Crimen y Justicia

El gobierno de Axel Kicillof elevó a $10 millones la recompensa por información sobre Jorge Julio López

El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó el monto para quienes aporten información sobre el destino del testigo, desaparecido desde 2006 tras declarar en causas de lesa humanidad

Aumento de la recompensa que aporte información de la desaparicion de Jorge Julio Lopez
El anuncio oficial con el incremento de la recompensa
Guardar

A 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el gobierno bonaerense duplicó la recompensa para quienes aporten información sobre el paradero del testigo del denominado “circuito Camps”, que con su testimonio aportó a las investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado en la dictadura cívico-militar argentina (1976 y 1983).

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires elevó el monto de $5 millones a $10 millones para los que aporten datos fehacientes que permitan localizar a López, quien tendría 96 años, y avanzar en la identificación de los responsables de su desaparición forzada. Fue visto por última vez cuando salía de su vivienda en Los Hornos, localidad de La Plata.

PUBLICIDAD

La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, bajo el expediente FLP N.° 509/2008, caratulado como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas”.

El 27 de octubre de 1976 López fue secuestrado por militares, sufrió la represión estatal, presenció la ejecución de varios de sus compañeros y recuperó la libertad el 25 de junio de 1979.

Jorge Julio López, testigo clave en los juicios de lesa humanidad
Jorge Julio López, testigo clave en los juicios de lesa humanidad

Treinta años después, tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, su declaración permitió señalar al excomisario Miguel Etchecolatz como su torturador y responsable de esos delitos. Reconstruyó ante los jueces su paso por el Pozo de Arana, uno de los centros clandestinos de detención por los que fue trasladado durante su cautiverio.

PUBLICIDAD

En su declaración recordó los gritos de las víctimas antes de morir a manos de los represores. También expresó que, durante aquellas noches, “hubiese preferido que lo maten a seguir vivo”.

Nuevamente, López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando se realizaban los alegatos y la lectura del veredicto que condenó a Etchecolatz a prisión perpetua. Al cumplirse veinte años de la segunda desaparición forzada, la causa que la investiga, radicada en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, carece de todo tipo de avances reales.

Organizaciones sociales marcharon en La Plata a 13 años de la segunda desaparición del albañil Jorge Julio López (Télam)
Organizaciones sociales marcharon en La Plata a 13 años de la segunda desaparición del albañil Jorge Julio López (Télam)

El día en que ya no se supo más de López, el testigo del terror dictatorial tenía previsto asistir a la instancia definitoria del juicio en la sala de tribunal improvisada en el Palacio Municipal. Nada se sabe con certeza sobre las circunstancias de su secuestro ni tampoco la identidad de sus perpetradores.

El genocida Miguel Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022, cuando purgaba una condena de prisión perpetua.

“Mi viejo dejó un legado que la gente lo reconoce y, como siempre digo y no quiero pecar de falta de humildad, yo soy el hijo de, no soy otra persona. El que hizo las cosas acá, el que tuvo el valor de ir a declarar fue mi viejo. Yo no hago nada más que tratar de llevar ese legado”, compartió hoy Rubén López, en declaraciones a radio La Cielo 103.5.

Esta tarde, a las 17 se realizará una marcha en la Plata desde Plaza Moreno, con rumbo a la Gobernación. Se reeditará el reclamo de Justicia con una consigna que sigue interpelando: “20 años sin López, ¿a qué te podés acostumbrar?”.

Desaparecer en democracia- Jorge Julio López
Crédito: Horacio Paone

Cómo aportar información

Quienes tengan datos sobre Jorge Julio López pueden comunicarse al 0221 429-3015, escribir a profugos@mseg.gba.gov.ar o contactar a la Unidad Fiscal Federal de La Plata, ubicada en Avenida 7 N.º 943, oficina N.º 42, de La Plata. El teléfono es 0221 427-7014 y el correo electrónico, uavddhh-lpt@mpf.gov.ar.

