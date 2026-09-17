Crimen y Justicia

Encontraron a un nuevo sospechoso del triple crimen narco de Florencio Varela: estaba preso en una alcaidia porteña

Se trata de un delincuente del Bajo Flores acusado de captar a las víctimas y participar en sus asesinatos

Triple crimen narco en Florencio Varela: imágenes del interior de la casa donde hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara
El fondo de la casa donde ocurrió el crimen
Guardar

En las últimas horas, la DDI de La Matanza encontró al nuevo sospechoso del triple crimen narco de Florencio Varela, cometido en octubre de 2025.

Se trata de D.G, argentino, oriundo del Barrio Illia del Bajo Flores, el enclave central de la banda acusada de los femicidios. Su rol en la trama es inquietante: habría participado directamente en la captación y el asesinato de las víctimas, Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, sospechan investigadores.

PUBLICIDAD

El acusado no estaba prófugo, no estrictamente: la DDI matancera lo encontró ya estaba preso por robo a mano armada en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Cayó en marzo de este año, detenido por la fuerza porteña, luego de asaltar un supermercado a punta de pistola.

Así, será trasladado a la DDI de La Matanza y enfrentará finalmente su indagatoria, en una causa a cargo del juez federal Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi.

Brenda, Morena, Lara - La Matanza
Morena, Brenda y Lara, las tres víctimas del triple crimen

Godoy se suma a la nueva ola de detenidos por el caso, con Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo, capturados a comienzos de este mes.

PUBLICIDAD

Para la Justicia federal, los cuatro sospechosos -todos ellos argentinos- integraban, en mayor o menor medida, la banda de traficantes del Bajo Flores que protagonizó el caso, como posibles miembros o como un simple grupo de apoyo. Verónica Emilce Chieto, de 36 años, alias “Mamá Coca”, oriunda de Ezpeleta, zona de Quilmes, sin historia laboral registrada, es la mujer de Bernabé Mallón, “El Tío”, preso y procesado en la causa, un supuesto encargado de logística.

Eugenia Quispe está sospechada de ser una mula de droga vinculada a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados. Cayó en Florencio Varela; allí, le encontraron una supuesta carta de amor a “Pequeño J”, que nunca envió.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseDDI La MatanzaTriple crimen narcoFlorencio Varelaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una pareja de Rosario fue acusada de darle cocaína a su hijo de 5 años: ya tuvo tres internaciones por ingesta de droga

Pablo Ariel Bustos y Valeria Anahí Cinalli fueron llevados a audiencia imputativa por tentativa de homicidio. La fiscal los imputó por suministrar estupefacientes al niño, que se recupera tras la última hospitalización de hace doce días

Una pareja de Rosario fue acusada de darle cocaína a su hijo de 5 años: ya tuvo tres internaciones por ingesta de droga

Quedó libre por la nueva ley penal juvenil el asesino confeso de Santiago Urbani: los argumentos del juez para soltarlo 2 años antes

Alejandro Diego Flori resolvió que C.D.V. fuera excarcelado el mismo día en que entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país, que establece un máximo de 15 años de prisión

Quedó libre por la nueva ley penal juvenil el asesino confeso de Santiago Urbani: los argumentos del juez para soltarlo 2 años antes

Juicio por Loan: cinco testigos declararon sobre los rastrillajes, el hallazgo de celulares y la camioneta de dos de los imputados

Este jueves se desarrolló la vigésima novena audiencia del debate en Corrientes

Juicio por Loan: cinco testigos declararon sobre los rastrillajes, el hallazgo de celulares y la camioneta de dos de los imputados

La Justicia no pudo comprobar si Facundo Moyano violó la perimetral para encontrarse con Candela Arizaga

La conclusión se desprende del informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal porteño, luego de que la Policía Judicial realizara la investigación correspondiente

La Justicia no pudo comprobar si Facundo Moyano violó la perimetral para encontrarse con Candela Arizaga

“No hay conflicto”: Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga y cuestionó la investigación

El dirigente aseguró que la acusación en su contra es débil y solicitó a la Justicia que revisen las medidas restrictivas. En las últimas horas, su novia había pedido lo mismo

“No hay conflicto”: Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga y cuestionó la investigación

DEPORTES

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

TELESHOW

Peonía azul, acuarela y firma manuscrita: qué simbolizan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Peonía azul, acuarela y firma manuscrita: qué simbolizan los detalles de la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

Georgina Barbarossa habló tras el escándalo por el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Yo no la juzgo a Carmen”

Camila Galante enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: “¿Qué problema tenés conmigo?”

Hernán Drago recreó una foto de hace 20 años con sus hijos y sorprendió con el resultado

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Trabajo abre procesos sancionatorios tras hallar incumplimientos en jornadas nocturnas en El Salvador

El Ministerio de Trabajo abre procesos sancionatorios tras hallar incumplimientos en jornadas nocturnas en El Salvador

Panamá digitaliza completamente la evaluación de los estudios ambientales

Honduras: 14 autoridades electas no presentaron sus informes financieros ante el organismo de fiscalización electoral

“Solamente saqué los demonios”: Detienen a predicador extranjero por violencia sexual contra una joven hondureña

“Tom Cruise no es muy bueno en las entrevistas”: De Oprah y la Cienciología a ‘Misión: Imposible’