Aeropuerto de Tocumen en Panamá movilizó más de 15.8 millones de pasajeros hasta agosto

Durante agosto, el 74% del tráfico correspondió a pasajeros que utilizaron Tocumen para realizar conexiones internacionales, equivalente a más de 1,5 millones de viajeros. REUTERS / Erick Marciscano

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 15,855,759 pasajeros entre enero y agosto de 2026, lo que representó un crecimiento de 15% frente al mismo periodo del año anterior. El resultado mantiene a la principal terminal aérea panameña como uno de los centros de conexión más importantes de América Latina.

La cifra aumenta hasta 15,953,929 viajeros cuando se incorporan los infantes menores de dos años, que comenzaron a incluirse formalmente en el modelo estadístico del aeropuerto desde enero de 2026. Al aplicar esta nueva medición, el crecimiento acumulado también se mantiene en 15% frente a los primeros ocho meses de 2025.

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Solo durante agosto, Tocumen contabilizó 2,136,052 movimientos de pasajeros, mientras que el total alcanzó 2,145,906 al sumar a los menores de dos años. Esto equivale a un promedio aproximado de 68,905 viajeros diarios durante el mes, con mayores niveles de actividad los domingos, lunes y viernes.

La mayor parte del tráfico no tuvo a Panamá como destino final. Durante agosto, el 74% de los pasajeros estuvo en tránsito, equivalente a 1,587,692 personas que utilizaron la terminal para continuar hacia otro país. Esta dinámica reafirma el papel de Tocumen como puente entre diferentes regiones y mercados internacionales.

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Tocumen mantuvo enlaces con 93 destinos internacionales y uno doméstico, consolidando su papel como centro de conexión entre América y Europa. Tomada de Tocumen

En el mismo mes, 277,653 personas desembarcaron en el aeropuerto con destino a la ciudad de Panamá, mientras 270,707 pasajeros abordaron vuelos para salir del país. Estos movimientos corresponden tanto a residentes como a turistas y viajeros de negocios, por lo que tienen un efecto directo sobre la actividad comercial, hotelera y de transporte.

La terminal mantuvo durante agosto conexiones con 93 destinos internacionales y un destino doméstico. Su red permite viajar directamente hacia ciudades de Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa y el Caribe, además de facilitar conexiones sin necesidad de utilizar otros grandes centros aeroportuarios fuera de la región.

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Bogotá encabezó los principales mercados de origen y destino entre enero y agosto, con 799,639 pasajeros movilizados desde o hacia la capital colombiana. Miami ocupó la segunda posición con 632,473 viajeros, seguida por Punta Cana, con 583,050, y San José de Costa Rica, con 580.980 movimientos durante el periodo.

Medellín completó el grupo de las cinco rutas con mayor movimiento al registrar 554,599 pasajeros. La presencia de dos ciudades colombianas entre los principales mercados refleja la importancia de Colombia dentro de la red de Tocumen, tanto por el tráfico directo como por las conexiones hacia otros destinos atendidos desde Panamá.

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Tocumen atendió durante agosto un promedio aproximado de 508 operaciones aéreas diarias, entre vuelos comerciales, carga, aviación general y otras actividades. REUTERS / Erick Marciscano

El aumento de pasajeros estuvo acompañado por una expansión de las operaciones de aeronaves. Entre enero y agosto, el aeropuerto registró 121,521 movimientos, un crecimiento de 11% frente al mismo periodo de 2025. La diferencia representa 12,261 despegues y aterrizajes adicionales en un año.

Las operaciones comerciales de pasajeros concentraron 90% del movimiento acumulado, mientras los vuelos de carga representaron 6% del total. La aviación general aportó 3% y el porcentaje restante correspondió a vuelos chárter, operaciones militares, paradas técnicas y otras actividades desarrolladas dentro de la terminal.

Durante agosto operaron en Tocumen 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y otras 14 especializadas en carga. El aeropuerto atendió un promedio aproximado de 508 movimientos de aeronaves por día, una intensidad que exige coordinación entre las aerolíneas, autoridades, servicios en tierra y los equipos responsables de la seguridad operacional.

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El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, afirmó que los resultados confirman la posición estratégica de la terminal panameña como puerta de entrada y salida del país. Sostuvo que el crecimiento en pasajeros, operaciones y carga refleja la competitividad de la plataforma, pero también obliga a seguir mejorando su capacidad y calidad de servicio.

José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen, señaló que el aumento de pasajeros, operaciones y carga obliga a fortalecer la capacidad y eficiencia de la terminal. Cortesía

La administración aeroportuaria busca consolidar a Tocumen como una terminal más moderna y preparada para atender el aumento sostenido de viajeros y aerolíneas. Ese desafío comprende mejorar la eficiencia de los procesos, mantener la infraestructura disponible y responder a las necesidades de pasajeros que realizan conexiones con tiempos limitados entre un vuelo y otro.

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El crecimiento también alcanzó al transporte de mercancías. Entre enero y agosto, Tocumen movilizó 171.320 toneladas métricas de carga, un aumento de 8% respecto al mismo periodo de 2025. La variación equivale a 12.087 toneladas adicionales y fortalece su función como plataforma regional para el intercambio de bienes.

La combinación de pasajeros, conexiones, operaciones comerciales y carga convierte a Tocumen en una pieza relevante para la actividad turística y logística de Panamá. Su desempeño genera movimiento para hoteles, restaurantes, transportistas y proveedores, al tiempo que amplía las posibilidades de conectar al país con mercados estratégicos de América y Europa.

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