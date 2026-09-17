Guatemala

Guatemala implementará un plan de emergencia y prevé asistencia para 1 millón 212 mil 178 familias hasta diciembre

La respuesta oficial ante la canícula prolongada entregará alimentos que cubrirán cerca del 73% de los requerimientos calóricos mensuales de hogares de cinco personas, mientras coordina la distribución con autoridades locales y el Ministerio de Agricultura

Sobrevivir a la sequía, las imágenes de agricultores que perdieron cultivos tras fuertes sequias en Guatemala
La reducción de las lluvias ya afecta la producción de maíz y frijol en el corredor seco y activó una respuesta estatal de cuatro etapas y cinco ejes. (EFE)
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El presidente BernardoArévalo anunció un plan de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por el déficit de lluvias y la prolongada canícula en Guatemala.

La estrategia, presentada el 16 de septiembre en la conferencia de prensa La Ronda, combina asistencia inmediata, protección de cultivos y medidas para reducir la exposición de las comunidades a futuras sequías.

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Infografía con el mapa de Guatemala en colores naranja y verde, acompañada por ilustraciones de cultivos, ganado e íconos informativos.
Un mapa del Ministerio de Agricultura de Guatemala detalla los doce departamentos bajo alerta agroclimática por temperaturas superiores a 35 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno identificó Q500 millones (USD 65,5 millones) para comprar alimentos destinados a los hogares más vulnerables mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, precisó que los recursos serán gestionados por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred), y que la mayor parte de las entregas se concentrará en noviembre y diciembre.

Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un plan de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por el déficit de lluvias y la canícula.
La reducción de las lluvias ya afecta la producción de maíz y frijol en el corredor seco y activó una respuesta estatal de cuatro etapas y cinco ejes. (Gobierno de Guatemala)

Más de un millón de hogares incluidos en la asistencia

La ayuda alcanzará a 1 millón 212 mil 178 familias entre septiembre y diciembre. El programa prevé atender a 134.121 hogares en septiembre, 162.766 en octubre, 496.912 en noviembre y 418.379 en diciembre.

Cada familia recibirá una bolsa con 45,4 kg de maíz (100 libras), 13,6 kg de frijol (30 libras) y 4,5 kg de arroz (10 libras). Esa cantidad cubrirá aproximadamente el 73% de las necesidades calóricas mensuales de un hogar de cinco integrantes y se espera que alcance para un mes.

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La distribución será escalonada y se coordinará con el Ministerio de Agricultura, los gobiernos departamentales y las autoridades municipales. La selección de beneficiarios tomará en cuenta indicadores de seguridad alimentaria, pérdidas de cosechas y pronósticos de lluvia, con participación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un plan de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por el déficit de lluvias y la canícula.
El Gobierno de Guatemala informó sobre un plan de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por el déficit de lluvias y la canícula. (Gobierno de Guatemala)

La reducción de las precipitaciones ya afecta la producción de maíz y frijol en el corredor seco y otras regiones vulnerables. Pinto explicó que la respuesta estatal tendrá cuatro etapas y cinco ejes para activar recursos financieros, coordinar a las instituciones y establecer un mecanismo permanente ante una eventual confirmación del fenómeno de El Niño.

Granos sin arancel, seguros agrícolas y obras de agua

El Ejecutivo liberó cuatro contingentes de granos básicos sin arancel para facilitar el ingreso de maíz y frijol al país. La medida busca mantener el abastecimiento y evitar aumentos especulativos de precios tras las pérdidas agrícolas vinculadas a la sequía.

El plan también contempla vigilancia sobre los precios, la oferta de alimentos, los casos de nutrición aguda y la calidad del agua en los municipios priorizados. El Gobierno buscará ampliar la capacidad logística con apoyo del sector privado, la cooperación internacional, las alcaldías y otras entidades municipales.

Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un plan de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por el déficit de lluvias y la canícula.
La asistencia alimentaria alcanzará a 1.212.178 familias entre septiembre y diciembre con entregas concentradas en noviembre y diciembre, dijo el Ministro de Agricultura, Abelardo Pinto. (Gobierno de Guatemala)

En los municipios con mayores niveles de pobreza, se está completando el Registro Social de Hogares y se ampliará la recopilación de datos en el corredor seco. La información permitirá identificar a las personas afectadas y orientar la asistencia alimentaria, las transferencias monetarias condicionadas del bono social y las intervenciones en sistemas de agua.

Las medidas incluyen un seguro agrícola y compensaciones por pérdidas de cosechas. A mediano plazo, el Gobierno prevé mantener listo un bono de emergencia, ampliar la cobertura de transferencias monetarias y promover la recuperación productiva mediante biofábricas y sistemas de riego.

Bernardo Arévalo anunció en Guatemala un plan de emergencia para garantizar alimentos a las familias afectadas por el déficit de lluvias y la canícula.
El plan incluye seguro agrícola, compensaciones por pérdidas de cosechas, transferencias monetarias, sistemas de riego y obras de agua para enfrentar futuras sequías. (Gobierno de Guatemala)

A largo plazo, la estrategia incorpora el manejo sostenible de suelos y agua mediante el sistema Keyline, un método de diseño del terreno para captar y distribuir mejor el agua de lluvia, además de mesas técnicas agroclimáticas y transformaciones en la producción agrícola.

Las comunidades de El Jícaro enfrentan el deterioro de sus condiciones de vida por la falta de cosechas y el agotamiento del agua en los pozos.

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