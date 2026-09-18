Honduras

El hondureño Luis Palma se convierte en el primero de su país en jugar las fases principales de tres torneos europeos

El extremo amplió su registro continental al presentarse con el club polaco en la segunda competencia de la UEFA, tras haber intervenido previamente en la Champions y en la Conference, en distintas etapas de su carrera

Luis Palma completa la trilogía europea en Selhurst Park. Chris Richards REUTERS/Tony O Brien
Luis Palma completa la trilogía europea en Selhurst Park. Chris Richards REUTERS/Tony O Brien
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Luis Palma debutó con el Lech Poznań en la Europa League, aunque el equipo polaco cayó por 4-0 ante Crystal Palace en Selhurst Park, al sur de Londres. El hondureño completó el partido y se convirtió en el primer futbolista de su país en disputar las fases principales de la Champions League, la Conference League y la Europa League.

El extremo fue titular este jueves y llevó buena parte de los ataques visitantes. Tuvo dos ocasiones para marcar: un remate potente que bloqueó la defensa local y otro disparo que obligó al arquero de Crystal Palace a intervenir.

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El conjunto inglés ya tenía ventaja cuando, a los 26 minutos, Adam Wharton ejecutó un tiro de esquina que Chris Richards cabeceó para establecer el 2-0. Lech Poznań buscó una reacción con aproximaciones de Mikael Ishak y Terry Yegbe, pero no pudo superar la defensa rival.

Tres goles en la primera parte y una expulsión en el cierre

La diferencia se amplió antes del descanso por una infracción de Radoslaw Murawski sobre Yéremy Pino dentro del área. Jørgen Strand Larsen convirtió el penal un minuto después, a los 33, y Crystal Palace se fue al entretiempo con tres goles de ventaja.

Luis Palma se convirtió en el primer futbolista de Honduras en disputar las fases principales de la Champions League, la Conference League y la Europa League. REUTERS/Kacper Pempel
Luis Palma se convirtió en el primer futbolista de Honduras en disputar las fases principales de la Champions League, la Conference League y la Europa League. REUTERS/Kacper Pempel

Palma mantuvo sus intentos ofensivos durante la segunda parte con remates a puerta en los minutos 54, 84 y 85, sin lograr descontar. El equipo inglés administró la diferencia mediante cambios en su alineación y controló el ritmo del encuentro.

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La visita terminó con diez futbolistas a los 86 minutos, cuando Murawski recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jaydee Canvot. Dos minutos más tarde, Dwight McNeil filtró un pase para Eddie Nketiah, quien definió con la pierna izquierda y selló el resultado.

El recorrido europeo del delantero hondureño

Palma nació el 17 de enero de 2000 en La Ceiba, juega como extremo izquierdo o mediocentro ofensivo y utiliza el dorsal 77. También es internacional absoluto con la selección de Honduras.

El futbolista se formó en C. D. S. Vida, donde comenzó su carrera profesional, y tuvo una cesión en Real Monarchs de Estados Unidos durante 2019. Su primera etapa consolidada en el fútbol europeo fue en Aris Salónica, entre 2022 y 2023.

En 2023 llegó a Celtic, club con el que debutó y convirtió goles en la fase de grupos de la Champions League, incluido uno ante Atlético de Madrid. A comienzos de 2025 tuvo un breve préstamo en Olympiacos antes de incorporarse a Lech Poznań a mediados de ese año.

El club polaco lo adquirió definitivamente por 4 millones de euros, la transferencia más costosa de su historia, después de una campaña en la que ganó la liga local y tuvo actuaciones continentales.

Lech Poznań fichó a Luis Palma por 4 millones de euros tras su paso por Celtic, Olympiacos y Aris Salónica. (fotografía de Redes Sociales)
Lech Poznań fichó a Luis Palma por 4 millones de euros tras su paso por Celtic, Olympiacos y Aris Salónica. (fotografía de Redes Sociales)

Luis Palma se afianza como la gran carta de Honduras

se consolidó como referente ofensivo de la Selección de Honduras y asumió el liderazgo del ataque en el nuevo proceso técnico. Actualmente suma 35 partidos internacionales y 7 goles con el equipo nacional.

En las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el “Bicho” ha sido indispensable para el esquema ofensivo hondureño con goles y asistencias que mantienen con vida las aspiraciones mundialistas del país.

Palma debutó con la selección mayor el 8 de octubre de 2021, en un partido eliminatorio para el Mundial de Catar contra Costa Rica. También tuvo una actuación determinante ante México en la Liga de Naciones, durante la victoria de Honduras en Tegucigalpa, donde dirigió el ataque y se convirtió en el jugador más desequilibrante del equipo.

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