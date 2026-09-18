El 62.8% de los propietarios de MYPE salvadoreñas vive en una vivienda propia

El 62.8% de los propietarios de MYPE reside en vivienda propia, por debajo del 66.7% registrado entre los hogares salvadoreños en el Censo de 2024. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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El Observatorio MYPE de FUSAI identificó brechas en la tenencia y seguridad de la vivienda entre los propietarios de micro y pequeñas empresas salvadoreñas, con mayores dificultades entre los negocios de subsistencia, que concentran cerca de dos tercios del sector.

Los resultados preliminares forman parte de un estudio sobre las condiciones habitacionales de los propietarios de micro y pequeñas empresas, que se incorpora por primera vez al informe anual “El Estado de la MYPE 2026: La Otra Cara de la Economía”, cuya publicación está prevista para octubre de 2026.

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El estudio indicó que el 62.8% de los propietarios de MYPE reside en una vivienda propia. La proporción se ubica por debajo del 66.7% registrado entre el total de hogares salvadoreños en el Censo de Población y Vivienda de 2024.

La cifra general, sin embargo, reúne situaciones distintas según el grado de desarrollo de cada negocio. La tenencia de una casa propia aumenta a medida que las unidades económicas adquieren mayor tamaño y consolidación.

Entre los propietarios de microempresas de subsistencia, el 59.9% manifestó vivir en una vivienda propia. El porcentaje sube a 66.1% entre las microempresas de acumulación. Ambos segmentos se ubican cerca o por debajo del promedio nacional de los hogares de El Salvador.

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La diferencia se vuelve más marcada en los sectores empresariales de mayor desarrollo. El 71% de los propietarios de microempresas de expansión dispone de una vivienda propia, mientras que la proporción alcanza el 78.2% entre los dueños de pequeñas empresas.

La tenencia de vivienda propia aumenta con el desarrollo del negocio y pasa de 59.9% en microempresas de subsistencia a 78.2% en pequeñas empresas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Entre los empresarios de subsistencia y los propietarios de pequeñas empresas hay una distancia superior a 18 puntos porcentuales. Según los datos difundidos por el Observatorio MYPE de FUSAI, la vivienda propia tiene una presencia mayor entre quienes cuentan con unidades económicas más consolidadas.

La falta de documentos afecta más a las microempresas de subsistencia

La propiedad de una vivienda no implica por sí sola certeza jurídica sobre el inmueble. El informe preliminar también examinó la existencia de documentos que acrediten el derecho sobre la casa, como títulos, escrituras u otros respaldos legales.

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En el segmento de subsistencia, el 28.9% de los microempresarios no posee un documento que respalde su vivienda o desconoce si cuenta con uno. La proporción disminuye entre los propietarios de empresas con mayor desarrollo relativo.

El 28.9% de los microempresarios de subsistencia no tiene documentos de la vivienda o desconoce si cuenta con respaldo legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las microempresas de expansión, el porcentaje de quienes carecen de documentación o no tienen certeza sobre ella baja a 14.2%. En el caso de las pequeñas empresas, la cifra se reduce a 10.4%.

Las brechas también aparecen en la percepción sobre la estabilidad de los derechos asociados a la vivienda. El 33,41% de los empresarios de subsistencia se siente poco o nada seguro de conservar su derecho sobre el inmueble.

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La proporción baja a 28.40% entre los propietarios de microempresas de expansión. Entre los dueños de pequeñas empresas, el porcentaje es de 19.54%.

Los resultados muestran que los segmentos de menor consolidación enfrentan menores niveles de vivienda propia, una mayor falta de documentos que acrediten la tenencia y más incertidumbre sobre la posibilidad de mantener el inmueble. Esta situación adquiere mayor peso debido a que las MYPE de subsistencia reúnen cerca de dos tercios del sector.