Jamaica gana peso como destino de cubanos ante el aumento de solicitudes de residencia

Jamaica registró un aumento del 60% en las aprobaciones de residencia temporal para ciudadanos cubanos en los últimos cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jamaica registró un aumento del 60% en las aprobaciones de residencia temporal para ciudadanos cubanos durante los últimos cinco años, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida en Cuba, de acuerdo con la información de The Sunday Gleaner.

Los datos de la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía de Jamaica (PICA, por sus siglas en inglés) indican que los permisos de residencia temporal otorgados a cubanos subieron de 374 en el ejercicio fiscal 2021-2022 a 601 en 2025-2026, según informó el citado medio. La cifra refleja una tendencia que, aunque tuvo oscilaciones anuales, consolidó a dicha nación como uno de los destinos para quienes salen de Cuba.

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La serie anual registró 435 permisos en 2022-2023, 297 en 2023-2024 y 421 en 2024-2025. El incremento también se observó en el conjunto de categorías vinculadas a las prórrogas de estadía. Allí se incluyen la residencia temporal, los permisos y exenciones de trabajo, la residencia permanente y el desembarco incondicional. El total pasó de 940 a 1,214 casos en el mismo lapso.

La residencia temporal permite a extranjeros vivir legalmente en el país por un período limitado y bajo fundamentos determinados, como empleo, estudios, matrimonio con un ciudadano jamaicano o vínculo de dependencia con un residente legal. PICA no detalló cuáles fueron los motivos específicos de las solicitudes cubanas, bajo el argumento de que esa información podría identificar a personas concretas y está protegida por la legislación de acceso a la información.

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Los permisos de residencia temporal para cubanos en Jamaica subieron de 374 en 2021-2022 a 601 en 2025-2026, según datos de PICA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PICA informó que tres cubanos solicitaron estatus de refugiado en 2025 y otros cuatro presentaron pedidos desde el comienzo de 2026. Al mismo tiempo, 12 ciudadanos cubanos fueron deportados el año pasado: 11 por ingreso ilegal y uno por exceder el plazo autorizado de permanencia.

Desde enero de este año, las deportaciones alcanzaron a nueve personas, de acuerdo con los datos obtenidos por el diario jamaicano a través de la Ley de Acceso a la Información.

PICA sostuvo que debe conciliar el derecho público a conocer documentos oficiales con la obligación de preservar los datos personales de los solicitantes. La entidad remarcó que la normativa jamaicana contempla excepciones para impedir la divulgación injustificada de asuntos privados.

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El flujo de cubanos ocurre mientras la isla atraviesa dificultades vinculadas a apagones, falta de combustible, escasez de alimentos y problemas para acceder a medicamentos.

La migración de cubanos a Jamaica crece en un contexto de apagones, escasez de alimentos, falta de combustible y problemas para acceder a medicamentos en Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Una comunidad que mantiene vínculos con familiares en Cuba

La experiencia de Rachel Martínez, una cubana de 36 años que reside en Kingston desde 2016, muestra parte de la dinámica que acompaña a esta migración. Formada en Derecho en Cuba y hoy empleada en el sector hotelero, obtuvo la ciudadanía jamaicana tras establecerse en el país.

Martínez, cuyos abuelos paternos eran jamaicanos y se habían instalado en el oeste de Cuba en la década de 1930, afirmó que su decisión de permanecer fuera de su país se fortaleció después de una visita realizada a fines de 2024. Según contó a The Sunday Gleaner, encontró una población envejecida, con servicios sanitarios deteriorados y escasas horas de suministro eléctrico.

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Rachel Martínez vive en Kingston, envía insumos médicos a sus padres y evalúa llevarlos con ella tras ver hospitales deteriorados, pocas horas de electricidad y serias carencias básicas en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer explicó que utiliza grupos de WhatsApp integrados por cubanos residentes en Jamaica para enviar insumos médicos a sus padres. Entre los artículos que procura remitir figuran agujas, algodón y bolsas para catéteres. También recurre a empresas de mensajería radicadas en Miami.

Su madre sobrevivió a un cáncer y su padre se recupera de un accidente cerebrovascular que sufrió hace un año. Martínez afirmó que paga atención en un hospital privado de Cuba para sus padres y que evalúa trasladarlos a Jamaica ante las dificultades para conseguir medicamentos, alimentos y fuentes alternativas de energía.