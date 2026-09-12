Crimen y Justicia

Un policía mató a un joven en una persecución en Mar del Plata

La autopsia indicó que la víctima recibió un balazo desde atrás. La fiscalía analiza imágenes, pericias y testimonios del operativo

Dos patrulleros y varios policías permanecen detrás de una cinta de seguridad colocada frente a una vivienda
Agentes policiales acordonan una vivienda en Mar del Plata tras un intento de robo en el que un sospechoso resultó baleado. (0223)
Guardar

En Mar del Plata, Gustavo Damián Buenahora, de 22 años, murió de un disparo en la cabeza durante una persecución policial por una motocicleta robada. El joven escapaba por los techos de viviendas del barrio Belisario Roldán cuando, según la investigación, recibió un tiro efectuado por un agente.

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde y comenzó en la zona de Roca y Calaza. Efectivos del Comando de Patrullas Norte y de la Comisaría 12ª realizaban un recorrido preventivo cuando detectaron una motocicleta Rouser 135 negra que tenía pedido de secuestro por un robo agravado denunciado pocas horas antes.

PUBLICIDAD

Según la información reunida en el expediente, Buenahora conducía el vehículo y abandonó la moto al advertir la presencia de los patrulleros. A partir de ese momento, la persecución continuó a pie. El joven cruzó por los techos de varias casas hasta que los policías lo localizaron sobre el garaje de una vivienda situada en la avenida Avellaneda al 7500.

La versión policial sostiene que Buenahora tenía un revólver calibre .38 y que apuntó contra uno de los agentes. El efectivo involucrado respondió con su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros. La causa fue calificada inicialmente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario policial, bajo la hipótesis de “legítima defensa”.

PUBLICIDAD

En ese marco, no se dispuso la detención del uniformado mientras avanzan las medidas de prueba. También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos, el organismo encargado de seguir las actuaciones administrativas cuando un integrante de la Policía participa en un hecho de estas características.

Sin embargo, el informe forense incorporó un elemento que deberá ser contrastado con el resto de las pruebas. La autopsia estableció que la bala ingresó por detrás de la oreja derecha de Buenahora y salió por el lado izquierdo de su cabeza. Ese recorrido podría indicar que el joven estaba de espaldas o de perfil al policía cuando recibió el disparo. Sin embargo, la fiscal María Florencia Salas deberá contrastar ese dato.

Vehículos policiales estacionados frente a una vivienda y un grupo de personas reunidas en la calle
Efectivos policiales y vecinos se encuentran en una calle de Mar del Plata durante las pericias por un intento de robo con un sospechoso fallecido. (0223)

Según informó La Capital de Mar del Plata, los investigadores también cuentan con un video de la persecución y declaraciones de policías y testigos. Esos elementos serán evaluados para determinar si el uso del arma reglamentaria se ajustó al protocolo y si existió una situación de legítima defensa.

La autopsia fue realizada por personal de la Asesoría Pericial. La Policía Científica fue relevada de las tareas relacionadas con la pesquisa debido a que miembros de esa fuerza estuvieron involucrados en el procedimiento. Esa decisión apunta a preservar la independencia de los peritajes que deberá evaluar la fiscalía.

En la escena, los investigadores secuestraron el revólver atribuido a Buenahora, la motocicleta con pedido de secuestro y la pistola reglamentaria del policía. Ambos armamentos serán sometidos a peritajes balísticos para establecer si estaban en condiciones de disparar, si fueron utilizados y qué otros elementos pueden aportar a la reconstrucción de los hechos.

También se preservaron tres vainas servidas que pertenecerían al arma del efectivo. Ese dato deberá ser aclarado, ya que la información inicial sobre el operativo indicó que el policía habría realizado dos disparos. Determinar cuántos tiros se efectuaron, desde qué ubicación y en qué momento será relevante para revisar la secuencia descripta por los participantes.

El Ministerio de Seguridad bonaerense respaldó la actuación de los agentes que intervinieron. El subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, señaló que Buenahora tenía antecedentes desde 2021, detenciones previas y un pedido de captura que se había mantenido vigente durante 20 días.

El intendente Agustín Neme también expresó apoyo al policía. Sostuvo que, de acuerdo con las actuaciones conocidas hasta ese momento, el efectivo se había encontrado con un sospechoso armado que lo habría apuntado.

Temas Relacionados

Mar del PlataPolicía Bonaerenseenfrentamientopolicíadefensaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rechazaron el sobreseimiento de la madre del nene de 2 años que murió en Salta: seguirá imputada como coautora de homicidio

El juez desestimó el pedido de la defensa al considerar que aún existen elementos para sostener la acusación. La investigación judicial continúa y se centra en la hipótesis de que el niño murió por asfixia mecánica provocada

Rechazaron el sobreseimiento de la madre del nene de 2 años que murió en Salta: seguirá imputada como coautora de homicidio

Pidieron prisión perpetua para un hombre acusado de matar a su amigo para robarle 2 millones de pesos

La Fiscalía sostiene que Víctor Carmelo Godoy engañó a Daniel Quintilli con una falsa compra de vehículo y luego lo asesinó en Rosario para quedarse con el dinero

Pidieron prisión perpetua para un hombre acusado de matar a su amigo para robarle 2 millones de pesos

Crimen de Julián Álvarez en Chaco: autorizaron a Victoria Cantero a recibir tratamiento psicológico

Mientras continuará detenida por el homicidio de su novio, la acusada comenzará un tratamiento farmacológico. Según planteó su defensa, en su adolescencia había sido tratada por un cuadro de salud mental

Crimen de Julián Álvarez en Chaco: autorizaron a Victoria Cantero a recibir tratamiento psicológico

Cremaron a su “padre del corazón” por error antes del funeral y no pudo despedirlo: la Justicia ordenó indemnizarla

El hombre murió en 2022. Cuatro años después, la Cámara de Apelación de Mar del Plata responsabilizó a la funeraria y al cementerio privado, que había sido absuelto en primera instancia. El fallo además reconoció el reclamo de la hija de crianza y fijó una reparación económica por el daño sufrido

Cremaron a su “padre del corazón” por error antes del funeral y no pudo despedirlo: la Justicia ordenó indemnizarla

Circulaba en moto a más de 110 kilómetros por hora, mató a un nene y se fugó: ahora podría ir hasta 25 años preso

La víctima fue Gonzalo Siquier, quien fue embestido en Puerto Madero por Mauro Silva cuando volvía de cenar con su familia en enero de 2025. Al motoquero lo acusaron por homicidio simple con dolo eventual e irá a juicio. El caso

Circulaba en moto a más de 110 kilómetros por hora, mató a un nene y se fugó: ahora podría ir hasta 25 años preso

DEPORTES

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

Enner Valencia marcó su primer gol en Boca Juniors ante Central Córdoba: el registro histórico que logró el ecuatoriano

TELESHOW

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Corea del Norte lanzó misiles contra el Mar de Japón tras las maniobras conjuntas de Tokio, Seúl y Washington

El régimen de Corea del Norte lanzó misiles contra el Mar de Japón tras las maniobras conjuntas de Tokio, Seúl y Washington

El brote de ébola en RDC se propaga a una séptima provincia y acumula más de 3.300 muertes

Guatemala celebra el Día del Guarda Recursos entre reformas laborales y una reducción del 67% en incendios forestales

Asamblea Legislativa de Costa Rica activa protocolo contra diputado Fernando Obaldía por denuncias de acoso sexual

Identifican a las cinco víctimas de la masacre en Honduras y la Policía señala al “Cártel del Diablo”