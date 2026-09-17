La autocrítica de Yipio tras su derrota en Gran Hermano: “Jugué mucho con el corazón”

La palabra de Yipio junto a Santialgo del Moro, después de la final de Gh Generación Dorada

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Yisela “Yipio” Pintos quedó frente a frente con su propia estrategia en la recta final de Gran Hermano Generación Dorada, cuando Santiago del Moro le planteó que su rivalidad con Solange “Sol” Abraham pudo haber fortalecido a la otra finalista dentro y fuera de la casa. La participante uruguaya sostuvo que no pudo mantenerse al margen porque el modo de jugar de Abraham le despertaba un rechazo personal, sobre todo cuando sentía que afectaba a sus personas cercanas.

El intercambio ocurrió durante una conversación de cierre sobre los más de 200 días de convivencia, en una edición que terminó el 16 de septiembre con Abraham como ganadora. Sol obtuvo el 51,8% de más de 30 millones de votos de la final, mientras que Yipio quedó en segundo lugar con el 48,2%.

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Yipio Pintos afirmó que rechazaba el modo de jugar de Solange Abraham y que en la convivencia actuó muchas veces desde lo personal

Del Moro llevó la charla al eje que atravesó buena parte de la temporada: el enfrentamiento entre Yipio y Sol. “¿No sentís que jugaste por momentos para hacer grande el personaje, la jugadora de Sol dentro y afuera de la casa?”, le planteó el conductor. También marcó una diferencia que, según su mirada, resultaba central: Abraham no parecía hablar de Yipio y sus aliados con la misma frecuencia con la que el otro sector de la casa la mencionaba a ella.

La respuesta de Yipio no fue la de una jugadora que negara el conflicto. Reconoció que Sol ocupó un espacio importante en sus conversaciones y explicó el motivo. “Sol para mí representa un tipo de juego que yo no apoyaba, no quería”, afirmó, antes de que Del Moro la interrumpiera con una pregunta concreta: por qué no había elegido ignorarla.

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Sol Abraham ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

La concursante respondió que la convivencia no le permitió adoptar siempre una posición racional. “Me generaba cosas y yo jugué mucho con el corazón en esa casa”, señaló. Su explicación dejó al descubierto una de las claves de su recorrido: la fortaleza que encontraba en sus vínculos también podía convertirse en un punto vulnerable cuando interpretaba que alguien de su entorno estaba involucrado en una disputa.

La trayectoria de Yipio en Gran Hermano incluyó una salida temporal por el problema de salud de su madre y un regreso por repechaje con el 35,6% de los votos

Durante la charla, Yisela Pintos dijo que entendió tarde cuál había sido su principal dificultad dentro del reality. “Mi talón de Aquiles era la gente que yo quería”, expresó. A partir de esa lectura, sostuvo que su mejor momento frente a Sol fue cuando decidió no responderle ni involucrarse en los cruces.

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“Cuando quedé sola me di cuenta de que ignorarla era la mejor opción”, relató. Del Moro le recordó que hubo un período en el que, efectivamente, la ignoró. Yipio coincidió y explicó que esa decisión le resultaba cómoda: dijo que se divertía, que le hacía bien y que, al no reaccionar, comprobaba que el conflicto perdía fuerza.

Sin embargo, señaló un límite. “Cuando se metía con la gente que yo quería”, dijo. La frase resumió una forma de transitar el juego que, según ella misma admitió, estuvo más ligada a la lealtad y al afecto que a la distancia estratégica.

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La noche previa a la final de Gran Hermano: las sorpresas para Sol Abraham y Yipio, las finalistas del certamen

Ese perfil se reflejó en una temporada con avances, retrocesos y cambios de alianzas. Yipio debió dejar temporalmente la casa por un problema de salud de su madre y volvió al programa a través del repechaje, con el 35,6% de los votos del público. Tras su regreso, integró uno de los grupos con mayor peso dentro de la convivencia.

El momento más sensible del diálogo llegó cuando Del Moro puso sobre la mesa una imagen reciente. Sol había regresado conmovida después de ver a su familia y a su hija. Para el conductor, Abraham se acercó a Yipio con la intención de darle un abrazo, en busca de contención tras el encuentro.

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Del Moro le preguntó directamente si había percibido ese acercamiento. Yipio respondió que no. “No, no me di cuenta”, contestó. El conductor repreguntó, sorprendido, pero la participante mantuvo su versión.

La tensión entre ambas no fue un episodio aislado. La rivalidad comenzó durante el primer mes de competencia y se mantuvo hasta los últimos días. En paralelo, Yipio atravesó otros conflictos, incluido el distanciamiento de Pincoya, una aliada con la que terminó enfrentada en una instancia de eliminación.

Yipio Pintos afirmó que rechazaba el modo de jugar de Solange Abraham y que en la convivencia actuó muchas veces desde lo personal

La comediante uruguaya llegó al mano a mano definitivo tras superar dos duelos directos en las galas de eliminación. En la última semana dejó atrás a Luana Fernández y luego se aseguró el pase a la final cuando Charlotte Caniggia terminó tercera.

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Además del segundo puesto y los $20 millones destinados a la subcampeona, Yipio obtuvo dos viviendas prefabricadas: una por un desafío anterior y otra por su clasificación a la final.