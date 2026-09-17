Pidió un envío por una aplicación, el conductor retiró el paquete y luego canceló el viaje: “Lamentablemente, te tengo que decir que te robaron”

La denuncia penal sostiene que el chofer no registró en la aplicación la recepción del paquete antes de cancelar el traslado

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Un joven denunció la desaparición de unas botas valuadas en $400.000 después de solicitar un envío por una aplicación de transporte en Buenos Aires. El hecho sucedió el 25 de julio cuando un conductor retiró el paquete, canceló el viaje y no entregó la compra en el destino indicado.

El denunciante presentó una denuncia penal y llevó el caso a Defensa del Consumidor. Reunió registros de la aplicación, imágenes de cámaras de seguridad y datos del pedido para reconstruir el recorrido del paquete.

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La denuncia sostiene que el conductor retiró la bolsa en un edificio, pero no registró esa acción en la aplicación. Luego canceló el traslado y el sistema asignó otro chofer. El usuario afirma que no logró recuperar las botas ni obtuvo una respuesta concreta sobre el producto.

Cómo ocurrió la desaparición del paquete

El joven compró las botas para su novia en un comercio de la Ciudad. Como no contaba con seguridad en su vivienda, eligió que el pedido llegara a la casa de su familia.

El edificio contaba con un sistema de seguridad para recibir y entregar paquetes. Desde allí le avisaron al joven que una persona había retirado una bolsa a su nombre.

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Después de recibir ese aviso, el denunciante pidió un viaje con retiro de paquetes por Uber. La aplicación le asignó un conductor para buscar la compra y llevarla a otra dirección.

Un joven denunció en Buenos Aires la desaparición de unas botas de $400.000 tras pedir un envío por una aplicación de transporte crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El sistema de seguridad verificó la identidad de quien tomó el paquete. Según el relato, esa información coincidió con los datos que la aplicación mostró sobre el conductor asignado.

Las cámaras del edificio registraron la salida de un joven con una bolsa del comercio. El denunciante incorporó esas imágenes a la presentación judicial.

El pedido no siguió el recorrido previsto. El conductor retiró el paquete, pero no confirmó la recepción dentro de la aplicación, según la denuncia.

El viaje se canceló después del retiro

El denunciante advirtió que el vehículo se alejaba del edificio donde había retirado la compra. La plataforma todavía no indicaba que el chofer tuviera el paquete en su poder.

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Poco después, el conductor canceló el viaje. La aplicación asignó a otro chofer para completar el traslado, pero el paquete ya no estaba disponible en el punto de retiro.

El joven contactó al segundo conductor para conocer qué había pasado. Según relató, ese chofer le advirtió que podía tratarse de un robo y que tendría dificultades para obtener una respuesta de la aplicación.

El conductor retiró el paquete en un edificio, canceló el viaje y el envío perdió el seguimiento dentro de la aplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lamentablemente, te tengo que decir que te robaron”, le habría dicho el segundo conductor, de acuerdo con el testimonio expuesto. El joven inició reclamos ante la empresa y buscó comunicarse con el primer chofer.

El denunciante afirmó que la aplicación le devolvió el valor del viaje cancelado. No recibió una compensación por el precio de las botas, según explicó durante la presentación del caso.

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La secuencia dejó al usuario sin información sobre la ubicación del producto. También cuestionó el sistema que permite cancelar un traslado después del retiro de un paquete.

Las pruebas que presentó el joven

La denuncia penal incluye los registros del pedido realizado en la aplicación. También contiene las imágenes de seguridad del edificio y la constancia del retiro del paquete.

El joven pidió acceso a las cámaras que mostraron la llegada y salida del vehículo. Las grabaciones registraron una moto vinculada con el retiro, aunque no permitieron leer la patente.

Según el denunciante, el edificio verificó el rostro y el documento de la persona que retiró la bolsa. Esos datos formaron parte de las pruebas que presentó ante la fiscalía.

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El usuario afirmó que la aplicación solo devolvió el valor del viaje cancelado y no compensó el precio de las botas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso también sumó un audio que llegó después de que el joven difundiera lo ocurrido en redes sociales. Una persona afirmó que había visto botas con características similares ofrecidas a la venta.

La voz describió unas botas bucaneras marrones, talle 36. “Vi las botas también”, afirmó la persona en el audio compartido por el denunciante.

Esa persona aseguró que un hombre, incorporado hacía poco a un grupo de amigos, le había ofrecido el calzado. El audio no identificó al supuesto vendedor ni aportó detalles sobre una venta concreta.

“Muchos más que roban paquetes” perjudican a quienes trabajan jornadas largas, sostuvo esa voz. El mensaje buscó diferenciar la conducta denunciada del trabajo de otros repartidores.

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El reclamo contra la aplicación y los controles

El joven cuestionó la respuesta de la aplicación de viajes ante la denuncia. Planteó que la plataforma cuenta con datos de los conductores que prestan servicios mediante la aplicación.

Según su reclamo, esos registros deberían permitir una revisión del caso. El denunciante señaló que aportó información sobre el pedido, el retiro y la identidad verificada en el edificio.

También sostuvo que tuvo que realizar su propia búsqueda de pruebas. Pidió videos, revisó los registros del viaje y presentó la documentación ante la Justicia.

El usuario llevó además el expediente a Defensa del Consumidor. Busca que la empresa responda por la desaparición de las botas y por el mecanismo de atención ante este tipo de denuncias.

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El caso sumó registros de la aplicación, videos, constancias del retiro y un audio sobre unas botas similares ofrecidas a la venta (Captura de video)

El caso plantea una alerta para quienes usan aplicaciones para enviar paquetes. El denunciante remarcó que el conductor puede retirar un producto sin dejar constancia en el sistema.

Si el chofer cancela el traslado después, el usuario puede perder el seguimiento del envío. La plataforma puede asignar otro conductor, aunque el paquete ya no permanezca en el lugar de retiro.

El comercio entregó otro par de botas

El comercio donde compró las botas conoció el caso después de que el joven difundiera la denuncia en redes sociales. Y le entregó otro par de botas para reemplazar la compra que no llegó al destino previsto.

Esa decisión permitió que el joven recibiera el producto que había adquirido para su novia. La reposición no modificó la denuncia por el paquete original ni los reclamos contra el conductor y la aplicación.

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El joven mantiene la presentación penal y el reclamo ante Defensa del Consumidor. Solicita una respuesta sobre la desaparición del paquete y sobre el seguimiento de los conductores denunciados dentro de la aplicación.

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