Crimen y Justicia

Caso Axel González en Chaco: surgió una nueva hipótesis y analizarán un cuerpo hallado en Misiones

Mientras continúa activa la búsqueda del joven de 21 años, la fiscal Julieta Arolfo abrió una nueva línea de investigación. El cadáver que será peritado fue encontrado en el río Paraná

El joven de 21 lleva cuatro meses desaparecido
El joven de 21 lleva cuatro meses desaparecido
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Luego de que este jueves se cumplieran cuatro meses desde la desaparición de Axel González, el joven de 21 años que es buscado en Chaco, la fiscal Julieta Arolfo realizó un pedido de colaboración a la Justicia de Misiones. Se trata de una nueva línea investigativa que buscaría determinar si un cuerpo que fue hallado en el río Paraná podría pertenecer al chaqueño.

El cadáver fue encontrado el 3 de julio en la localidad misionera de Colonia Victoria durante un patrullaje de la Prefectura Naval Argentina (PNA). El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 1818 del río, en cercanías de Puerto Tuyá.

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Durante esa recorrida, el personal de Prefectura Eldorado divisó el cuerpo en avanzado estado de descomposición mientras navegaba por la zona. Tras dar aviso, intervino el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado, a cargo de la jueza María Laura Rodríguez.

A partir de esto, la magistrada ordenó las primeras medidas judiciales y forenses. Luego del rescate en la ribera, los restos fueron entregados al área de Criminalística de la Policía de Misiones y trasladados a la morgue judicial, según informó Diario El Norte.

Prefectura Naval realiza tareas de rastrillaje en el Nahuel Huapi
El cuerpo fue encontrado por el personal de la Prefectura Naval de Misiones

No obstante, ahora la fiscal Arolfo buscaría determinar si existiría algún tipo de vinculación con la desaparición de González. Por este motivo, solicitó el número de expediente, el estado actual de la causa y si el cuerpo logró ser identificado.

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A pesar de que las autoridades indicaron que sería imposible que, de haber sido asesinado y descartado en el río, el cuerpo del joven se hubiera desplazado en contra del curso natural, indicaron que no descartarían cualquier pista que contribuyera a resolver el hecho.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, la fiscal seguiría esta misma línea con otros cuerpos sin vida que no lograron ser identificados. Por este motivo, elevó un pedido de información a la Subsecretaría de Municipios chaqueña que registra la actividad de los cementerios públicos y privados. Esto incluyó los datos sobre inhumaciones realizadas.

De la misma manera, solicitó al Registro Civil que indiquen si se informó acerca de la muerte de personas desconocidas, no determinadas o registradas como “NN”. En ambos casos el criterio fue el mismo: que las actas hubieran sido elaboradas a partir del 17 de mayo de este año.

Continúa activa la recompensa por información certera del paradero de Axel
Continúa activa la recompensa por información certera del paradero de Axel

Por otro lado, envió un pedido de información al Ministerio de Salud sobre personas que hayan sido atendidas y no se hubiera podido determinar sus identidades. Lo mismo para la Procuración General de la provincia, con la intención de dilucidar si existirían causas vinculadas al hallazgo de personas cuya identidad no fuera conocida.

Por último, la fiscal Arolfo se comunicó con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para solicitar los registros de eventuales compras de pasajes que hubieran sido realizados a nombre de Axel González. En este caso, remarcaron que se tendrían en cuenta los viajes que hubieran sido planificados desde el 16 de mayo hasta el día de la fecha.

Qué se sabe de la desaparición de Axel González en Chaco

Axel González, de 21 años, desapareció en Fontana, Chaco, y desde el 17 de mayo no hay noticias sobre su paradero. La investigación ubicó como franja horaria clave la noche previa y las primeras horas de ese día, cuando el joven fue visto por última vez.

En una primera etapa, la pesquisa se orientó hacia la ex pareja de González y personas de su entorno. Hubo detenciones, pero los sospechosos recuperaron la libertad dos semanas después por falta de pruebas.

Continúa la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que desapareció hace más de tres semanas en Chaco
Pese a los rastrillajes, no se obtuvieron indicios de su paradero

Con el avance del expediente, surgieron sospechas sobre el procedimiento de efectivos que participaron de las primeras actuaciones tras la denuncia. En ese contexto, fueron detenidos e imputados tres policías que prestaban servicio en la Comisaría de Fontana.

Los agentes integraban la dotación del móvil policial N° 156, que estuvo operativo durante el período en que Axel fue visto por última vez. Además, la Gendarmería Nacional allanó la Comisaría Segunda de Fontana y la dependencia de Puerto Tirol.

Durante esos procedimientos, se secuestró un patrullero que habría perseguido al joven, el libro de firmas de la comisaría y otro vehículo policial. No obstante, aún la Justicia deberá determinar qué ocurrió durante esas horas y establecer si esos elementos aportan información sobre su desaparición.

Continúa la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que desapareció hace más de tres semanas en Chaco
Varias divisiones participaron de los operativos de búsqueda en Chaco

Por esto, el Equipo Fiscal Especial dispuso que la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco dejara de intervenir en las tareas investigativas del caso. La medida buscó preservar la imparcialidad de la causa ante las sospechas que alcanzan a integrantes de la fuerza provincial.

Mientras tanto, continuaron los operativos en sectores rurales de Fontana y Puerto Tirol. Las brigadas recorrieron cerca de seis hectáreas de monte, terrenos baldíos y caminos rurales, con apoyo de Caballería, Canes, Inteligencia Criminal, drones y equipos de rescate acuático.

La División Salvamento y Rescate inspeccionó lagunas, piletones y otros espejos de agua con kayaks. Esos procedimientos concluyeron sin resultados, por lo que la búsqueda debía trasladarse a nuevas zonas de interés.

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