“¡Qué orgullo!”, las emotivas palabras de José María Muscari por el logro de su hijo Lucio rumbo a su gran sueño

Desde el aeródromo, José María Muscari muestra con orgullo el momento en que Lucio, su hijo, recibe los documentos que certifican que cumplió sus clases como piloto (Video: Instagram)

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José María Muscari celebró un logro que marca un paso central en el sueño de su hijo Lucio: aprobó los exámenes teórico y práctico y se recibió de piloto privado. Con fotos de la celebración y un video de su reacción, el director expresó: “Piloto privado, qué orgullo”.

“MI hijo el PILOTO @lucio_muscariok”, escribió Muscari junto al carrusel. En las imágenes, Lucio posa sonriente después de rendir y recibe el afecto de quienes lo acompañaron durante la jornada. También hay postales con su instructora y con autoridades de la escuela de vuelo donde cursa.

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El artista puso el foco en el resultado de las evaluaciones y en el camino que eligió su hijo. “Mi hijo querido acaba de aprobar su examen teórico y práctico y es PILOTO PRIVADO el primer tramo de su sueño para convertirse en piloto comercial”, expresó.

La publicación reúne fotos de Lucio con su tío Beto, presente para acompañarlo, y con Mia, quien viajó desde Corrientes para estar a su lado. Muscari destacó la alegría del joven y el orgullo que sintió ante la noticia. “Miren su alegría y mi orgullo en las fotos”, señaló.

El joven se recibió de piloto privado y el director teatral lo acompaño en el día tan especial (Instagram)

En el video que acompañó el posteo, el director registra el momento de la celebración. Más adelante, suma otra frase que resume el motivo del festejo: “Recibidísimo como piloto privado”.

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Muscari dedicó también unas líneas a las personas que acompañan a Lucio durante su formación. De esa manera, sostuvo que estudia en una escuela “en donde no solo son serios y rigurosos en lo suyo sino que además desborda de calidad humana”. En las imágenes, el joven comparte el momento con su instructora y con directivos del lugar.

El mensaje cerró con una reflexión personal del director sobre el vínculo con su hijo. “Qué lindo es tener un hijo como el que tengo con que la vida me premió”, escribió. Luego extendió la celebración a quienes siguen sus publicaciones: “LES DESEO Y LES COMPARTO ESTA FELICIDAD HERMOSA QUE ES ACOMPAÑAR A CUMPLIR SUEÑOS A LA GENTE QUE AMAMOS”.

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La licencia de piloto privado llegó meses después de un episodio que anticipó la vocación de Lucio. En marzo de 2026, cuando cumplió 18 años, Muscari organizó para él un vuelo en avioneta como regalo de cumpleaños. El joven viajó junto a su padre y a su tío Beto, mientras una instructora estuvo a cargo de la experiencia.

La publicación de José María Muscari mostró la celebración por el logro de Lucio con fotos, un video y mensajes de orgullo.

Las imágenes de esa jornada mostraron a Lucio dentro de la cabina, con auriculares y frente a los comandos de la aeronave. Antes del despegue, una instructora le propuso realizar el vuelo. “Estaría increíble, sí”, respondió él. Ante la confirmación, preguntó sorprendido: “¿Ahora?”. Muscari intervino con humor: “Pero por favor, que maneje ella”.

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El director definió aquella experiencia como una señal del rumbo profesional que Lucio buscaba. “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera”, escribió entonces. El regalo acompañó la celebración de la mayoría de edad del joven, que incluyó una cena familiar y el apoyo de personas cercanas.

Cabe recordar que Lucio llegó a la vida de Muscari a través de un proceso de adopción. Lucio vivía en Corrientes y tenía 14 años cuando leyó los legajos de quienes se postularon para adoptarlo.

Esa experiencia dio origen a Lucio y yo, la obra teatral escrita y dirigida por Muscari, que repasa aspectos de la adopción y de la convivencia entre padre e hijo. Lucio participó con aportes al proyecto y acompañó los ensayos. Ahora, mientras la obra recupera parte de esa historia familiar, el joven suma la licencia de piloto privado como un nuevo paso hacia su meta profesional.

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