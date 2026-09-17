Dos hombres fueron atrapados luego de protagonizar una pelea en plena vía pública e intentar huir de la Policía

Dos hombres fueron demorados tras una gresca en la vía pública que derivó en una persecución por viviendas de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. (Policía Provincia de Jujuy)

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Dos hombres fueron demorados luego de que una pelea en la vía pública derivara en una persecución por viviendas de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas, que acudieron tras recibir un aviso sobre disturbios en el sector.

La intervención policial comenzó en la calle Soldado Luna, donde se había informado la presencia de personas involucradas en una pelea. Según los datos proporcionados, al advertir el arribo de los uniformados, los involucrados abandonaron el lugar inicial e ingresaron a una vivienda con el objetivo de evitar ser identificados.

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La secuencia continuó por los fondos de propiedades cercanas. Según informó el portal Jujuy al Momento, el episodio generó preocupación entre residentes del área, de acuerdo con las denuncias y testimonios recibidos posteriormente en sede policial. Los vecinos expresaron malestar por hechos de alteración del orden y por situaciones que, según manifestaron, afectan la tranquilidad de la zona.

El desplazamiento por propiedades privadas obligó a los agentes a realizar un seguimiento dentro de los terrenos afectados. La actuación se llevó adelante con autorización de los propietarios.

Con ese consentimiento, los policías ingresaron a los inmuebles y rodearon a los hombres que intentaban escapar. Finalmente, concretaron la demora de ambos y dieron por finalizada la persecución en el sector.

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Tras la aprehensión, los dos hombres fueron trasladados a la Seccional Nº 33. Allí, quedaron alojados a disposición de la Justicia, que deberá definir los pasos procesales que correspondan a partir de las actuaciones policiales y las presentaciones recibidas.

En la dependencia se tomaron denuncias y declaraciones de vecinos del barrio. Esos testimonios formarán parte de los elementos que se incorporen al expediente vinculado con el episodio registrado en la calle Soldado Luna.

Los hombres involucrados en la pelea en Jujuy ingresaron a una vivienda e intentaron escapar por patios de inmuebles colindantes.

A fines del mes pasado, un episodio de violencia alteró la madrugada en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Una discusión escaló en gravedad hasta terminar con un hombre de 36 años apuñalado y tres detenidos.

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El hecho tuvo lugar en calle Juan Islas al 1500, en la zona oeste de la ciudad, donde las autoridades aún intentan esclarecer el origen y desarrollo de la confrontación.

Vecinos del sector alertaron sobre disturbios en la vía pública cerca de la 1 de la mañana, cuando la calma habitual del barrio se vio interrumpida por gritos y movimientos inusuales. Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir el aviso y encontraron a un hombre herido con lesiones provocadas por un arma blanca, lo que motivó su inmediato traslado al Hospital San Antonio de Padua.

El personal médico del hospital confirmó que la víctima ingresó con heridas compatibles con un ataque a cuchillazos. Los profesionales de guardia brindaron las primeras atenciones y lograron estabilizar su estado, aunque permanece internado bajo observación.

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De acuerdo con la información, la agresión se produjo en el marco de una discusión cuya causa es motivo de investigación. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona tras asistir al herido y, en el marco del procedimiento, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Según indicaron fuentes policiales, los detenidos permanecen bajo custodia mientras se determina el grado de participación de cada uno en el episodio. La Fiscalía interviniente trabaja en la recolección de testimonios y análisis de pruebas para esclarecer cómo se originó la pelea y en qué circunstancias exactas se produjo la agresión.

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Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento se habría iniciado por una discusión verbal que escaló hasta derivar en una pelea física. No obstante, los investigadores no descartan otras hipótesis y aguardan los resultados de las entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de seguridad del sector.

Los efectivos policiales procedieron al secuestro de elementos que podrían tener vinculación con el ataque, entre ellos un cuchillo que será peritado en las próximas horas. Los tres aprehendidos fueron trasladados a sede policial y se les notificó de su situación procesal, en tanto el caso fue caratulado inicialmente como lesiones graves.

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El Ministerio Público Fiscal dispuso medidas para preservar la escena y evitar la alteración de pruebas. Se espera que este miércoles los detenidos sean indagados para avanzar en la determinación de sus roles en el incidente. La calificación legal del hecho podría modificarse, según la evolución del estado de salud de la víctima y el avance de la investigación.