También pueden presentarse ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de La Plata, Secretaría Penal N.º 3, situado en calle 8 entre 50 y 51 de La Plata.

El monto será distribuido solo entre quienes entreguen la información ante esas autoridades y manifiesten que actúan “motivados por el presente ofrecimiento”.

Temas Relacionados

Desaparición forzadaLa PlataCrímenes de lesa humanidadJorge Julio Lópezúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un carpintero le disparó en la cara a su socio mientras dormía y lo quiso ahorcar con un cable: le dictaron prisión preventiva

El intento de asesinato ocurrió en un taller de Chacarita. El acusado ingresó al lugar armado con un revólver calibre .22 y efectuó dos disparos a quemarropa que impactaron en el pómulo derecho del hombre. La víctima pidió auxilio a los gritos luego del ataque

Un carpintero le disparó en la cara a su socio mientras dormía y lo quiso ahorcar con un cable: le dictaron prisión preventiva

Detuvieron al ex manager de Callejero Fino por amenazar al cantante: tenía una condena por narco

Se trata de Carlos Mauricio Fernández, alias “Mauri”. La Policía Bonaerense lo capturó en un country de Escobar luego de que la figura de la música RKT lo acusó. La insólita cadena de beneficios de la Justicia federal que lo sacaron de la cárcel

Detuvieron al ex manager de Callejero Fino por amenazar al cantante: tenía una condena por narco

Indagarán hoy a “Tomate”, el nuevo detenido del triple crimen narco: su prontuario y su macabro rol en el caso

David Alberto Godoy, un delincuente del Bajo Flores, fue arrestado ayer en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde se encontraba detenido por robo. Mañana se cumple un año del hecho

Indagarán hoy a “Tomate”, el nuevo detenido del triple crimen narco: su prontuario y su macabro rol en el caso

Un hombre abusó sexualmente de cuatro hermanas en Río Negro y pedirán 20 años de prisión

La acusación sostuvo que el vínculo de confianza y la cantidad de víctimas deben pesar al momento de establecer la pena. Los jueces definirán en los próximos días una sentencia

Un hombre abusó sexualmente de cuatro hermanas en Río Negro y pedirán 20 años de prisión

La Policía del Chubut es la primera fuerza del país en diplomar a sus efectivos en prevención del suicidio

El programa incorporó herramientas para reconocer cambios de conducta, brindar una primera respuesta responsable y poner en marcha los protocolos de atención inmediata

La Policía del Chubut es la primera fuerza del país en diplomar a sus efectivos en prevención del suicidio

DEPORTES

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

Quiénes armaron la lista de 30 nominados al Balón de Oro y cómo se elegirá al ganador del trofeo en 2026: el peso clave del rendimiento en el Mundial

TELESHOW

El fuerte comunicado que emitió la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

El fuerte comunicado que emitió la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

Las vacaciones de Cami Homs junto a su hija Aitana en Estados Unidos: playa, compras y relax

Juan Otero se tatuó una frase viral de Nicole Neumann y sorprendió a la modelo: “No lo puedo creer”

Se filtró la lista de famosos invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

INFOBAE AMÉRICA

Una famosa compañía pagará USD 384,9 millones por un caso relacionado con fórmula infantil: ¿quién recibirá el dinero y qué pasa con los padres?

Una famosa compañía pagará USD 384,9 millones por un caso relacionado con fórmula infantil: ¿quién recibirá el dinero y qué pasa con los padres?

El exfutbolista Ronald Corrales de Costa Rica es vinculado con un secuestro ordenado por la banda de alias Pecho de Rata

Colegio Médico de Honduras mantiene las asambleas pese a pagos anunciados por Salud: estas son las demandas que siguen pendientes

El secretario general de la OEA propone una reunión de cancilleres para abordar la crisis en Nicaragua

El Ministerio Público lleva a juicio al exministro de Hacienda de República Dominicana por supuesta defraudación millonaria