El rating de la final de Gran Hermano: cuánto midió la definición entre Sol Abraham y Yipio

Con una adaptación del poema del escritor argentina en la voz de Santiago del Moro comenzó la gala final (Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

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La final de Gran Hermano Generación Dorada cerró la edición 2026 con Sol Abraham como ganadora y con una audiencia que lideró la noche de Telefe. La definición frente a Gisela “Yipio” Pintos reunió más de 30 millones de votos y llegó a su mayor medición cuando Santiago del Moro reveló el resultado.

El desenlace se produjo el miércoles 16 de septiembre, luego de más de 200 días de convivencia y aislamiento. Aunque la gala quedó por debajo de las finales de ciclos anteriores, el programa se impuso con distancia sobre el resto de la televisión abierta en su horario.

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La final lideró su franja con una audiencia que osciló entre 11 y 13,5 puntos, según las distintas instancias de la noche. El instante decisivo alcanzó 13,3 puntos al conocerse a la ganadora y superó con amplitud a Otro día perdido, de El Trece, que marcaba 5,5 puntos.

A las 22.50, cuando el ciclo conducido por Santiago del Moro comenzaba, se situó el arranque cerca de los 12 puntos, después del adelanto de MasterChef Celebrity que Telefe utilizó como antesala para la gala.

Así fue el comienzo de la gala definitoria entrea Yipio y Sol Abraham (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

El programa mantuvo el liderazgo durante toda la noche. Los datos describen una definición con un piso cercano a los 11 puntos y con picos de entre 13 y 13,5 puntos, según las cifras difundidas por cuentas dedicadas al seguimiento de la audiencia televisiva.

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Después de más de siete meses dentro de la casa, Sol Abraham se impuso en el duelo final ante Yipio, con el 51,8% de los votos. Del Moro anunció durante la gala que la competencia reunió 30.185.802 sufragios solo en esa definición, una cifra que el envío presentó como récord absoluto en la trayectoria del formato en la Argentina.

La última instancia tuvo una particularidad: por primera vez, las finalistas fueron únicamente mujeres. Siete concursantes llegaron con posibilidades de quedarse con el premio, pero las eliminaciones por decisión del público redujeron el grupo hasta el cara a cara entre Sol y Yipio.

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Antes del resultado, ambas hablaron con el conductor sobre lo que había representado el ciclo. Sol afirmó: “Para mí esta experiencia fue hermosa, gracias a la gente que está afuera apoyando. Gracias a Gran Hermano por darme esa oportunidad. Traté de dar lo mejor de mí para estar a la altura”.

Conmovida hasta las lágrimas, la jugadora se despidió del reality show como la gran vencedora de Generación Dorada

Yipio también se dirigió al público y a la producción. “Gracias a la gente que viene bancando esta locura, gracias por dejarme aprender jugando y aceptarme en todos mis estados. Las dos queremos ganar y pase lo que pase me llevo una experiencia hermosa”, expresó. Durante esas intervenciones, la medición rondaba los 13 puntos.

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Tras el anuncio, Yipio dejó sola a Sol Abraham en la casa, quien recorrió algunos rincones, agradeció a quienes la acompañaron con sus votos y lloró en más de una ocasión. Luego apagó las luces de la casa y se despidió desde la puerta de entrada.

La gala había comenzado con un video dedicado a las finalistas. El envío utilizó el poema “Ajedrez”, de Jorge Luis Borges, y mostró a ambas participantes bajo las figuras de una reina blanca y una reina negra.

La despedida de Sol cerró una edición que reunió a 43 participantes, número que incluyó los ingresos iniciales, los repechajes, los Golden Tickets y los reemplazos que se produjeron durante el desarrollo del concurso.

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Marianela Mirra y Diego, en una recordada definición de Gran Hermano, con 39.1 puntos de rating

Cabe recordar que Sol fue expulsada por “el Big” y luego volvió a la competencia mediante un Golden Ticket. Ese regreso extendió su recorrido dentro de una edición que modificó sus reglas de forma frecuente y sumó participantes por diferentes mecanismos.

Del otro lado, Yipio dejó la casa cuando su madre debió ser operada de forma sorpresiva. Más tarde regresó gracias al voto del público en el repechaje. Durante la temporada, sus detractores la calificaron como una “planta” y cuestionaron su participación en el juego.

La final lideró la noche de la pantalla chica, pero las cifras quedaron por debajo de las obtenidas por anteriores definiciones del programa. Por caso, es de destacar los 28,6 puntos que alcanzó la edición ganada por Marcos Ginocchio, la más elevada desde que el reality retornó a la pantalla en 2022.

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Marcos deja la casa de Gran Hermano como ganador del reality

La temporada de Bautista Mascia había llegado a 20,9 puntos. La edición anterior, ganada por Santiago Algorta, había conseguido 17,4. Frente a esos antecedentes, la definición de Sol Abraham se ubicó por debajo de los registros que habían acompañado al programa en ciclos recientes.

Pese a esa baja frente a otros años, el ciclo cerró con un promedio de 11,9 puntos de audiencia y 61,33% de participación de pantalla. Por lo que se ubica, junto con MasterChef Celebrity, entre los pocos programas de 2026 que alcanzaron mediciones de dos dígitos.

Durante el programa, Santiago del Moro anunció que más de 20 mil personas ya se anotaron para la próxima temporada de Gran Hermano que no lo tendrá a él como protagonista.

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