Política

El Gobierno designó a Rubén Javier Ruffi como nuevo Director Nacional del Mercosur

El canciller Pablo Quirno firmó la resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial

El canciller Pablo Quirno (REUTERS/Enea Lebrun)
El canciller Pablo Quirno (REUTERS/Enea Lebrun)
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El Gobierno designó al embajador Rubén Javier Ruffi como nuevo Director Nacional del Mercosur de manera transitoria, según la Resolución 146/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Pablo Quirno. El canciller es uno de los críticos más frontales del funcionamiento del bloque regional.

El cargo depende de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración, bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

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La dependencia que liderará Ruffi es el organismo técnico encargado de coordinar la posición argentina en los ámbitos institucionales del Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, desde julio de 2024, Bolivia—. Su rol resulta central en un contexto en que el acuerdo UE-Mercosur ya rige de manera provisional y comenzaron a aplicarse las rebajas arancelarias sobre más del 90% del comercio bilateral, con cronogramas de desgravación de entre cinco y 25 años según la sensibilidad de cada producto.

En cuanto a la política oficial desde Cancillería, en la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, celebrada el 30 de junio en Luque, Paraguay, Quirno cuestionó las bases del esquema regional.

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El Mercosur debe dejar de mirar el mundo como una amenaza y asumir el papel que le corresponde”, afirmó el canciller ante los mandatarios del bloque. En el mismo discurso, señaló que la región había padecido “una verdadera adicción al proteccionismo” que, lejos de proteger el empleo y la industria, derivó en “menos competencia, menos productividad, menos inversión, menos innovación, precios más altos para los consumidores, salarios más bajos, en síntesis, más pobreza”.

También apuntó contra el Arancel Externo Común (AEC), al que calificó como una estructura que “condena a las empresas regionales a producir con costos superiores a los de sus competidores” y propuso reemplazarlo por uno “simple, competitivo y compatible con una agenda real de apertura”. En ese sentido, comparó el desempeño del Mercosur con el de Chile, que logró acuerdos con economías que representan el 88% del PBI mundial, mientras el bloque apenas alcanza el 20% tras 35 años de existencia.

El canciller Quirno durante la firma del acuerdo Mercosur-UE (REUTERS/Cesar Olmedo)
El canciller Quirno durante la firma del acuerdo Mercosur-UE (REUTERS/Cesar Olmedo)

Las críticas no quedaron circunscriptas a la cumbre. En agosto, Quirno volvió a cuestionar el funcionamiento del organismo y fue más directo: Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente, sostuvo, y agregó que en sus 35 años de vida el bloque no cumplió con los objetivos fundacionales del Tratado de Asunción de 1991, y atribuyó esa parálisis a la volatilidad política de la región, la burocracia interna y la falta de voluntad para debatir cuestiones estructurales.

Argentina no tiene tiempo para perder”, sintetizó el ministro, al tiempo que anunció que el gobierno buscará agilizar relaciones bilaterales dentro del margen que el bloque permite.

En cuanto a las acciones concretas de la Argentina dentro del bloque comercial, el 17 de enero de 2026, la Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron en Asunción un acuerdo de libre comercio que puso fin a 27 años de negociaciones y entró en aplicación provisional el 1 de mayo. El pacto abarca más de 720 millones de personas y representa cerca del 30% del producto bruto interno (PBI) mundial.

Argentina fue el primer miembro del bloque en avanzar en la ratificación: la Cámara de Diputados aprobó el texto el 13 de febrero y el Senado lo ratificó el 26 de febrero por 69 votos contra tres, luego de que Milei enviara el proyecto al Congreso el 6 de febrero.

En paralelo, el gobierno firmó el 5 de febrero en Washington el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca con Estados Unidos (ARTI), rubricado por Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. El texto contempla la eliminación de aranceles sobre 221 líneas arancelarias desde su entrada en vigor, aunque aún no fue enviado al Congreso para su aprobación definitiva.

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