Un policía mató a un joven en una persecución en Mar del Plata

Agentes policiales acordonan una vivienda en Mar del Plata tras un intento de robo en el que un sospechoso resultó baleado. (0223)

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En Mar del Plata, Gustavo Damián Buenahora, de 22 años, murió de un disparo en la cabeza durante una persecución policial por una motocicleta robada. El joven escapaba por los techos de viviendas del barrio Belisario Roldán cuando, según la investigación, recibió un tiro efectuado por un agente.

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde y comenzó en la zona de Roca y Calaza. Efectivos del Comando de Patrullas Norte y de la Comisaría 12ª realizaban un recorrido preventivo cuando detectaron una motocicleta Rouser 135 negra que tenía pedido de secuestro por un robo agravado denunciado pocas horas antes.

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Según la información reunida en el expediente, Buenahora conducía el vehículo y abandonó la moto al advertir la presencia de los patrulleros. A partir de ese momento, la persecución continuó a pie. El joven cruzó por los techos de varias casas hasta que los policías lo localizaron sobre el garaje de una vivienda situada en la avenida Avellaneda al 7500.

La versión policial sostiene que Buenahora tenía un revólver calibre .38 y que apuntó contra uno de los agentes. El efectivo involucrado respondió con su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros. La causa fue calificada inicialmente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario policial, bajo la hipótesis de “legítima defensa”.

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En ese marco, no se dispuso la detención del uniformado mientras avanzan las medidas de prueba. También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos, el organismo encargado de seguir las actuaciones administrativas cuando un integrante de la Policía participa en un hecho de estas características.

Sin embargo, el informe forense incorporó un elemento que deberá ser contrastado con el resto de las pruebas. La autopsia estableció que la bala ingresó por detrás de la oreja derecha de Buenahora y salió por el lado izquierdo de su cabeza. Ese recorrido podría indicar que el joven estaba de espaldas o de perfil al policía cuando recibió el disparo. Sin embargo, la fiscal María Florencia Salas deberá contrastar ese dato.

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Efectivos policiales y vecinos se encuentran en una calle de Mar del Plata durante las pericias por un intento de robo con un sospechoso fallecido. (0223)

Según informó La Capital de Mar del Plata, los investigadores también cuentan con un video de la persecución y declaraciones de policías y testigos. Esos elementos serán evaluados para determinar si el uso del arma reglamentaria se ajustó al protocolo y si existió una situación de legítima defensa.

La autopsia fue realizada por personal de la Asesoría Pericial. La Policía Científica fue relevada de las tareas relacionadas con la pesquisa debido a que miembros de esa fuerza estuvieron involucrados en el procedimiento. Esa decisión apunta a preservar la independencia de los peritajes que deberá evaluar la fiscalía.

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En la escena, los investigadores secuestraron el revólver atribuido a Buenahora, la motocicleta con pedido de secuestro y la pistola reglamentaria del policía. Ambos armamentos serán sometidos a peritajes balísticos para establecer si estaban en condiciones de disparar, si fueron utilizados y qué otros elementos pueden aportar a la reconstrucción de los hechos.

También se preservaron tres vainas servidas que pertenecerían al arma del efectivo. Ese dato deberá ser aclarado, ya que la información inicial sobre el operativo indicó que el policía habría realizado dos disparos. Determinar cuántos tiros se efectuaron, desde qué ubicación y en qué momento será relevante para revisar la secuencia descripta por los participantes.

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El Ministerio de Seguridad bonaerense respaldó la actuación de los agentes que intervinieron. El subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, señaló que Buenahora tenía antecedentes desde 2021, detenciones previas y un pedido de captura que se había mantenido vigente durante 20 días.

El intendente Agustín Neme también expresó apoyo al policía. Sostuvo que, de acuerdo con las actuaciones conocidas hasta ese momento, el efectivo se había encontrado con un sospechoso armado que lo habría apuntado.

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