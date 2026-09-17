Contrabandeaban celulares ocultos dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería en Formosa

Una inspección sobre la Ruta Nacional 11 en General Lucio V. Mansilla permitió hallar 12 teléfonos móviles de presunto contrabando ocultos en peluches. (El Comercial)

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Una inspección de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 11 derivó en el hallazgo de 12 teléfonos móviles de presunto contrabando ocultos dentro de juguetes de felpa. El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 1.103, en la localidad de General Lucio V. Mansilla, provincia de Formosa, según la información proporcionada sobre el operativo.

El vehículo era ocupado por una pareja cuando fue detenido por integrantes de la Sección Puerto Velaz, dependiente del Escuadrón 15 Bajo Paraguay. Durante la revisión de la documentación, los efectivos advirtieron una situación que motivó una inspección más detallada del equipaje transportado.

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Según informó el portal del diario El Comercial, la mujer que viajaba como acompañante presentaba signos de nerviosismo y llevaba una bolsa con peluches. De acuerdo con los datos aportados, los agentes detectaron en los peluches contornos irregulares que resultaban llamativos al manipularlos. Esa particularidad impulsó la requisa de los objetos.

Al advertir irregularidades en la forma de los peluches, los efectivos sometieron los objetos a un equipo de rayos X. El análisis permitió confirmar que en su interior había dispositivos electrónicos.

El resultado de ese control determinó que el hallazgo de 12 teléfonos móviles ocultos en los juguetes. La intervención fue realizada por personal de la Sección Puerto Velaz del Escuadrón 15 Bajo Paraguay. El operativo se encuadró en las tareas de control vehicular que despliega la fuerza en esa zona de Formosa.

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Luego del hallazgo, la Unidad Fiscal de Formosa dispuso la incautación de los celulares. La medida se adoptó por una presunta infracción a la Ley 22.415, conocida como Código Aduanero.Además, la Fiscalía ordenó dar intervención a personal de ARCA – Formosa.

La revisión del equipaje se profundizó cuando los efectivos detectaron nerviosismo en la acompañante y contornos irregulares en los juguetes de felpa (El Comercial)

A finales del mes de agosto, Gendarmería Nacional incautó más de 700 kilos de hojas de coca y 24 mil atados de cigarrillos que eran transportados de contrabando en Orán, provincia de Salta.

El procedimiento se inició cuando dos camionetas intentaron eludir el control dispuesto por la fuerza sobre la traza provincial. Según la información oficial, esto motivó la inmediata reacción de los efectivos desplegados en el lugar. La situación activó protocolos de seguimiento, permitiendo en primera instancia localizar una de las camionetas, una Toyota Hilux, en el interior de una finca cercana.

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De acuerdo con lo informado por el portal de La Gaceta, en el interior de la camioneta Toyota se encontraba un ocupante y una carga compuesta por 17.300 atados de cigarrillos de origen extranjero. El hallazgo resultó relevante para los investigadores, ya que la mercadería no contaba con la documentación aduanera correspondiente y se presume que su ingreso al país se realizó en infracción a la Ley 22.415, conocida como “Código Aduanero”.

A unos tres kilómetros del primer hallazgo, los gendarmes localizaron la segunda camioneta involucrada, una Chevrolet S10. El vehículo, que presentaba signos de colisión, había sido abandonado por sus ocupantes. Al inspeccionar su interior, los agentes encontraron 430 kilos de hojas de coca en estado natural.

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En un procedimiento independiente, realizado por efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, se registró un nuevo intento de ocultar mercadería ilegal bajo materiales de descarte. El operativo tuvo lugar sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34 y se centró en una camioneta Chevrolet D-20 ocupada por dos ciudadanos mayores de edad.