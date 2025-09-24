Así incendiaron la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes asesinadas hasta Florencio Varela

Así se prendía fuego la camioneta a la que se subieron las tres jóvenes asesinadas

Un nuevo video del caso del triple crimen con sello narco en Florencio Varela mostró el momento en que la camioneta blanca usada para llevar a las víctimas hasta allí fue incendiada en un descampado cercano a donde hallaron los cuerpos.

Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, habían llegado a esa zona durante la noche del viernes pasado a bordo de la Chevrolet Tracker con patente melliza. Aparentemente, habían sido invitadas a participar de una fiesta en la vivienda donde fueron asesinadas y enterradas.

Esa camioneta fue localizada ayer en medio de un descampado, ubicado cerca del cruce de Río Turbio y Mar Chiquita, a unos 700 metros de la escena del triple crimen. Había sido incendiada en esa área donde, además, funciona una escuelita de fútbol, un espacio frecuentado por chicos de la zona.

Según las cámaras de seguridad relevadas por las autoridades, el fuego comenzó pasadas las 5 de la madrugada del sábado. Los investigadores aún no dieron a conocer cómo se produjo el incendio ni sus autores.

Las víctimas: Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez

El recorrido de la camioneta quedó registrado desde que las tres jóvenes subieron al vehículo en la localidad de La Tablada. Al seguir el rastro de ese vehículo, a través de las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza y con la colaboración de la Policía de Ciudad, los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz.

Otro video incorporado a la causa muestra el momento exacto en el que las tres chicas, que se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta en cuestión y se suben al asiento trasero de la misma. Luego, el vehículo dobla hacia la derecha y sale de la escena.

El momento en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a una camioneta

El camino que reconstruyó el fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, fue de aproximadamente 30 kilómetros hasta el lugar donde fueron halladas las tres víctimas. La señal del teléfono de una de ellas fue la clave para determinar que estaban en Florencio Varela.

Cuando los agentes llegaron al domicilio sospechoso, se encontraron con que adentro había un fuerte olor a lavandina y dos personas que limpiaban el lugar. Allí, se hallaron rastros de sangre.

Tras las respectivas tareas en la escena, Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, confirmó en diálogo con la prensa que se trataba de las jóvenes. “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas", dijo el hombre.

El seguimiento de la camioneta a través de las cámaras de seguridad

Hay cuatro personas arrestadas por el caso, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Son, se cree, los dueños de la casa allanada. La pareja encontrada en el allanamiento, por su parte, se habría encargado de limpiar el lugar.

La hipótesis del caso, según indicaron fuentes policiales a Infobae, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso aseguró que las víctimas fueron engañadas: “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

“Sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con autores materiales y autores intelectuales. Todo da cuenta de una venganza narco. Primero que es una organización narco la que las liquidó. Esa es información que tenemos, que surge de la investigación y del trabajo de campo que hemos hecho”, dijo el funcionario.