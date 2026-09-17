Política

Pilar Ramírez negó una caída del consumo en los comercios porteños y habló de una posible alianza con el PRO

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura cuestionó el relevamiento sobre locales sin actividad y defendió un proyecto para agilizar habilitaciones

Pilar Ramírez, diputada y presidente de bloque LLA en la legislatura porteña, en Infobae en Vivo
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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, negó que exista un problema en el consumo minorista y defendió la política económica del presidente Javier Milei. Además, evitó dar definiciones sobre una posible alianza con el PRO para 2027 y una fórmula con Jorge Macri.

Durante su paso por Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora fue consultada por un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios que marcó un aumento del 4% en los inmuebles comerciales sin actividad frente al mismo período de 2025.

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Ramírez sostuvo que no conocía ese informe y contrapuso su experiencia en recorridas por los barrios porteños. “No sé, no conozco la estadística. Tendría que verla para entender si corresponde o no corresponde”, respondió ante la pregunta por el indicador.

Cuando fue consultada de forma directa si advertía un problema en el consumo minorista, la presidenta del bloque libertario respondió: “No veo un problema en el consumo minorista, no”.

La legisladora ubicó las demandas del sector en los controles y las restricciones administrativas. “Veo que los comerciantes en la ciudad de Buenos Aires, de los que se quejan y de lo que nosotros escuchamos, es que tienen trabas para abrir sus comercios”, afirmó.

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Como ejemplo, relató una recorrida reciente por la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, uno de los polos comerciales de indumentaria más grandes de la Ciudad. “Estuvimos el otro día en la calle Avellaneda, en Flores, que hay un polo comercial enorme”, contó.

Según Ramírez, los reclamos que recibió allí estuvieron vinculados con el traslado de compradores y con las inspecciones. “Los comerciantes se quejan de cosas que tienen que ver con la coyuntura de la ciudad, que los micros no pueden entrar y entonces no pueden venir de otras provincias a comprar o que les clausuran porque dejan mal una bolsa de basura”, señaló.

Retrato en acuarela de Jorge Macri y Pilar Ramírez sonriendo, con el Obelisco y un edificio neoclásico al fondo.
Existe una versión de que el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y a la legisladora Pilar Ramírez confluyan en una fórmula

Frente a la insistencia sobre la suba de los locales sin actividad, reiteró su lectura. “Bueno, yo veo otra cosa. Veo comerciantes a los que les va bien, que sí hay situaciones particulares, pero nosotros vemos una Argentina que está cambiando”, expresó.

La legisladora admitió que el estado de la actividad comercial forma parte de las preocupaciones de su espacio, aunque cuestionó que se reduzca la discusión a los niveles de consumo. “Obviamente nos preocupa, como nos preocupa todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

Ramírez fue consultada además por las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, en medio de versiones sobre posibles acuerdos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La legisladora confirmó que existen contactos, pero pidió no adelantar una definición.

“Sí, se están dando. Sí, claro que sí, obviamente”, respondió sobre las charlas entre ambos espacios. Luego remarcó que el año debe estar centrado en la gestión y en la agenda legislativa.

“Falta todavía. Me parece que este sigue siendo un año de gestión, sigue siendo un año en el que tenemos que trabajar”, sostuvo. Para la presidenta del bloque libertario, una eventual alianza debe definirse primero por sus objetivos y no por los nombres que puedan integrarla.

La posibilidad de una fórmula entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Ramírez también fue parte de la entrevista. La dirigente evitó pronunciarse sobre esa hipótesis: “No, no vamos a entrar en casting ahora, falta un montón”.

En esa línea, pidió postergar cualquier discusión sobre postulaciones. “Primero pongámonos de acuerdo en el para qué y después, en todo caso, pensamos, hablamos de nombres”, expresó.

Ramírez diferenció las conversaciones electorales de la posición legislativa de su bloque frente a la administración porteña. “Nosotros primero somos una oposición constructiva. No vamos a destruir nada ni vamos a confrontar por confrontar”, aseguró.

La legisladora aclaró que La Libertad Avanza acompañará las medidas con las que coincida, aunque mantendrá sus cuestionamientos cuando considere que la gestión de Jorge Macri se aparta de las prioridades de su espacio. “Nosotros no somos el PRO, nosotros somos La Libertad Avanza”, afirmó.

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