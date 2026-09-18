El gobierno de Axel Kicillof elevó a $10 millones la recompensa por información sobre Jorge Julio López

El anuncio oficial con el incremento de la recompensa

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A 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el gobierno bonaerense duplicó la recompensa para quienes aporten información sobre el paradero del testigo del denominado “circuito Camps”, que con su testimonio aportó a las investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado en la dictadura cívico-militar argentina (1976 y 1983).

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires elevó el monto de $5 millones a $10 millones para los que aporten datos fehacientes que permitan localizar a López, quien tendría 96 años, y avanzar en la identificación de los responsables de su desaparición forzada. Fue visto por última vez cuando salía de su vivienda en Los Hornos, localidad de La Plata.

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La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, bajo el expediente FLP N.° 509/2008, caratulado como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas”.

El 27 de octubre de 1976 López fue secuestrado por militares, sufrió la represión estatal, presenció la ejecución de varios de sus compañeros y recuperó la libertad el 25 de junio de 1979.

Jorge Julio López, testigo clave en los juicios de lesa humanidad

Treinta años después, tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, su declaración permitió señalar al excomisario Miguel Etchecolatz como su torturador y responsable de esos delitos. Reconstruyó ante los jueces su paso por el Pozo de Arana, uno de los centros clandestinos de detención por los que fue trasladado durante su cautiverio.

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En su declaración recordó los gritos de las víctimas antes de morir a manos de los represores. También expresó que, durante aquellas noches, “hubiese preferido que lo maten a seguir vivo”.

Nuevamente, López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando se realizaban los alegatos y la lectura del veredicto que condenó a Etchecolatz a prisión perpetua. Al cumplirse veinte años de la segunda desaparición forzada, la causa que la investiga, radicada en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, carece de todo tipo de avances reales.

Organizaciones sociales marcharon en La Plata a 13 años de la segunda desaparición del albañil Jorge Julio López (Télam)

El día en que ya no se supo más de López, el testigo del terror dictatorial tenía previsto asistir a la instancia definitoria del juicio en la sala de tribunal improvisada en el Palacio Municipal. Nada se sabe con certeza sobre las circunstancias de su secuestro ni tampoco la identidad de sus perpetradores.

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El genocida Miguel Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022, cuando purgaba una condena de prisión perpetua.

“Mi viejo dejó un legado que la gente lo reconoce y, como siempre digo y no quiero pecar de falta de humildad, yo soy el hijo de, no soy otra persona. El que hizo las cosas acá, el que tuvo el valor de ir a declarar fue mi viejo. Yo no hago nada más que tratar de llevar ese legado”, compartió hoy Rubén López, en declaraciones a radio La Cielo 103.5.

Esta tarde, a las 17 se realizará una marcha en la Plata desde Plaza Moreno, con rumbo a la Gobernación. Se reeditará el reclamo de Justicia con una consigna que sigue interpelando: “20 años sin López, ¿a qué te podés acostumbrar?”.

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Crédito: Horacio Paone

Cómo aportar información

Quienes tengan datos sobre Jorge Julio López pueden comunicarse al 0221 429-3015, escribir a profugos@mseg.gba.gov.ar o contactar a la Unidad Fiscal Federal de La Plata, ubicada en Avenida 7 N.º 943, oficina N.º 42, de La Plata. El teléfono es 0221 427-7014 y el correo electrónico, uavddhh-lpt@mpf.gov.ar.

También pueden presentarse ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de La Plata, Secretaría Penal N.º 3, situado en calle 8 entre 50 y 51 de La Plata.

El monto será distribuido solo entre quienes entreguen la información ante esas autoridades y manifiesten que actúan “motivados por el presente ofrecimiento”.