de precipitaciones será de entre 40% y 70% desde ese momento y se mantendrá durante la noche, con posibles lluvias y tormentas.

La temperatura máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 15 °C. El viento será leve por la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, pero hacia la tarde y la noche subirá a valores de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h.

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El lunes 21 llegará un descenso de la temperatura, con una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. El pronóstico no anticipa precipitaciones significativas, aunque persistirá el viento, que soplará con ráfagas de entre 42 y 69 km/h, sobre todo desde la tarde.

El pronóstico extendido prevé una mañana fría el martes, con una mínima de 6 °C y una máxima de 16°C, bajo un cielo entre nublado y parcialmente nublado. El miércoles la temperatura subirá hasta los 18 °C y, desde el jueves, se espera un repunte térmico, con una máxima de 25 °C y condiciones de tiempo más estables.

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