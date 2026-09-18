Basura en las vías paraliza un tren de pasajeros en Cuba: los propios viajeros tuvieron que despejar los rieles

El tren Habana-Guantánamo quedó interrumpido en el reparto Aguilera, en Las Tunas, por una acumulación de residuos sobre la línea férrea. (Cortesía: Jose Luis Alarcon)

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El recorrido del tren Habana-Guantánamo quedó interrumpido esta semana en el reparto Aguilera, en la ciudad de Las Tunas, después de que una acumulación de residuos invadiera la línea férrea e impidiera el paso de la formación. La tripulación frenó el convoy ante el riesgo que suponía avanzar sobre los desechos.

El hecho fue difundido el 16 de septiembre en Facebook por el artista y creador de contenido José Luis Alarcón, quien documentó la detención de la locomotora y la presencia de pasajeros y vecinos junto a las vías. Según su relato, el maquinista detectó el obstáculo cuando el tren se aproximaba al reparto.

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“Lo que a la distancia parecía una cadena montañosa caribeña, pero que de cerca resultó ser una combinación perfecta de bolsas plásticas, desecho orgánico y un par de sacos sin dueño”, escribió Alarcón sobre la acumulación que ocupaba el área próxima a los rieles.

De acuerdo con la información Alarcón, el conductor accionó el freno de emergencia para evitar que el tren cruzara la zona cubierta de basura. La medida detuvo el viaje y reunió a residentes del reparto Aguilera, que salieron de sus viviendas tras escuchar el paso y la frenada de la formación.

Alarcón relató que “el rechinido de los raíles levantó a medio pasaje de sus asientos y sacó a los vecinos de Aguilera a sus portales”. Las imágenes difundidas muestran a la locomotora 52557, del modelo DF70-2, detenida junto a un terreno con bolsas, cartones, escombros y otros residuos.

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Las imágenes mostraron a la locomotora 52557, del modelo DF70-2, detenida junto a bolsas, cartones, escombros y otros residuos. (Cortesía: Jose Luis Alarcon)

Varios pasajeros descendieron del tren y colaboraron con tareas para retirar parte de los desperdicios. Según el reporte, utilizaron palas improvisadas y despejaron el tramo necesario para que el convoy pudiera continuar su trayecto hacia Guantánamo.

Un viajero citado por Alarcón resumió la situación con una frase que reflejó el clima entre los pasajeros: “Miren el lado bueno, al menos aquí hay brisa y no estamos atrapados al sol en medio del monte”.

Al cerrar su publicación sobre la detención del tren, José Luis Alarcón planteó: “¿Se convertirá el reparto Aguilera en una parada oficial del recorrido? Todo dependerá del próximo ciclo de recogida de desechos”.

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La acumulación de residuos también afecta la infraestructura ferroviaria

La interrupción del tren expuso un problema que excede a este episodio. La acumulación de basura en zonas urbanas y cerca de corredores ferroviarios ha generado dificultades en distintos puntos de Cuba, donde la falta de recogida regular favorece la aparición de vertederos improvisados.

CiberCuba indicó que la prensa oficial de Las Tunas había reconocido a comienzos de 2026 la existencia de cientos de microvertederos en la ciudad, incluso en las inmediaciones de escuelas, policlínicos y viviendas. El medio señaló además que la provincia necesita 657 carretoneros para las tareas de recolección, aunque cuenta con 229 activos.

La prensa oficial de Las Tunas reconoció a comienzos de 2026 la existencia de cientos de microvertederos y un déficit de carretoneros para la recolección. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El déficit de combustible para los vehículos recolectores también afecta la frecuencia del servicio. Según ese reporte, la disponibilidad llegó a cero en febrero de este año, una situación que agravó la acumulación de desechos en distintos barrios de la capital provincial.

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La presencia de residuos sobre las líneas puede provocar obstrucciones, deteriorar componentes de la infraestructura y obligar a realizar limpiezas de emergencia.

En agosto de 2025, la Empresa Constructora de Vías Férreas alertó sobre el vertido de desperdicios en los trazados ferroviarios y sus posibles consecuencias para la circulación.

En abril, otra acumulación de basura y escombros bloqueó más de la mitad de un cruce ferroviario en Bayamo, en la línea hacia La Habana. Las autoridades locales calificaron entonces el caso como un riesgo para la seguridad de las personas.